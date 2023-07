“Eso sí calienta”, responde AMLO, tras ser acusado por Xóchitl Gálvez de machista

Señala que respeta su punto de vista

Reitera que es la candidata de Salinas, de Fox y de Claudio X. González, entre otros traficantes de influencias

Luego de que la senadora del PAN y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez asegurara que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un “machista”, al afirmar que no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, el primer mandatario manifestó que “¡eso sí calienta!”, pero señaló que respeta su punto de vista.

A una pregunta al respecto, López Obrador señaló: “Respeto su punto de vista, ya aclaré ayer que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de (Carlos) Salinas (de Gortari), de (Vicente) Fox, de Claudio X. González y de otros traficantes de influencias. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”.

El titular del Ejecutivo federal apuntó que la forma para designar al candidato opositor ha sido falaz, pues “querían engañar de si iba a llevar a cabo un proceso democrático, cuando la verdad la consulta la hicieron arriba, entre los mandamases y la escogieron a ella”.

Y para reafirmar su argumento, el Presidente remarcó que muchos quienes desde la oposición aspiraban a la candidatura han declinado, además que “se produjo una ruptura en este bloque conservador”. A los personajes que, aseguró, apoyan a Gálvez como candidata opositora, se suman, dijo, los medios de información y muchos de los comentaristas en radio y televisión, así como articulistas a los que ha ubicado como parte del conservadurismo.

“Pero bueno, también tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, de llevar a cabo sus actividades políticas, igual que nosotros. Es nada más que no haya simulación, porque antes engañaban mucho, de repente se volvían feministas, ambientalistas, paladinas y paladines de la libertad, ahora quieren engañar que son populares, que vienen de abajo, aunque vivan en las Lomas (de Chapultepec)”.

El mandatario insistió que la senadora panista y aspirante presidencial “siempre ha participado en ese grupo de Salinas, de Diego Fernández de Cevallos, de Fox, siempre. No estoy inventando nada y está en su derecho ¿no? de participar”.

Una “inmoralidad”, que los ministros ganen sueldos estratosféricos: AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador calificó como un acto de corrupción y una “inmoralidad” el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganen elevados salarios y les reprochó no ser “siervos de la Nación”, como decía José María Morelos y Pavón.

Los comentarios del primer mandatario fueron en alusión a la respuesta, que calificó como leguleya, que dio la Suprema Corte luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitara información sobre los salarios de los ministros, pues violaban la Constitución.

Tras condenar, una vez más, que tengan percepciones superiores a 600 mil pesos, que los ubica como de los impartidores de justicia mejores pagados en el mundo, aseguró que “es un acto de corrupción, en sí mismo, es una inmoralidad. Más si se trata de un impartidor de justicia. No son siervos de la nación”.

Para López Obrador el sentido de la respuesta de la SCJN era de esperarse ese tipo de argumentos porque no hay justificacion para violar la Constitución, “No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no esta clara la Constitución, no está especificado bien. Hay que detallar todo. Voy a mandar esa iniciativa de ley, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución”.

Subrayó que en la iniciativa hay que cerrar todas las posibles salidas o escapes, a pesar de que ya la Constitución está muy clara, porque el hecho de que establezca que nadie puede ganar más que el Presidente está muy claro “nada más que ellos le dieron otra interpretación”.

Sin embargo, utilizaron excusas leguleyas para poder seguir ganando 5 veces más que el presidente, porque ninguno de los ministros que está ahora, ya estaba en la SCJN cuando se aprobó el artículo que señala que las percepciones no se podrán reducir durante el desempeño del cargo

“Vamos a elaborar una buena iniciativa, va a ir acompañada de la reforma constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros, que el pueblo los elija, como se elige a integrantes del congreso y titular del Poder Ejecutivo, como era antes, en un tiempo”, dijo.