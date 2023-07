Otro fracaso de AMLO: ¿Su sucesión?

Índice político

Francisco Rodríguez

Hasta hace poco más de 15 días todo marchaba “como relojito” al que el propio Andrés Manuel López Obrador le había dado cuerda.

El blueprint, el plan, estaba diseñado a la perfección. Rutas a seguir, atajos, el camino libre hacia el triunfo en las elecciones del primer domingo de junio de 2024…

…pero hoy todo le pinta para ¡fracaso!

Claudia Sheinbaum ni fú ni fá . No conmueve ni a sus equiperos. Y en política la emoción es fundamental.

Adán López sí excita, pero por tramposo, rijoso y enamoradizo es repulsión lo que provoca.

Marcelo Ebrard enciende expectativas. ¿Cuánto más aguantará las “chicanadas” que, dijo, lo harían abandonar Morena?

Ricardo Monreal asombra por su sensatez, incluso cuando el descuidado y parcial Mario Delgado lo señala de ser quien más ha gastado en su periplo por el país, cuando ha sido quien más austero se ha visto. En apenas dos semanas, el experimento político de Andrés Manuel López Obrador ya demostró ser un fiasco.

Amordazados, dirigidos por él en todo momento, los cuatro a quienes peyorativamente él llama “corcholatas” no avanzan, no van hacia algún lado y, lo peor, han perdido mucho más de lo poco que han ganado en las dos primeras semanas de lo que será un extenso y candente verano… hasta casi entrando el otoño.

El saldo de los primeros siete días de campaña fue que sus precandidaturas disfrazadas ya eran vomitivas, de tan repetitivas en halagos al reyecito… halagos que suenan y resuenan más falsos que un Van Gogh que venden en el bazar dominical de La Lagunilla. Al término de la segunda semana puede afirmarse que sus apariciones públicas en mítines y en reuniones, ¡ya son contraproducentes!

Porque mientras se atacan entre sí, restan y ya no suman. Todo ello, por supuesto, recuerda a Pedro Almodóvar:

AMLO está al borde de un ataque de nervios que, en su caso —ni Dios lo quiera— puede conducirlo a un nuevo infarto.

Se le nota.

En sus matinés se le ve y escucha enojado, excedido en el empleo de adjetivos que descalifican.

Ha venido sucediendo desde el sábado anterior, cuando en el Zócalo se lanzó en contra de sus opositores, violando toda la legislación electoral y, de paso, la más mínima ética que debe observar un verdadero jefe de Estado.

Sus “corcholatas” no’más no se levantan.

Siguen tiradas en el piso, a la espera de que él alce a alguna de ellas y diga cuál es la que no se irá al bote de la basura.

Una roca en su camino

Mientras que enfrente, en las oposiciones unidas en alianza y posteriormente en un frente, hay movimiento, ascensos, descensos, sorpresas, irrupciones, discursos, apariciones en medios…

No le aunque que, como los morenos, panistas, priístas y perredistas estén a un pelito de rana de violar la ley.

Xóchitl Gálvez, lo que es peor, ya está volviendo loco al ocupante —con todo y tropas— de Palacio Nacional, quien, a diario, al atacarla, le ayuda enormidades en popularidad a la hidalguense.

Santiago Creel, con gritos destemplados que quién sabe de dónde le saldrían, ya hizo que AMLO sacara a relucir ooootra vez su lastimera auto conmiseración. “¡Ay, pobrecito de mí! ¡Soy el más atacado de todos los presidentes!”.

Mesurado, Enrique de la Madrid no ha provocado, aún, ninguna reacción negativa en Palacio Nacional. Pero, eso sí, sólo de pensar en la posibilidad de un debate Xóchitl – Sheinbaum, AMLO debe estar mordiéndose las uñas pues su “corcholata”, al no estar bajo su axila, nada tiene que ofrecer… sino pena. Como le ha sucedido con todo —AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, et al— el plan ranchero sucesorio de la 4T no funciona. Y no funcionará como López Obrador desea. Ya lo verá usted.

Indicios

La criba del conocimiento popular ha dejado, hasta la tarde del jueves, menos aspirantes a la candidatura de las oposiciones: Además de los tres mencionados líneas arriba quedan el expresidente del Senado, Jorge Luis Preciado; el exgobernador de Guanajuato, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el diputado panista Gabriel Quadri; la expresidenta del PRI, Beatriz Paredes; el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; y el exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. La próxima semana, seguro, serán mucho menos. * * * El docto e internacionalmente reconocido José Ángel Gurría decidió bajarse de la contienda y, a invitación de Marko Cortés, Alejandro Alito Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, respectivamente, aceptó conformar y encabezar un grupo de destacados mexicanos que elaborarán el plan de rescate de nuestro país, luego de la debacle al que lo ha llevado la 4T. * * * Abrazo solidario al colega Carlos Jiménez, quien ha sido amenazado por un grupo de cobardes delincuentes que ocultan sus rostros tras capuchas. El gobierno federal ya le otorgó protección. * * * La infiltración del narcotráfico en la Cuarta Transformación es cada vez más evidente. No sólo ayudan al movimiento de un solo hombre a ganar elecciones, como sucedió en las de 2021 en el noreste del territorio nacional- Ahora también pactan en desayunos con autoridades municipales, cual quedó claro en un video donde se aprecia la reunión de uno de los cabecillas del cártel Los Ardillos con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. * * * Otro tipo de delincuentes, ladrones éstos, anidan en el llamado Banco del Bienestar. Siguen los saqueos a cuentahabientes –ordeña de las sumas depositadas– perpetrados desde el interior de la institución que apenas tiene cuatro años de creación. ¿Se imagina qué sería de la clientela de Banamex, si AMLO hubiera conseguido adquirir la parte del banco que estuvo en venta? * * * Ahora resulta que, de acuerdo al “desgraciado” —Santiago Creel dixit— oriundo de Tabasco, los medios de comunicación son culpables de magnificar la violencia en el país y explicó que el asesinato que se llevó a cabo la noche del miércoles en la estación del Bellas Artes del Metro fue a causa de un asalto por 15 mil pesos. Además, manifestó que ayer se tuvieron en total 64 homicidios y la mayoría se registraron en Guanajuato. Contar, sí cuenta. Pero en materia de seguridad pública no contamos con él. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

