Dante Delgado, el dubitativo disfrazado de contundente

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Por instrucciones de Morena, MC le cierra la puerta a Marcelo Ebrard?

Desde antes de que iniciara la carrera de “corcholatas” y “corcholatos” por el 2024, se sabía que el equipo del ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y aún él mismo, estaban en negociaciones ni más ni menos que con el Partido Verde, pero también trascendió que igualmente había acercamientos con Movimiento Ciudadano, con esto, el ex canciller se “amarraba el dedo” con respecto a que las inminentes fisuras y fracturas en Morena lo podrían llevar a dejar las filas del partido en el que aún milita.

Pero ahora resulta que en esa actitud dubitativa disfrazada de contundencia, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, descarta por completo la posibilidad de que Marcelo Ebrard pudiera en algún momento de este arduo camino, convertirse en el abanderado presidencial de este partido. O sea, le cierra la puerta en las narices, ¿acaso como producto de algún acuerdo con Morena?

En entrevista radiofónica que podría decirse que se volvió viral, el senador Delgado Rannauro, señaló específicamente: “No, nosotros estamos construyendo el futuro de México y le recuerdo que el futuro es naranja y hay que precisarlo, el próximo Presidente de México será de Movimiento Ciudadano y será en junio del próximo año cuando todo se acredite”.

No cabe duda que son muy aventuradas las declaraciones del líder naranja, ya que su partido está muy, pero muy distante, de tener una votación que se acerque un poco al del resto de los partidos políticos, ya no digamos Morena, a menos que haya llegado a un acuerdo con el oficialismo y por eso le cierre las puertas a Ebrard Casaubon.

Más osado resultó la lista de sus presidenciables, en los que Dante Delgado metió a el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de quien se sabe, estaría buscando una senaduría para 2024; el diputado Jorge Álvarez Máynez; el gobernador de Nuevo León Samuel García, que ya está más que apuntado, pero se comenta en los corrillos políticos que aún está muy “verde” y sería hasta el 2030; y Patricia Mercado, quien es más bien una pieza hasta desgastada.

En fin, la presentación oficial de dichos aspirantes naranjas, sería el próximo 14 de julio, cuando Movimiento Ciudadano celebre su consejo nacional y se trata -según explicó- de presentar “figuras frescas” y que tengan el sello de la casa. ¿Lo logrará?

Eso sí, el pobrecito y sacrificado Dante Delgado tuvo la oportunidad de dejar ver que él sería candidato de su partido a la Presidencia de la República, pero, ojo, “sólo en última instancia”; ¿sólo si se lo pide su militancia? Debería estar consciente el ex gobernador de Veracruz que no tiene muchas posibilidades de lograr algo, sino más bien muy pocas. Lo mejor sería que el veracruzano descubriera ya de una vez por todas, el juego que trae.

Municiones

*** Tal parece que el flamante dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, reaccionó a la carta que le envió hace unos días Ricardo Monreal, pues ahora salió a anunciar que enviará una carta a cada una de las “corcholatas”, en las que les hará saber del compromiso a “no ser omisos” a esos derroches, pero también para exhortar a los aspirantes a detener el dispendio. Aquí el flamante líder morenista entró en contradicción porque no puede aclarar de dónde han salido los recursos para pagar tanto espectacular que, como se ha consignado en este mismo espacio, no valen 3 centavos. En uno de los resolutivos más destacados emergido por la carrera de las “corcholatas”, se establece que: “Quienes aspiren a ocupar la coordinación de Defensa de la Transformación deberán comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos, y privilegiar, en todo momento, el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo”, pero más tardaron en Morena en redactarlo que en morderse la lengua. El asunto no ha pasado de que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, haga muy tibios llamados a sus seguidores a que ya no pongan propaganda a su favor que hay hasta en Estados Unidos.

*** José de Jesús González, obispo de la Diócesis de Chilpancingo, se ha lamentado de la situación de violencia que se vive en Guerrero. El prelado señaló: “teníamos una calma aparente, sabíamos que había alguna tensión, pero estábamos en paz, tranquilos, pero de repente queman vehículos… y eso es lo más triste, la pérdida de la vida humana. Los manifestantes bloquean todo el estado y esto es penoso, es una tristeza que acontezcan estas cosas”, por lo que propuso un diálogo para resolver esta crítica situación.

*** Y por cierto, la no menos flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mediante las “ex benditas redes sociales”, presumió la liberación de integrantes de la Guardia Nacional y policía local, dice ella que “a través de la política de diálogo que caracteriza a este gobierno”. De la ausencia que ha tenido la mandataria estatal, ni media palabra. Debería de entender que no puede con el cargo.

*** Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Lucía Piña, brinde una solución favorable al tema de la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) por la falta de quorum, situación que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mantiene maniatado, para que la opacidad siga siendo uno de los rasgos principales de esta errada y llamada Cuarta Transformación. El asunto lo tiene la ministra Loretta Ortiz, incondicional del inquilino de Palacio Nacional, a la que lo único que le importa es quedar bien con quien en realidad es su jefe y lo que menos quiere es que el INAI pueda sesionar únicamente con cuatro consejeros, ya que la consigna recibida desde Palacio Nacional es seguir manteniendo paralizado a dicho Instituto. En esta parálisis, el INAI ha acumulado 7 mil 53 quejas de las que poco más de cinco mil, ya tienen un proyecto de respuesta, pero por la falta de quorum, dicho Instituto no ha podido sesionar por espacio de 102 días.

