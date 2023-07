Garantizada, la seguridad de paseantes en esta temporada en Quintana Roo

José Luis Montañez

Elementos de Ejército, Guardia Nacional y Marina reforzarán vigilancia

Uno de los principales propósitos de las autoridades de Quintana Roo es que el estado tenga la seguridad adecuada para mantener su calidad como potencia turística y es que, como ya es una costumbre, cada temporada vacacional se reciben a miles de turistas, procedentes de otros estados del país y del extranjero, quienes llegan en busca de diversión, pero también de paz, tranquilidad y descanso.

En este marco, se celebró en el malecón Tajamar en Cancún, el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad Vacacional Verano 2023, donde las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina se unieron para asegurar que van a trabajar en conjunto.

El operativo contará con la participación de elementos de Tránsito, Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como los paramédicos de la Cruz Roja, quienes también estarán al tanto de cualquier emergencia en que sus servicios sean requeridos.

Asimismo, el personal de la Fiscalía General del Estado se hizo presente en este despliegue de las autoridades, y se comprometieron a dar seguimiento puntual a cualquier eventualidad que les sea reportada. Por su parte, los Ángeles Verdes vigilarán las carreteras para brindar asistencia a los turistas que lleguen a este destino vía terrestre y que necesiten auxilio en caso de que sus unidades se averíen.

Por otro lado, los elementos de la Marina también se destacan entre los participantes de este operativo vacacional Verano 2023, con labores en altamar y pie a tierra, pues aseguran que la población puede acercarse con ellos y solicitar apoyo en cualquier tipo de emergencia.

En este caso, la iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes durante la temporada de verano, sean locales, nacionales o extranjeros, pues se les brindará apoyo con la misma responsabilidad y cooperación.

Las autoridades aseguran que con este tipo de acciones, demuestran su compromiso para brindar un ambiente seguro y protegido a los turistas que elijan este destino para vacacionar, durante las próximas cuatro semanas, que es el tiempo promedio en que se tendrá mayor entrada y salida de viajeros en los destinos quintanarroenses.

Las autoridades concluyeron que la expectativa es cerrar el Operativo Verano 2023 con saldo blanco y que estas acciones contribuyan a que los visitantes disfruten de unas vacaciones placenteras en Cancún y otros destinos quintanarroenses.

Reportan alza en extorsiones

De acuerdo con la última información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión en Quintana Roo ha crecido exponencialmente y por desgracia sólo se tienen sentencias judiciales en menos del 30% de los incidentes, a pesar de la gran cantidad de denuncias que existen sobre este ilícito.

El SESNSP refiere que tan sólo entre enero y mayo de 2023 fueron reportados 33 casos de extorsiones, mientras que en todo 2022 se denunciaron sólo 25 casos, es decir, que a mitad de año 2023 ya se superaron todos los reportados el año anterior, lo que prende las alertas de las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el año pasado hubo hasta 73 hombres y 32 mujeres procesados por extorsión, pero solamente siete sujetos y cuatro féminas recibieron sentencia, es decir, que aún existe una brecha muy grande para castigar este delito.

El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Miguel Garza Flores, explicó que por la forma de hacer los operativos a veces es más complicado para la policía acreditar la flagrancia del delito cometido, asimismo, la falta de denuncia es otro factor que impide que los infractores sean castigados.

Y es que, a pesar de que se hace una detención y se implementa un operativo, a veces no se tiene la autorización y no se termina por vincular a la persona por extorsión sino por otro delito, y el caso se cae, ya que los fiscales no tienen los elementos suficientes para sentenciarlos.

Garza Flores explica que “sólo uno de cada 20 o cada 25 casos de extorsión son denunciados. Las llamadas se denuncian más y el derecho de piso menos porque producen más temor”.

Asimismo, la abogada y perito Yesika de la Cerda agregó que las extorsiones son difíciles de comprobar porque en primer lugar las personas que sufren estos delitos están intimidadas y otorgan lo que les pide el victimario.

“Debido a que los extorsionadores pueden conseguir una cantidad indefinida de números telefónicos en las tiendas proveedoras de servicios de telefonía, al momento de que se complete una extorsión el número donde se hizo es descartado por los criminales, lo que complica que la policía lo encuentre y acredite que pertenece al malhechor” destacaron.

De acuerdo, con el artículo 156 del Código Penal de Quintana Roo, las personas culpables de obligar a otra mediante intimidación o violencia moral a hacer, omitir o tolerar un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de una tercera persona con fines de lucro, puede pasar en la cárcel de 12 a 20 años, de tal manera que la recomendación a la población es que en caso de enfrentar un caso de extorsión acudan de manera inmediata a realizar un denuncia formal para darle seguimiento al caso y dar con los delincuentes.

Dan de baja a 15 policías en Carrillo Puerto

Según confirmó la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos municipal de Felipe Carrillo Puerto, dará de baja a 15 policías por desempeñarse irregularmente en sus cargos y ser catalogados de “no buenos elementos” e indisciplinados, lo que es un aviso también, para que todos los que tengan un cargo para asistir a la población lo hagan de manera profesional y en el marco de lo legal.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, presidenta municipal, confirmó que se encuentran preparando la destitución de sus cargos de cada uno de los elementos, quienes después de una serie de acusaciones y señalamientos, fueron investigados, posteriormente se obtuvieron las pruebas suficientes; que ahora van a permitir que sean retirados de sus cargos.

A esto hay que sumar que reprobaron sus respectivos exámenes de control y confianza.“No vamos a tolerar este mal funcionamiento de nadie, mucho menos de quienes están por velar nuestra seguridad, la de cada uno de los ciudadanos; y esas acciones de las que se les acusó y se comprobó, tuvimos que actuar de forma inmediata, como lo dicta el reglamento policial”.

Y si bien, reconoce que la baja puede provocar “déficit” de elementos en la corporación policial, ya se encuentran trabajando en el reclutamiento de jóvenes para que se sumen a las filas.

En este marco, también destacó que se van a elegir a los nuevos elementos de manera responsable, pues se trata de un proceso tardado por los filtros que realiza el Centro de Control y Confianza (C3). “Con el fin de tener una corporación más disciplinada y segura para la sociedad, se hizo este movimiento, debe de haber una corporación sana y esta decisión fue tomada por que no debe existir tolerancia puesto que la seguridad de los ciudadanos no es un juego y se debe empezar a tener una corporación como tiene que ser”, declaró la presidenta municipal.

Por su parte, el jefe de la corporación en el municipio, Roberto Bravo Peña, argumenta que hasta el momento no se ha dado de baja a ningún elemento, pero sí se encuentran en proceso en el Consejo de Honor y Justicia, que determinará la situación jurídica de los elementos implicados. “Estamos enfatizando acciones de contacto social para reforzar la imagen de los policías, porque la gente tiene mala percepción de ellos, justamente por elementos que no realizan bien su trabajo”, concluyó.