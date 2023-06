“Corcholatas” actúan para quedar bien con quien decidirá candidatura de Morena: Alito

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Cuáles encuestas apoyan a Claudia Ruiz Massieu?

Finalmente, y luego de algunos ajustes, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, presentaron a los integrantes de su Comité Organizador del Frente Amplio por México, así como un Observatorio que se encargarán de todo el proceso interno para definir la candidatura presidencial de la oposición.

Los integrantes del comité organizador, que estuvieron ahí presentes y tendrán una enorme y trascendental encomienda, son los ex consejeros del INE en diferentes etapas, Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez Gutiérrez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales y María Teresa González Luna. Juan Manuel Herrero, ex director del Registro Nacional de Electores y Patricia McCarthy Caballero, ex consejera electoral del Instituto Federal Electoral de Yucatán.

Es muy importante destacar que ningún miembro del comité organizador percibirán ningún salario ni compensación económica, a diferencia de Morena, donde nadie sabe ni nadie supo, de dónde salen los recursos para financiar toda la estructura que se ve en los eventos de “corcholatas” y “corcholatos”.

Ahora bien, si por algo se caracterizó la semana que concluye es porque en el Frente Amplio por México se dieron las primeras definiciones de quiénes se suben y se bajan de esta carrera de la que surgirá el o la candidata que enfrentará al abanderado o abanderada de Morena que tras de sí tiene todo el aparato del Estado a su servicio.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que las bajas que se han dado sean golpes significativos o “fuego amigo” y aseveró que el proceso de la oposición va “fuerte y muy bien”. “Es un método donde hay que tener presencia nacional fortaleza y se construirá un padrón con el respaldo de los ciudadanos, habrá foros y contrastes de ideas y participación ciudadana, tiene un comité organizador ciudadano”, señaló el dirigente tricolor.

Bueno, y respecto a las campañas de “corcholatas” y “corcholatos”, el ex gobernador de Campeche opinó que “los morenistas son un desastre y dan risa, ahí es una farsa”, violan la ley todos los días y sólo están actuando para quedar bien con quien finalmente va a decidir (al candidato presidencial de Morena)”.

Será la próxima semana cuando quienes tienen la aspiración deberán cumplir con los requisitos para el registro y “después vendrán los contrastes y los foros”. Asimismo, destacó que el proceso de la oposición está abierto a ciudadanas y ciudadanos, por lo que estamos hablando de un proceso abierto.

Y retomando sobre quienes se bajan y se suben en el proceso de la oposición, ahí está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el ex dirigente del PAN y ex morenista Germán Martínez Cázares. Otra que se bajó, fue la senadora Lilly Téllez, quien después de haber dicho que sería la próxima presidenta, de plano dijo que no porque no había las condiciones, pero en el fondo —según se sabe— hay mucho más. La siguió en esa negativa, la senadora priista Claudia Ruiz Masseiu, argumentando que el procedimiento que inició la oposición puede caer en una simulación y con ello, violar la ley.

Por las “ex benditas redes”, la legisladora dijo de manera textual: “Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre logar lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo.

La similitud entre Lilly Téllez y Ruiz Massieu es que ambas dicen que optan por hacer lo correcto, pero lo cierto es que entre la panista y la priista, es la primera la que tenía más posibilidades. Muy probablemente, la ex secretaria de Relaciones Exteriores midió y se percató de que las tenía todas perdidas y por eso, no tuvo empacho alguno en señalar que las encuestas (quién sabe cuáles, a lo mejor las que ella pagó) la favorecen, pero, aun con eso, prefirió retirarse por “diferencias éticas” en lo que fue la definición del método

No hay que soslayar que proviene de un reducido grupo en el Senado de la República que comandó ni más ni menos que el senador Miguel Angel Osorio Chong, y junto con otros legisladores, como Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, hicieron todo por tirar a la actual dirigencia del PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas y al no conseguirlo, la senadora Ruiz Massieu, vaga como una sombra por la Cámara alta.

Municiones

*** En su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador se dio a la tarea de exculpar por enésima vez al flamante ex director de Segalmex y muy querido compadre suyo por haber sido su primer jefe político, Ignacio Ovalle, quien también por enésima ocasión, resultó ser una “blanca paloma”, porque llamó a participar en su equipo a corruptos que lo engañaron. El escándalo detonado en Segalmex, ya se conoce como “la estafa maestra” de esta errada y llamada Cuarta Transformación y en política, a los ingenuos se les dice de otra manera.

*** No, el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla, no acudió a Palacio Nacional para que su jefe, el presidente, le jalara las orejas y lo regañara por el hecho tan violento como impactante en el que el ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora perdió la vida junto con cuatro de sus escoltas. Bedolla estuvo en Palacio Nacional para ver cómo lo va a defender el tabasqueño, por la pasividad que ha tenido el gobernador michoacano ante la violencia que tiene colapsada a la entidad michoacana. Sobre este sangriento hecho, el gobierno del estado emitió un comunicado con pura palabrería como por ejemplo, que: “no habrá impunidad para quienes arrebatan la vida” y que se llegará al fondo del asunto para hacer justicia, pura demagogia. Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, denunció que lo dejaron solo, tanto en este ataque, como en los dos anteriores e incluso, rechazó el pésame al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes. “El pueblo anda muy enojado”, dijo Lupe Mora, porque las autoridades tardaron media hora en llegar para ver la camioneta incendiada de Hipólito Mora y cuando han pedido ayuda a las autoridades, ni caso les hacen. Hoy en Morelia, David Cevallos, amigo de Hipólito ofrecerá una conferencia de prensa, quien señaló que “el jefe Hipólito” tenía la intención de buscar una diputación local en el 2024, para lo cual, sostuvo pláticas con todos los partidos. Se sabe que habrá un mensaje post mortem de parte de Hipólito Mora.

morcora@gmail.com