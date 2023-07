Con sólo Xóchilt, el Frente Amplio por México ya dobló a López Obrador

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La hidalguense los trae de cabeza. A AMLO y a sus corcholatas. La senadora les salió no sólo entrona, sino respondona.

Si no, que lo diga ese costal de mañas, el lengua-larga que es Epigmenio Ibarra, a quien ayer Xóchitl Gálvez lo tundió feamente en el programa de Ciro Gómez Leyva.

¡Cierto! Ella salió con algunos moretones y rasguños, pero, sin duda, enfrentarse en vivo a uno de los ideólogos y operadores más íntimos de Andrés Manuel López Obrador tiene su mérito.

Mire Usted, yo lo veo así: Xóchitl no va a convencer ni a obtener el apoyo de ningún “amlover” como ningún crítico de AMLO va a pasarse a las filas de la 4T por discusiones como la de ayer entre Epigmenio y la senadora registrada como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Pero si algo nos han mostrado las elecciones de estos últimos 4 años es que en México no sólo existen amlovers y sus contrarios. Casi la mitad de los casi 100 millones de posibles votantes, no están ni con unos ni con otros.

Los expertos los califican como “persuasibles”. Y si algo los convence, pues en la siguiente pueden votar.

Mientras nadie los convenza, esos que forman la enorme abstención, casi el 50 por ciento de la población mayor del país, no votan porque obviamente no les atrae ni creen en las propuestas y promesas de AMLO y los de la 4T, ni las de los candidatos de la oposición PAN, PRI, PRD y MC.

En medio de este contexto, sorprendió, sin duda, la ola de popularidad levantada por Xóchitl Gálvez, una senadora que no pertenece a ningún partido y que tiene un perfil muy similar a la mayoría de los mexicanos —de origen indígena, pobre, que se formó profesionalmente como ingeniera en la UNAM gracias a una beca, y luego se hizo exitosa empresaria en el manejo de altas tecnologías y de ahí a la política y hoy a la posibilidad de ser la primera Presidenta de México—, quien en apenas unas horas provocó más de 8 millones de mensajes y menciones por redes sociales.

La obviedad nos dice que quizá esta vez los abstencionistas o “persuasibles” ya encontraron alguien en quién creer.

El primer impactado con este jale de la senadora, fue el propio AMLO, quien, creo, nunca ha logrado obtener esa cantidad de menciones en la web.

Gálvez lo colocó en unas horas frente a su despedida. Lo hizo ver el final de su mandato.

La hidalguense le movió las variables

Desde entonces, López Obrador no deja de atacarla, sólo para elevarla más. Me da la impresión de que, desde entonces, duerme mal.

Y ella es apenas la primera de los aspirantes de la oposición que sale a la arena a disputarle la agenda y el espacio mediático.

Detrás vienen ya Santiago Creel y Enrique de la Madrid, y Gabriel Quadri, quien tampoco es una perita en dulce.

Por lo pronto, con sólo Xóchitl, el Frente Amplio por México movió las tendencias que hoy indican que la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) cuenta con casi los mismos porcentajes en votos que Morena y aliados. Es decir, con las mismas oportunidades de ganar.

Y es que los resultados electorales de 2021, 2022 y 2023 indican que oposición y el oficialismo andan más o menos en 44 y 46 por ciento de los votos cada uno.

Eso significa que quienes les pueden dar el triunfo a unos y otros son quienes engrosan hoy la abstención. Y obvio, esos no los va a jalar Morena, ni AMLO ni el Verde o el PT. Sí los puede atraer la oposición.

Y se da el caso de que los abstencionistas suman más-menos entre 45 y 50 millones de mexicanos.

Si Xóchitl o De la Madrid, o Creel o cualquiera de la oposición de Va por México logra sumar a 3, o 5, o 9 puntos más de entre estos “persuasibles” AMLO y su Morena y aliados PT y Verde no tendrán nada qué hacer.

Así que, ups!, AMLO ya no es el único dueño de la cancha electoral.

Pelean por los gastos y los espectaculares

Desde casi el arranque, hace 4 semanas, de la contienda de las llamadas corcholatas lopezobradoristas, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal insistieron en reglas de piso parejo y cero dispendio entre los 4 aspirantes.

En este tiempo, ambos han insistido en que se estaban violando las reglas y acuerdos establecidos y sin decir nombres señalaban que del campo de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López la prudencia era letra muerta,

El primer reporte de gastos dado a conocer ayer por Mario Delgado, presidente de Morena, llevó las cosas casi al rompimiento interno cuando en público afirmó que quien gastaba más era Ricardo Monreal, quien no cuenta con ningún espectacular ni ha realizado ningún evento masivo.

¡Ni la burla perdonan!, exclamó el senador.

Ese día, el diario Reforma reportó en su nota principal que los dos aspirantes con más espectaculares eran Sheinbaum y Adán Augusto López, en razón de 4 la primera por 6 de cada 10 el segundo.

López Hernández intentó evadir el golpe al señalar que él no ha pagado ni uno sólo de esos espectaculares y que además ha interpuesto unas 300 quejas para saber quien está contratando espectaculares por todo el país a su nombre.

El tema no es menor porque no sólo tiene que ver con el origen no claro de muchísimos recursos, millones y millones de pesos, y la inequidad que crea eso entre los contendientes.

Al reclamo de piso parejo y de austeridad y cuentas claras, Marcelo Ebrard ya pasó a mostrar la posibilidad de salirse de la contienda y de Morena.

Lo que sea que vaya a ocurrir lo de las corcholatas va directo al choque y al rompimiento, lo que sería el desastre total para AMLO.

