Siempre sí habrá Mexicana de Aviación, confirma el presidente López Obrador

Entrará en operación el 1 de diciembre

Después de encuesta para seleccionar candidato, “corcholatas” podrán regresar al gabinete

Luego de que se alcanzara una resolución judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí podrá llamarse Mexicana y aseguró que entrará en operación a partir del 1 de diciembre.

“Ya con la marca (Mexicana) la nueva línea aérea pues va a lucir más, porque estamos hablando de Mexicana de Aviación, es un símbolo, un emblema; y la nueva línea va a empezar a volar el 1 de diciembre de este año.

“Si no se arreglaban los jurídicos, pues sí íbamos a tener que utilizar otro nombre, ya se había pensado en Aerolínea Maya; pero se logró hace unos días, a finales de la semana, se logró ya una resolución judicial (para la adquisición de la marca Mexicana)”, comentó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes.

En Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que tras la resolución del juez los ex trabajadores de la aerolínea podrán recibir un pago por la venta de la marca y los bienes.

“Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación; entonces, ya se resolvió.

“Faltan otros trámites, pero estamos contentos y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir pues alrededor de mil millones de pesos, son 6 mil trabajadores y les va a tocar a algunos 60 mil, 80 mil hasta 100 mil pesos.

“Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido, desde que en los tiempos del neoliberalismo, desde que Fox tomó la decisión de entregarle -casi regalarle- Mexicana de Aviación a uno de sus allegados que luego la quebró y quedó sin responsabilidad”, señaló.

López Obrador adelantó que el cheque se les entregará a algunos de los ex trabajadores de la aerolínea en una ceremonia en Palacio Nacional.

“Entonces, es muy buena noticia para los trabajadores, hay que hacer algunos otros trámites en algunos juzgados y yo espero que aquí les entreguemos el cheque a los trabajadores, no a todos, de manera simbólica a todos.

“Van a ser cheques personalizados pero van a poder venir algunos a entregarles su pago por la marca Mexicana de Aviación”, agregó.

“Corcholatas” tienen las puertas abiertas para regresar: AMLO

Ante la eventualidad de que el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pudiera regresar a su gabinete ante el rumbo de su campaña en la búsqueda de lograr la coordinación de los Comités de los Defensa de la Transformación, el presidente López Obrador dijo que “va a depender de los resultados, hay que esperarnos, la verdad que todos los que están participando son gente con mucha experiencia en la administración pública, buena política, son honestos, Aquí tiene las puertas abiertas, nunca se les ha cerrado.

En su conferencia, López Obrador volvió a descalificar el proceso en la oposición, con especial énfasis en quien, asegura, será la abanderada del Frente Amplio, Xóchitl Galvez: “La están inflando, pero no levanta, no va a levantar, porque son otros tiempos, ya la gente está muy consciente y el haber nacido en un pueblo, no significa que se le tiene amor al pueblo, Muchas veces los que vienen de abajo se vuelven ladinos, son racistas y clasistas. Se olvidan de sus sus orígenes, suele pasar en los pueblos, los más represores son caciques. También de origen popular. Que olvidan su pasado. Hay algunos que hasta se blanquean”.

Galvez fue ya delegada de en Miguel Hidalgo, donde está Las Lomas (“ahi viven los más ricos de México creo que ella vive ahi”). Fue designada porque “quieren regresar por sus fueros, seguir robando. La escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice grosería. Pero la gente ya no se va a dejar engañar, es como, se acuerdan de las víboras, tepocatas, con Salinitas ni a baño, y cuando yo llegue a la Presidencia voy a meter a la carcel a Salinas y todos sus familiares, ahora si viene el cambio”.

En este contexto, señaló que como parte del acuerdo promovido por Claudio X González se determinó que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, será el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. “A pesar de los escándalos de corrupción. Son de las personas que suceden, que pueden parecer extrañas pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Taboada, fue el que obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la colonia del Valle”.

Sin embargo, López Obrador dijo que en “estos tiempos benditos” ya la gente está despierta y “si no se tienen convicciones sino se le respeta al pueblo, no, aunque se venga de cuna humilde, aunque se haya nacido en un pueblo. No, son cosas distintas. Ellos piensan, los mandamás que pueden ganar. No, les falló, ya se los puedo adelantar , ya chuparon faros”.