Asociaciones ciudadanas inician su integración al Frente Amplio por México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con ideas distintas, propuestas por sectores, visiones divergentes sobre el momento de México, agrupados en ellas personajes reconocidos en diversas áreas académicas y profesionales, agrupaciones ciudadanas comenzaron ayer a sumarse al Frente Amplio por México.

La primera de este tipo, en la que actuaba hasta ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas —pero que al hacerse públicos sus planteamientos decidió no continuar en esa agrupación—, es mexicolectivo que se integró al frente opositor con un Plan de Gobierno 2024-2030, que busca sea asumido por quienes se han inscrito como aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la Unión en el siguiente período legislativo.

En mexicolectivo o Colectivo por México figuran: Julio Frenk, José Ángel Córdova, Ignacio Morales Lechuga, Raúl Plascencia, Diego Valadés, José Ramón Cossío, Francisco Labastida, Arturo Núñez, Xóchitl Gálvez, Dante Delgado y Josefina Vázquez Mota.

El grupo fue inmediatamente considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “ala moderada de conservadores” y por lo tanto, sus opositores.

Enterado de que el ingeniero Cárdenas participaba ahí, AMLO dijo:

“Es un ala moderada de los conservadores que no están de acuerdo con la llamada Cuarta Transformación…

“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse”.

—¿Considera entonces a Cárdenas su adversario?, se le preguntó.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo consideró precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse…

“Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no son más que conservadores más despiertos, qué bien que se están dando estas cosas”, subrayó.

Para él eso es Colectivo por México, integrado por políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y hasta deportistas.

Quienes finalmente presentaron ayer las propuestas de este grupo, reconocieron que el ingeniero Cárdenas colaboró, desde hace un año en la elaboración del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de País”, que ahora presentan al Frente Amplio por México, la principal organización opositora a AMLO, sus “corcholatas” y la 4T.

El documento es la compilación de las propuestas de 289 que forman seis ejes precisos: Prosperidad; Calidad de vida; Diversidad e inclusión; Paz y Estado de Derecho; Medio ambiente, energía y sostenibilidad; y México global.

El documento, contenido en 7 libros, se entregara a los precandidatos presidenciales del Frente Amplio para que a su vez enriquezcan sus propios planes de gobierno.

Los registrados

Este documento fue presentado al Frente al cierre de su registro de aspirantes que quedó con los siguientes precandidatos:

Silvano Aureoles Conejo, Santiago Creel Miranda, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Xóchitl Gálvez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Israel Rivas Bastida, Sergio Iván Torres Bravo y José Jaime Enríquez Félix.

Ellos serán ahora sometidos a encuestas para depurar al grupo y dejar al final sólo tres aspirantes quienes se someterán el primer domingo de septiembre a una interna para obtener al candidato presidencial que registrará el Frente Opositor.

Monreal exige a “corcholatas” y Morena bajar espectaculares

En un uno-dos coordinado, Ricardo Monreal se sumó ayer a la exigencia de Marcelo Ebrard de que los aspirantes presidenciales de Morena retiren sus espectaculares y las campañas en bardas de todo el país ya que contravienen, no sólo los principios de austeridad sino los acuerdos internos de equidad.

En una carta a Mario Delgado, dirigente de Morena, el zacatecano dijo se debe evitar el exceso de publicidad así como no violar los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Morena.

Indicó que él en sus recorridos por el país ha contado 720 espectaculares de las “corcholatas”…

“Todas y todos debemos coincidir en que la inequidad es contraria a la unidad de nuestro partido y nuestro movimiento. El derroche es contrario a la austeridad republicana que predicamos. Corresponde a la dirigencia nacional cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Nacional de Morena”, advirtió.

