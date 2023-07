López acusa amarillismo sobre violencia para beneficiar a Xóchitl Gálvez

Dice que buscan desacreditar a su gobierno

“Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y lo aprovechan”, se queja el Presidente

Ante la ola de violencia en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó prácticas de amarillismo para generar la percepción de inseguridad e impunidad y desacreditar al actual gobierno. Esto, según él, como parte de la campaña mediática emprendida para favorecer a Xóchitl Gálvez, a quien señala de haber sido seleccionada como la candidata presidencial del bloque opositor.

En la conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, el primer mandatario dio a conocer que el miércoles se registraron 63 homicidios en el país. Mientras que el 60 por ciento de los cometidos se concentraron en Guanajuato, Michoacán, el Estado de México y Guerrero, en la mitad de las entidades de la República no hubo delitos de este tipo.

“Sin embargo, la percepción puede ser otra por amarillismo en los medios con propósitos politiqueros“, dijo respecto a la cobertura mediática de la aparición de cuerpos en el Estado de México y por el asesinato de una persona en el Metro Bellas Artes. Acusando que “si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos”.

Esto si bien reconoció que la tendencia a la baja en los homicidios dolosos que se venía presentando durante los últimos meses “se nos estancó” en junio. Pero celebró que, durante esta primera semana de julio, se han registrado indicadores de que este mes se podría reanudar la reducción en cuanto a estos crímenes.

“Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y lo aprovechan. La sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, insistió respecto a estos motivos políticos. Recordando que vivió campañas similares cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Al ser cuestionado sobre si planteó el tema de esta estrategia mediática durante su reunión de ayer con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, el primer mandatario se limitó a responder que “no, son libres. Pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al Gobierno. Los expertos, los analistas”.

Ahorros de 1 billón por austeridad y combate al ‘huachicol’

También, el jefe del Ejecutivo federal enlistó algunas de las acciones que su administración ha emprendido para ahorrar gastos dentro del presupuesto público y aseguró que por no permitir la evasión fiscal, el huachicol, los contratos leoninos y la austeridad “nos hemos ahorrado como un billón de pesos.

Un ejemplo más, subrayó, fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que la pasada administración federal proyectó construir en Texcoco.

“Lo tenían estimado en 300 mil millones, les pagamos porque se apresuraron cuando gané (las elecciones de 2018) desde antes que ya leían que iba yo a ganar, empezaron ad dar contratos a diestra y siniestra porque pensaron si le apuramos no sea a a traer a dar marcha atrás, y contratos y contratos y contratos. Pagamos 100 mil millones (por los contratos cancelados)”.

Y es que, subrayó, no era el espacio ideal para construir una terminal aérea debido a que se trata de la zona de mayor hundimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Agregó que además no se cerraron ni el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México Benito Juárez, ni la base aérea de Santa Lucía, como se pretendía hacer si se creaba el NAIM.

Otro ejemplo que el mandatario argumentó fue que un cuartel de la Guardia Nacional, con dormitorios, salas de capacitación, comedores, jardines, torres de vigilancia y demás, a lo largo de una hectárea, se construye con 30 millones de pesos; o que el costo de una sucursal del Banco del Bienestar, equipada, entre 5 y 6 mil millones.

Uno más de los ahorros como parte de su política de austeridad, dijo, fue reducir la publicidad en medios, que en el sexenio pasado, dijo, formalmente era de 10 mil millones de pesos anuales. “Aparte lo (que se daba) por debajo de la mesa y los contratos”, pues algunas empresas periodísticas tienen otro tipo de negocios. “No así, no todos, pero sí hay periodismo mercantilista”

AMLO descarta queja formal de EU contra Alicia Bárcena

En otro tema, López Obrador descartó que el gobierno de Estados Unidos emitiera una queja formal contra la diplomática Alicia Bárcena por una supuesta afinidad con gobiernos contrarios como el de Cuba, como afirmó la periodista Dolia Estévez.

“Además, México es un país independiente, soberano, ni modo que para nombrar al secretario de Relaciones Exteriores, en este caso Alicia Bárcena, tengamos que pedirle permiso o ver si les va a gustar o no les va a gustar en Rusia o en China, no, son decisiones nuestras, soberanas”, sostuvo.

Reiteró que le guarda mucha confianza y por eso la invitó a participar como secretaria de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard. “Estamos ya trabajando en temas de migración, drogas, tráfico de armas”, adelantó. Antes de asumir el nuevo cargo, Bárcena fue embajadora de México en Chile.