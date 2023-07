Cerca del 40% de la población mexicana sufre alguna alergia

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Apoyo pedagógico a los niños que están hospitalizados

La Secretaría de Salud reporta que cerca del 40% de la población mexicana sufre de alguna enfermedad alérgica, siendo los niños y adultos mayores los grupos más vulnerables. La alergia aparece a partir de una sustancia extraña ante la cual, el sistema inmunitario reacciona de forma alterada, generando diferentes mecanismos de defensa, produciendo que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. El polen, el polvo, el pelo o epitelio de las mascotas o incluso algunos alimentos forman parte del grupo de los alérgenos y pueden desencadenar síntomas que varían desde leves, como estornudos y comezón en ojos o nariz, hasta graves, como dificultad respiratoria o anafilaxia, una reacción alérgica, potencialmente mortal. Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de crear conciencia sobre las alergias y mejorar la calidad de vida de las personas que las padecen. La iniciativa fue establecida por la Organización Mundial de la Alergia (WAO por sus siglas en inglés) para destacar la importancia de comprender, diagnosticar y tratar adecuadamente las alergias. La doctora Ana Gabriela Herrera, especialista en Alergología e Inmunología Pediátrica, afirma: “En los últimos años el cambio climático, así como la calidad del aire que cada vez es menor, ha aumentado el número de personas que se ven afectadas por las alergias, especialmente por la rinitis alérgica que es una inflamación de los tejidos nasales”. Las alergias más comunes son las estacionales o respiratorias en las que los alérgenos invaden el cuerpo a través de la nariz y la respiración. La nariz es una de las estructuras más importantes, pues filtra, humidifica, calienta o enfría el aire; además es un gran canal de contacto con el exterior. En cada respiración ingresa al cuerpo, no sólo el oxígeno, sino una cantidad importante de partículas entre las que se encuentran diversos alérgenos e incluso contaminantes ambientales que en personas alérgicas, provocan congestión nasal y síntomas. “Cuando una persona con rinitis alérgica inhala un alérgeno, como el polen, polvo, pelo o caspa de animales, entre otros, el cuerpo libera sustancias químicas como la llamada histamina, la cual ocasiona síntomas que resultan molestos y de no tratarse, podrían afectar no sólo a la nariz, sino a otras partes del cuerpo como la boca y la garganta al tratar de respirar por esa vía, incluso avanzar a niveles más profundos en las vías aéreas, provocando Asma.” El control de la rinitis alérgica, implica algunas medidas como mantener la casa libre de polvo, usar fundas de colchón y almohadas anti-ácaros, y evitar el contacto directo con animales que desencadenen alergias. Una solución es mantener la nariz limpia y humectada a base de soluciones de agua de mar como Sterimar. “Ante la rinitis alérgica o síntomas como la congestión nasal, recurrir a lavados nasales con Sterimar. Esta solución 100% de agua de mar cuenta con diversas presentaciones desde Stérimar Manganeso, que disminuye la liberación de histamina y tiene un efecto antiinflamatorio, hasta Sterimar bebés, cuyo diseño está adaptado para una mejor aplicación y comodidad”.

*****

La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, y la SEP, por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración para la puesta en marcha del Aula Hospitalaria y Aula Virtual, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes que permanecen hospitalizados por largos periodos reciban apoyo pedagógico. La ceremonia estuvo presidida por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, quien firmó como testigo de honor, y el director general de este Instituto, Carlos Pineda Villaseñor. La titular de la SEP expresó que una vez que concluyó la emergencia sanitaria por Covid-19, se dará impulso a la reactivación de los servicios educativos en los hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México, los cuales fueron suspendidos por la pandemia. Expuso ante médicas y médicos que estas acciones educativas son una de las líneas fundamentales de la SEP, porque el objetivo del gobierno de la Cuarta Transformación es que nadie se quede fuera. Añadió que se debe trabajar para que las y los niños que reciben educación en los hospitales se sientan en un ambiente lo más parecido al de las escuelas. Por su parte, el director general de la institución, Carlos Pineda, señaló: “Las enfermedades y lesiones que se atienden en el instituto requieren largos periodos de rehabilitación, por lo que resulta imprescindible brindar a los pacientes la oportunidad de que continúen sus estudios a través del Aula Hospitalaria”.

elros05.2000@gmail.com