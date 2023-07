Sheinbaum debe rendir cuentas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Parece no hacer mella ni importar a Claudia Sheinbaum que su gobierno no haya logrado cumplir sus metas de gasto en los recursos transferidos desde la Federación, de acuerdo a la Cuenta Pública 2022, y que por esa razón ahora exigen que rinda cuentas.

Decimos que parece no afectarla, pues sigue encabezando las encuestas en las que figuran los otros aspirantes a la Presidencia.

El coordinador del GPPAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Cesar fue claro al respecto:

“Ante el estrepitoso fracaso de Sheinbaum para reactivar la economía después de los estragos de la pandemia por la Covid-19, resulta inadmisible la información que ha hecho pública la Auditoría Superior de la Federación, pues además de no dar resultados (Claudia Sheinbaum), ni siquiera fue capaz de aprovechar los recursos federales”.

Sheinbaum, que se encuentra a la cabeza de la Encuesta de Encuestas, en el estreno del ejercicio de Polls MX que medirá a las “corcholatas” de Morena que participan en el proceso interno para definir a su candidato presidencial, hoy es objeto de riguroso escrutinio.

Dice Döring Casar: Por su desempeño, nos lleva a pensar que hay ineficiencia y falta de criterios para ejercer el gasto que se asigna; nos parece que es muy grave que el gobierno de la CDMX tenga incapacidad para el gasto en rubros que son vitales para el desarrollo de la ciudad como educación y fomento al empleo, entre otros”.

Mientras ella goce de todos los afectos y apoyos del presidente López Obrador, “que ruede el mundo”. Lo demás es lo de menos y no le preocupa.

Pero a la oposición sí, por eso el diputado Döring solicitó a la titular de Finanzas local, Luz Elena González, que explique los motivos por los cuales el gobierno central no logró cumplir sus metas de gasto.

Además, ni siquiera fue capaz de aprovechar los recursos federales, al grado que la secretaría de Finanzas local devolvió 5 millones 825 mil pesos bajo el concepto de recursos no comprometidos del Instituto de Capacitación para el Trabajo, pero sin explicar los motivos.

La vicecoordinadora del GPPAN, Luisa Gutiérrez Urrutia, explicó: El gobierno de la capital recibió recursos federales para capacitación para el trabajo y para educación, pero no los ejerció completos o los ejecutó fuera de tiempo, lo que tiene que ver en una mala planeación administrativa por parte de Morena en el gobierno.

De acuerdo a la legisladora todo tiene sentido, ya que además de ser malos para gastar en el GCDMX, se registraron diversos subejercicios en áreas de operación vitales como la salud, donde el PAN ya había denunciado que, en el segundo semestre del 2021, la secretaria Oliva López Arellano incurrió en un subejercicio de dos mil 500 millones de pesos.

“Es dinero que bien puede ocuparse en gestionar vivienda, ampliar las becas o atender a las y los niños con cáncer”.

Esto último, un caso grave, pues en la última década la tasa de incidencia anual de cáncer infantil en la CDMX se posicionó entre las más altas del país, alcanzando una media de incidencia anual de 13.8 casos por 100 mil habitantes.

El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, también lamentó que la ex jefa de Gobierno no haya tenido la pericia para administrar los recursos y no haya podido aprovechar las transferencias federales para los conceptos a los que son destinados.

Aún como ex servidora pública, Sheinbaum debe rendir cuentas sobre su gestión, además adelantó que en el Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro la van a estar citando para que explique todo el desaseo administrativo durante su gestión.

Finalmente advirtió:

“Todas las áreas de Gobierno central serán fiscalizadas por la oposición durante los últimos años, en especial, Salud, Comunicación Social, Obras y Servicios, así como a la Agencia Digital de Innovación Pública, que son las áreas más opacas y corruptas”.

Marcelo le sigue los pasos a Claudia

Después de Claudia Sheinbaum, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ocupa el segundo lugar en la encuesta con solo 7 puntos de diferencia. Hasta ahora, la exjefa de Gobierno de la CDMX se mantiene en el primer lugar con el 36% de las preferencias, seguida de Ebrard con el 29%, mientras que en el tercer lugar se encuentra el tabasqueño Adán Augusto López, con el 14 por ciento.

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña son prácticamente “un cero a la izquierda”.

Pero ni uno ni otro desiste y contra viento y marea hacen su luchita.

A ver hasta dónde llegan.

Rubio, en defensa del alcalde Giovani

El diputado local por Coyoacán, Ricardo Rubio Torres, salió en defensa del alcalde de esa demarcación (Giovani Gutiérrez) y exigió al presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, dejar de difamarlo. De paso le dijo al morenista que debe aceptar que perderán la capital del país en 2024.

lm0007tri@yahoo.com.mx