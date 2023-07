Sonora, una potencia

Además de litio y energía eólica, Sonora sumó la alianza estratégica México Pacific Limited CFE para construir gasoducto y planta de licuefacción que producirá y exportará al mercado asiático gas natural licuado con un gasoducto tendrá 800 kilómetros entre Sonora y Chihuahua, con una inversión de 13 mil millones de dólares, y la creación de 13 mil empleos directos y 20 mil indirectos e ingresos para la CFE por 25 mmdd.

La planta de licuefacción en Puerto Libertad llevará el nombre de Saguaro Energía LNG; tendrá capacidad de producir y exportar, desde la costa del Pacífico mexicano al mercado asiático, gas natural licuado equivalente a 2 mil millones de pies cúbicos de gas natural en 445 hectáreas; podrá suministrar uno de cada cinco barcos de gas natural licuado que importa China o Japón o más de 60 por ciento de las importaciones de Taiwán o India.

A todo esto se suma el potencial en litio, el oro blanco fundamental en la época contemporánea, de las comunicaciones y la movilización a nivel mundial, lo que constituye un alentador panorama mundial para los estados del norte del país, que ya de por sí viven una gran pujanza económica, pero con lamentables resultados en cuestión de seguridad que una asignatura pendiente para el gobierno estatal y federal.

Se informó, durante la visita del Presidente a Sonora, que la CFE a través de su filial internacional venderá en Estados Unidos 800 mil millones de unidades térmicas diarias durante 20 años y la Mexico Pacific Limited adquirió compromisos de responsabilidad social en los 16 municipios por los que pasará el gasoducto. La inversión social será en función de las necesidades de las comunidades, previa consulta, como lo marca la Ley de Hidrocarburos, y con lo cual Puerto Libertad ampliará sus actividades, de pesqueras a industriales.

En caso de que Morena opte por una candidata a la gubernatura de Puebla, Olivia Salomón lidera las preferencias donde cerca de 4 de cada 10 ciudadanos se inclinan por ella, por encima de las competidoras Claudia Rivera o Norma Layón, en tanto que de los líderes parlamentarios Alejandro Armenta Mier, del Senado y Nacho Mier, de la Cámara de Diputados, mantienen la expectativa en la clase política poblana. De acuerdo a la última encuesta de C&E Research, Armenta mantiene un sólido apoyo del 28% en tanto que Nacho Mier se mantiene con un 15% y Julio Huerta, el primo del malogrado ex gobernador Miguel Barbosa, se mantiene en un 14%. En la oposición sólo se ve al alcalde panista Eduardo Rivera que podría disputar el liderazgo morenista en la entidad… La senadora Xóchitl Gálvez estuvo en Monterrey y en el puerto de Veracruz, donde sus simpatizantes la arroparon y le organizaron rodadas por ambas capitales a las que se sumaron sus simpatizantes y apoyadores que suman ya varios miles, mientras que las “corcholatas”, a decir de la propia Xóchitl, no despegan y eso mantiene de mal humor al líderes máximo del movimiento de transformación nacional. Claudia Sheinbaum da señales de vida al salir en defensa del presidente López Obrador que es blanco de nuevos embates del ex presidente Vicente Fox, quien se lamenta “no haberle dado una estocada grande” durante el desafuero que pudo haberlo sacado de la contienda. Al presidente López Obrador lo defiende el pueblo de México, señala la ex jefa de Gobierno de la CDMX…Y ya posesionado del escaño de Ricardo Monreal en el Senado, Alejandro Rojas Díaz-Durán sale en defensa de Xóchitl Gálvez y censura el uso de los instrumentos del Estado con fines de persecución política. Rojas ve ya imparable a Xóchitl rumbo a Palacio Nacional.

