Alertan sobre la saturación de relleno sanitario de Cancún

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Rechazan basura proveniente de Isla Mujeres, ya no hay dónde meterla

El tema de la basura en Cancún se ha vuelto complicado desde hace unos años, llegando a una crisis en que la ciudad no tenía recolectores y los desechos se acumulaban en las calles, pero afortunadamente ese problema se resolvió parcialmente y ahora sólo resta hacer más eficiente la disposición final de todo lo que se recoge diariamente, que suelen ser una buena suma de toneladas.

En este sentido, se dio a conocer que el relleno sanitario de esta ciudad está completamente a tope, es decir, que la sobresaturación ya se hizo presente y urgen acciones para liberarlo, pues de lo contrario se puede volver un problema de salud pública de manera muy acelerada y es que la basura ya se encuentra expuesta a la intemperie y al tener contacto con el sol, suele emanar gases que se vuelven dañinos.

De tal manera que, por la saturación del relleno sanitario regional, que opera el municipio de Benito Juárez (Cancún), a través de la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), se ha impedido el ingreso de la basura de Isla Mujeres, lo que ha generado la acumulación de más de 100 toneladas de desechos en la Estación de Transferencia.

El líder de los volqueteros en la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc), Habacuc Garduño, dio a conocer que el personal de la Siresol ha dificultado el ingreso de los volteos al relleno sanitario, bajo el argumento de que no hay espacio para más basura.

“A veces tenemos que esperar todo un día para que nos den la oportunidad de subir a depositar la basura, por eso la demora”, declaró, y es que la montaña de basura en el lugar los obliga a tener que subir para depositar lo que recogen en la ínsula.

Mientras tanto, Santiago Quiñones, Director de Servicios Públicos, confirmó que ya se están llevando a cabo las gestiones para resolver este problema y que esta misma semana se reanudará el traslado masivo con camiones de la Fesoc hacia el relleno sanitario, aunque cabe destacar que esto debe ser en un marco de salubridad que garantice un buen manejo y disposición de los residuos.

En este sentido, el sindicato de volqueteros ofreció a retirar los residuos de la Estación de Transferencia en un plazo de 15 días, por lo que Garduño garantizó una limpieza puntual, para que no haya saturación de desechos durante la próxima temporada de verano, en la que se espera que el volumen de basura se incremente en un 30 por ciento y llegue a las 70 toneladas diarias.

“Es muy complicado el tema del relleno sanitario, por la carencia de espacio, debido a que la celda número 4 ya está saturada”, dijo, y aun con eso, Desarrollo Urbano isleño no tiene planes de autorizar la solicitud de una quinta celda.

En este escenario, los prestadores de servicios reconocieron su preocupación al enterarse de la nueva acumulación de basura en la isla, y es que, temen que se repita lo ocurrido hace dos años, cuando se juntaron más de 30 mil toneladas de desechos en la parte sur de Isla Mujeres.

Pero, los trabajadores de limpieza señalaron que la Comuna tiene suficiente capacidad para mantener el mismo ritmo de traslado, reiterando que de momento el único inconveniente es que actualmente se impide el ingreso al relleno sanitario de la basura proveniente de Isla Mujeres hacia Cancún, lo que podría quedar resuelto en los próximos días.

Piden no tirar basura en playas

En este mismo contexto, uno de los principales retos para las autoridades quintanarroenses en cada uno de sus 11 municipios, es mantener limpias las playas y calles durante las próximas vacaciones de verano, cuando se duplica la generación de basura por la alta concentración de turismo que llega.

En el caso de Solidaridad (Playa del Carmen), la Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat) ha hecho un llamado a mantener limpias las playas y le pide a la población local, tanto a los visitantes que no tiren sus desechos en los arenales ni en el mar, porque eso representa un daño al ecosistema, a la flora y fauna regional.

De tal manera, que han puesto en marcha campañas creativas para concientizar a la población sobre el cuidado al medio ambiente, y es que no sólo se trata de la imagen de este destino turístico, sino del daño que se le puede hacer a sus bellezas naturales, que finalmente, son su principal atractivo.

Jesús Adrián Medina Pérez, director de la dependencia, argumentó que se está intentando llegar a más gente con diversos tipos de campañas como “Basquetpet”, en el que explicó que “todo mundo inconscientemente tratamos de atinarle al bote de basura, es por ello que lo canalizamos en una forma más divertida para que la gente ya no tire el PET en cualquier parte y lo haga en los botes de basura”.

La propuesta está en playa Fundadores, una de las más visitadas, no obstante, también será en la Playa 88, que es Blue Flag. “Para esta temporada vacacional de verano se pretende abarcar a las demás playas públicas y concientizar a la población a no tirar su basura” concluyó el funcionario. De tal manera que el llamado se extiende al resto de las playas en el estado, para que la gente sea consciente durante su estancia en estas vacaciones y no tiren latas, colillas de cigarros, botellas, ni ningún tipo de contaminantes que afecten la imagen y al medio ambiente de la región.

Nuevos mercados de Cancún, sin ambulantaje

El director de Comercio y Servicios en la Vía Pública en Cancún, Jesús Alberto Ayuso Magaña, informó que difícilmente se permitirá el ambulantaje en las inmediaciones de los nuevos mercados de esta ciudad, incluso se han retirado algunos que estuvieron el día de la entrega de llaves, ya que la idea es tener solo negocios establecidos.

“No hay una instrucción oficial o criterio sobre otorgar o no permisos, pero particularmente en el ayuntamiento Benito Juárez existe un reglamento para el comercio y la concesión de servicios en el que se dispone la existencia del comité dictaminador, conformado por 11 autoridades municipales”, explicó, dejando entrever que los ambulantes no podrían tener cabida en estos espacios.

A lo anterior agregó: “El comité dictaminador es el que establece los criterios, hoy en día no hemos establecido estos criterios, puesto que apenas se entregaron las llaves de estos locales comerciales en los nuevos mercados, en el de la (Región) 259 y en el de la 101”.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com