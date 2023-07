El juego democrático

Punto por punto

Augusto Corro

En la democracia a la mexicana se vale de todo. Cada uno de los presuntos aspirantes presidenciales actúa conforme le viene en gana. Cabe preguntar a las autoridades qué opinan de la campaña electoral presidencial adelantada. ¿O todavía no inicia?

En el partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hace alrededor de dos años que tienen sus “corcholatas”, pero, según la organización política, actúan conforme a las indicaciones de las leyes electorales.

En el Frente Amplio por México, los opositores también se involucraron en la lucha para designar al abanderado presidencial de 2024. Ya hasta manejan el nombre de Xóchitl Gálvez como la precandidata presidencial.

Sin embargo, en el mencionado frente se sigue con el método de selección del candidato opositor, con una lista rasurada de precandidatos. Por cierto, el paso del registro de firmas de apoyo a los aspirantes empezó con casi un día de retraso.

En los círculos políticos se menciona a Xóchitl Gálvez, la senadora panista, como la precandidata que encabeza la preferencia electoral de la oposición. Le siguen Santiago Creel, también diputado blanquiazul y los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Lucha política singular

Como se informó en este espacio, alrededor de 33 aspirantes se registraron para participar en la competencia política. De esa cantidad de precandidatos quedaron 13, entre ellos varios que encontraron la forma de brindar satisfacción a su espíritu aventurero.

Antes de que empezaran a manejarse los nombres de los políticos con aspiraciones presidenciales, Ricardo Anaya aparecía como un opositor importante para las elecciones presidenciales, pero con el paso del tiempo se apagó.

Anaya, con cuentas pendientes con la justicia mexicana decidió exiliarse y desde algún lugar de Estados Unidos envía su mensaje de repudio al presidente López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Empezó a funcionar el método selectivo y Ricardo Anaya no apareció por ningún lado. Como prófugo de la justicia, Anaya, quien compitió en las presidenciales de 2018, ya no tuvo una segunda oportunidad. Quienes sí encontraron refugio en el Frente Amplio por México fueron tres ex gobernadores. Por supuesto, estos ex funcionarios no tienen posibilidades de triunfo alguno.

Nos referimos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles Conejo y a Miguel Ángel Mancera. El primero gobernó Tamaulipas, el segundo, Michoacán y el tercero, la Ciudad de México. Cabeza de Vaca y Aureoles Conejo terminaron su administración con una serie de escándalos que los tienen enfrentados con la justicia, aunque los exmandatarios gozan de extraños beneficios e impunidad que les permitieron registrarse para participar en la elección presidencial. Se trata, pues, de actos singulares de la democracia a la mexicana. ¿Cómo explicarse que Tamaulipas y Michoacán, con los dos gobernadores mencionados, fueron dos de las entidades señaladas por la violencia que desató el crimen organizado?

Alrededor del frente

Mientras se siguen los pasos para la designación del candidato presidencial opositor, otras organizaciones políticas como el partido Movimiento Ciudadano (MC), aún no decide si va con melón o con sandía. El dueño de ese instituto político, Dante Delgado, decidió aplicar su “colmillo político” en esta temporada electoral de definiciones, que consiste en esperar los beneficios que le ofrezcan otros partidos que lo buscan.

En sus declaraciones recientes no hay una definición. Primero dijo que no buscaría la candidatura presidencial. Luego dijo que sí y vamos a esperar que es lo que decide al final del día. MC, a diferencia de los partidos opositores, obtuvo triunfos en dos elecciones importantes.

Ganó la gubernatura de Jalisco y de Nuevo León, dos de los estados más importantes de México. ¿Estas victorias le auguran éxitos futuros?

¿Usted qué opina amable lector?

