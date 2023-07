Nueva iniciativa contra privilegios de ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, luego de la respuesta leguleya de la SCJN a su petición de explicar por qué violan la Constitución al percibir salarios mayores al del presidente, enviará una nueva iniciativa que corregirá las inconsistencias señaladas por el alto tribunal en defensa de sus remuneraciones, pero será el año siguiente.

Los ministros, indicó el jefe del Ejecutivo Federal, enlistan 40 privilegios, que van desde el acceso a los más modernos equipos de comunicación con cargo al erario, hasta sirvientes y escoltas aún después de concluidos su periodo, además de vehículos blindados, seguros médicos, equipos de cómputo y papelería, entre otros.

Todo esto resulta ofensivo al pueblo de México, sobre todo a las mayorías que carecen de lo indispensable y que, a pesar de los programas sociales implementados por el gobierno federal, no es posible incorporarlos al bienestar total dado el profundo rezago de décadas; y comparado con los abusos -pues además de acceso a recursos públicos hacen negocios privados-, no es aceptable.

La SCJN sustentó bien su respuesta: Ya se redujeron su salario en 25% en 2019, no se puede reducir salarios estando en funciones y el Poder Legislativo no estableció parámetros para fijar el salario mensual del Presidente -120 mil contra 600 mil de los ministros-, y no pueden someterse a las decisiones de otros poderes. Es legal, también moral y de justicia social, dijo Luisa María Alcalde, titular de la Segob en respuesta a la respuesta de la corte.

TURBULENCIAS

Lamenta Jara accidente con 27 muertos

El gobernador Salomón Jara Cruz lamentó el trágico accidente ocurrido la mañana de este miércoles 5 de julio en el municipio de Magdalena Peñasco, de la región de la mixteca, con saldo de 27 muertos y 12 heridos, y dio instrucciones para que todas las instancias de gobierno ocurrieran en auxilio de las víctimas ofreciendo todo su apoyo. Lamentable porque este es uno de los muchos accidentes que ocurren en el interior de la entidad, dada la complicada orografía y las malas condiciones mecánicas o irresponsabilidad de los conductores que hace que los usuarios siempre se jueguen la vida en dichos transportes. Deben establecerse medidas de seguridad adecuadas para dejar de contabilizar víctimas en las carreteras, no sólo por lamentables accidentes, sino por la inseguridad que asola en todo el país… Y en esas condiciones, la familia Le Barón se unió a la protesta del párroco de Apatzingán en el sentido de que más que festejos por la cuarta transformación, deben ser días de duelo para las familiares víctimas de la violencia. Y sobre el mismo tema el comunicador Joaquín López-Dóriga señaló que este gobierno puede terminar bañado de sangre. Seguramente que esas voces que claman por la seguridad y justicia, deberán ser escuchadas y reorientar los programas de seguridad pues el gabinete encargado del rubro a nivel federal sólo da cifras alegres de los descensos de la violencia, pero la realidad demuestra otras cosas… Y también, como ha ocurrido en el pasado, desde la tribuna presidencial se contribuyó a alzar en triunfo a la senadora Xóchitl Gálvez como virtual candidata del “supremo poder conservador” a enfrentar a la IVT, pues aprovechó bien los reflectores cuando se le negó el acceso al Salón Tesorería de Palacio Nacional en demanda al respeto a su derecho de réplica. Esto contribuyó a que la hidalguense se le considere como una heroína y, si bien no pensaba lanzarse a la Presidencia, el apoyo recibido la hizo virar del Palacio del Ayuntamiento, al Palacio Nacional. Ya ni Santiago Creel está en posibilidades de disputarle la candidatura y menos los seis aspirantes de Morena que recorren el país.

