Tajante freno de INE a “corcholaterío”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Y si Sheinbaum hubiera inaugurado estaciones de L-12?; en Puebla, Armenta, al alza

Qué cuentas le va a entregar la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que dicho Instituto, vía la Comisión de Quejas y Denuncias, que preside la consejera Claudia Zavala, le ha puesto un tajante freno a la actividad proselitista del “corcholaterío”, en su camino al 2024, al considerar que lo que sin duda son giras de promoción política, causan daños irreversibles a la contienda electoral.

Seguramente el enojo presidencial se dejará sentir hoy durante el gustadísimo “stand-up” mañanero porque el Presidente considera que él es un ciudadano más y tiene derecho a expresarse, lo cual es totalmente falso porque el jefe del Ejecutivo viola flagrantemente la ley al haberse convertido en el jefe de campaña, tanto de las “corcholatas” como de Xóchitl Gálvez.

Además, como parte de las medidas cautelares, la referida Comisión ordenó realizar las asambleas informativas en lugares cerrados o espacios que pertenecen al partido, en este caso, al mismísimo Morena, como sus oficinas estatales y municipales.

Es importante destacar que el INE informó que, a casi año y medio, las “corcholatas” han acumulado un total de 227 quejas ante el instituto por actividades relacionadas con las elecciones 2024 y, además, las mañaneras encabezadas por López Obrador han sido una fuente constante de estas quejas.

Así que la semana que inicia amenaza con ponerse por demás interesante en unas campañas morenistas que si por algo se han caracterizado, es porque van a la baja.

Y hablando de “corcholatas”, ¿qué hubiera pasado si Claudia Sheinbaum, en su calidad de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hubiera encabezado la apertura de cinco estaciones de la Línea 12 del Metro?, pues seguramente se hubieran registrado más protestas y quejas y la ex funcionaria capitalina -ahora en franca campaña proselitista-, habría tenido que soportar estoicamente rechiflas y abucheos que se ha llevado en otros estados de la República que ha recorrido como por ejemplo, Jalisco y Veracruz, donde se ha quedado congelada con la mano levantada a modo de saludo por el abierto rechazo y el rostro se le transforma; la cara se le alarga y la mueve de un lado a otro en señal de negación.

Y si bien, la flamante “corcholata” preferida de Palacio Nacional no acusará a quienes la rechazan con sus papás y abuelos, sí lo ha hecho ni más ni menos que con el presidente López Obrador, quien ya no halla cómo defenderla, sobre todo después de que detonó el fenómeno Xóchitl Gálvez, que ha dado un certero golpe a la campaña de la ex jefa del Gobierno capitalino y le ha restado lo que se conoce como “ángel”, si es que alguna vez lo tuvo.

¿Ya se le olvidó a la señora Sheinbaum Pardo que el Sistema de Transporte Colectivo Metro es su tumba política?, así es que de nada le sirve presumir —esta vez desde Jalisco—, que gracias a las obras del Metro, ella se dio a conocer a nivel nacional debido a que en este rubro, todo lo ha hecho bien.

Nada más falso, a diario, por las “ex benditas redes sociales”, sea época de lluvias o no, usuarios de este medio de transporte dan cuenta de las muchas fallas que tiene. Cuando no son inundaciones y goteras, las imágenes en las que se advierten aglomeraciones incontrolables esperando poder abordar algún convoy del Metro se vuelven cotidianas.

A la par de la inauguración de las cinco estaciones de la famosa “Línea Dorada”, están las quejas de que diversas estaciones de la Línea Uno del Metro, que fueron cerradas por más de dos años, de plano, no tienen para cuando abrirse e incluso, se han filtrado imágenes de que todo está listo ya supuestamente para inaugurarlas y no han podido tapar las goteras que se hacen presentes en las todavía solitarias estaciones.

Los tropiezos que ha tenido la ex jefa de Gobierno de la CDMX con el dolor de cabeza que se le ha vuelto el Metro han sido variados y eso sí, ya se le ha vuelto migraña crónica.

Sobre la Línea 1, antes de irse de campaña, Sheinbaum se negó a comprometerse con una fecha de inauguración tras negar el retraso de las obras. El no menos flamante director general del Metro, Guillermo Calderón, había anticipado que el primer tramo de la Línea 1 quedaría listo en los últimos días de mayo y lo único que ocurrió es que los usuarios se quedaron esperando, amén de que el actual jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, no le echa muchas ganas, -ni siquiera pocas-, al tema porque la tristeza lo ha invadido al enterarse de que él ya no podrá competir por ser el sucesor de Claudia Sheinbaum.

¿Acaso ya se le olvidó a la “corcholata” favorita cuando el pasado mes de enero se tuvo que regresar de Michoacán en un helicóptero que le prestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la capital de la República por un choque que se registró en la Línea 3 del Metro que corre de Indios Verdes a CU y que dejó un saldo de 23 heridos y una estudiante muerta?

Apenas un mes antes, -en diciembre-, la propia Sheinbaum reconoció que la citada línea verde del Metro requería con urgencia mantenimiento y por lo visto, no hizo absolutamente nada por tan siquiera, emprender alguna acción.

Municiones

*** Y en Puebla “también hace aire”. Según se sabe, la última encuesta de C&E Research ha sacudido el panorama político y ha puesto a la coalición PAN-PRI-PRD en la mira en la contienda electoral para elegir al gobernador de Puebla, aunque los resultados del ejercicio de opinión arrojan que Alejandro Armenta Mier se mantiene en primer lugar. Con un sólido 28% de apoyo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado lleva la delantera en las preferencias electorales de los poblanos. Mientras, el diputado Ignacio Mier, que nada más no atina pie con bola, se ha mantenido con un 15 por ciento de las preferencias, al tiempo que Julio Huerta, consiguió obtener el 14 por ciento de la preferencia de los poblanos que optan por él para dirigir la entidad. En caso de que Morena optara por una candidata mujer para la gubernatura de esa entidad, Olivia Salomón lidera las preferencias, donde cerca de cuatro de cada 10 ciudadanos la prefiere a ella, por encima de Claudia Rivera o Norma Layón. Ahora bien, en otro escenario más interesante y competitivo, en donde la disputa fuera entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, la elección sería sumamente reñida en 2024, ya que ambos candidatos tienen un respaldo sólido y representan propuestas distintas para el futuro de Puebla. Asimismo, el ejercicio de opinión pública arroja que la competencia se intensifica y la oposición demuestra que está dispuesta a dar la pelea por el poder. Morena en cambio no se queda atrás y deberá trabajar arduamente para mantener su liderazgo.

morcora@gmail.com