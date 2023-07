Se va Ardelio, se queda Flavio Sosa

Desde el portal

Ángel Soriano

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, dio marcha atrás en la designación del ex comisario de la Policía Federal -la más criticada por el presidente López Obrador- durante el gobierno del presidente Vicente Fox, Ardelio Vargas Fosado, como subsecretario de Desarrollo Político y frustrado secretario General en sustitución del precandidato a la gubernatura, Julio Huerta.

Y Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, designó hasta por 70 días Jefe del Gabinete de su administración a Flavio Sosa Villavicencio, que se mantiene firme en el cargo luego de haber sido modesto secretario de Finanzas de San Bartolo Coyotepec, el municipio alfarero, conurbado a la zona metropolitana del Valle de Oaxaca.

Flavio Sosa fue víctima de la represión en 2006 durante el gobierno del ahora precandidato independiente a la Presidencia de la República, Ulises Ruiz Ortiz, y se le acusa de ser el principal promotor de la violencia política que vivió la ciudad en aquélla época que permanece latente en la sociedad en general. Ardelio fue enviado por Fox a apagar el fuego y encarceló a muchos, entre ellos a Flavio Sosa.

Ambos protagonistas de tales sucesos en Oaxaca, con muertos, perseguidos y desaparecidos, de pronto reaparecen en los gobiernos estatales y su recuerdo vigente. Ardelio fue obligado a renunciar a la subsecretaría de Desarrollo Político de Puebla tras la “información” que se le hizo llegar al gobernador Sergio Salomón, la víctima del abuso de poder, Flavio Sosa, está vigente.

TURBULENCIAS

La moral sustituye a la legalidad

Luego de sustentar sus dichos, Rafael Coello Cetina, secretario de Acuerdos del SCJN, echó abajo el requerimiento de la titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, de que informara por qué los ministros supuestamente violan la Constitución al ganar más que el Presidente, indicando que el artículo 27 al que se refiere para enviar su solicitud, sólo aplica al Poder Ejecutivo y el Judicial es un poder independiente y tampoco, entre otras cosas, el Legislativo estableció los parámetros para fijar el salario presidencial, sin embargo, dijo, los integrantes del Poder Judicial ya se redujeron sus remuneraciones en 25% y aplican la norma de eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el rubro. Luisa María Alcalde respondió que si bien el asunto es jurídico, tiene que ver más la justicia social y la moral, pues no es aceptable que haya salarios de lujo frente a la miseria del pueblo… Ya se anotó el diputado Santiago Creel para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un mazacote creado para enfrentar a la IV-Transformación; sin embargo, el crecimiento que ha tenido la senadora Xóchitl Gálvez en unas semanas será difícil que se le alcance, toda vez que la misma IV-T se ha empeñado en darle la máxima publicidad al grado de ser ya considerada como la sucesora del presidente López Obrador; ninguno de los seis aspirantes de Morena que recorren el país está en condiciones de superar a la hidalguense… Ex alcalde de Acatzingo, ex diputado local y ex jefe de la Oficina del gobernador Sergio Salomón Céspedes, Javier Aquino Limón fue designado secretario de Gobierno en sustitución de Julio Huerta que, con muchos recursos, busca la candidatura de Morena a ocupar la Casa Aguayo… Congruencia por México es el nuevo membrete que agrupar a los senadores encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong que renunciaron al PRI y que desean seguir participando en la vida pública, de la que han vivido siempre. No se resisten a ser desplazados del poder… De acuerdo al presidente AMLO, los partidos se están deshaciendo y ahora los sustituye el supremo poder conservador que es el que enfrentará a la IV-Transformación en los comicios de 2024.

