Mi gobierno no es rehén de nadie, sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador

Dos días consecutivos de protestas en Chilpancingo

Autoridades de Guerrero y manifestantes acordaron liberar autopista y a las 13 personas retenidas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no es rehén de nadie, ante las exigencia de miles de personas simpatizantes del grupo delictivo Los Ardillos, quienes volvieron a manifestarse por segundo día consecutivo en Chilpancingo, Guerrero, en su presión para liberar a dos líderes de esa organización, que fueron detenidos con drogas y armas.

Al referirse a la situación en esta zona del país, López Obrador conminó a las comunidades a “que no se expongan porque si los obligan y amenazan que actúen con prudencia. Con cuidado, que no se confronten con los dirigente de estos grupos, que se queden callados pero que no se dejen manipular. Es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, van creando una base social de apoyo que la consiguen a través de las mismas autoridades de los gobiernos anteriormente despensas”.

Alertó sobre las estrategias del crimen organizado para lograr base social en las comunidades, como ha ocurrido en la Selva Lacandona, en Chiapas, donde al aterrizar un avión con droga, los pobladores corren para protegerlo y evitar el decomiso de droga.

Destacó que en Guerrero se ha desplegado una mayor inversión social,. “Hemos ido avanzando, porque la gente no quiere ser utilizada por la delincuencia. Además ya no hay motivo, porque se está atendiendo a los pobres, como nunca. Los de Guerrero de esta región lo saben . En Guerrero es donde más apoyos sociales están llegando…en Guerrero, fertilizantes gratuitos a todos.”

Insistió en que no se dejen manipular y advirtió que “no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando que somos represores. No hay torture, no hay desapariciones. No, la instrucción que dio Rosa Icela es no caer en una provocación porque puede ser que los jefes anden buscando eso”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez afirmó que Guerrero no es un estado fallido. Subrayó que desde que se iniciaron las protestas se determinó instruir a no atender con violencia a la violencia de quienes se manifestaron.

Detalló que se tienen identificados a cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco policías estatales, dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno estatal y uno de Gobernación.

“Como Xóchitl no voló, oposición apostará por enfocar la violencia”: AMLO

En la mañanera de este martes, el presidente López Obrador indicó que como “no les funcionó lo de Xóchitl (Gálvez), porque ese globo no voló, van, y ya lo están haciendo, a destinar sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia”. A la par, criticó que la oposición haya elegido a José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda en la época de Ernesto Zedillo, cuando se aprobó la deuda pública conocida como Fobaproa, como el redactor del proyecto del Frente Amplio por México.

El mandatario federal consideró que gracias a la gente, la transformación continuará y pese a las campañas en favor de la senadora panista y en contra de su gobierno y políticas no afectarán a la gran mayoría de la ciudadanía.

Lo anterior porque, dijo, el proyecto del “bloque conservador” una cosa es en la fachada, pero en el fondo “es robar, es utilizar al gobierno para servir a las minorías”.

Auguró que la oposición fracasará: “La gente está muy consciente, la gente está recibiendo ahora lo que no le daban, hay gobiernos que dan y gobiernos que quitan, nuestro gobierno da porque esa es la función básica de un gobierno democrático. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, robar, para hacerse grandes con la riqueza mal habida, y eso lo sabe muy bien la gente. Por eso aunque se nos lancen con todo en los medios de información, de manipulación, no pueden (…) el triunfo de los conservadores es moralmente imposible”.

Recordó que siendo secretario de Hacienda,Gurría lo trató de convencer para votar en favor del Fobaproa en 1998 -López Obrador era presidente del antiguo PRD- y hoy será el encargado de redactar el proyecto opositor.

“¿Cuánto tiempo ha pasado de 98 a la fecha? ¡Veinticinco años! ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? ¡Gurría! Se le llegó a llamar el ‘ángel de la dependencia’. ¿Qué no pueden buscar a otro? ¿O sea, qué no tienen economistas, especialistas? ¿Tienen que regresar a los mismos? Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta”.

El jefe del Ejecutivo remarcó que la intención del sector conservador, promotor del proyecto neoliberal, al que calificó no como un modelo económico, sino “una política de pillaje y saqueo, de robo”, desean regresar para seguir saqueando al país. “Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, remarcó el mandatario.

A pregunta sobre que hay una lista de 13 aspirantes entre la oposición, el mandatario acotó: “Es complemento, es accesorio, es aderezo, es la señora Xóchitl, ya hicieron la consulta arriba, ya Salinas, Fox, Calderón, Claudio, Roberto Hernández, Diego ya decidieron. Ya lo demás es pura faramalla”.