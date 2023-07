AMLO, como el “nica” Daniel Ortega

Los caudillos latinoamericanos del Siglo XXI están cortados por la misma tijera.

Vea usted si no es así:

Andrés Manuel López Obrador no sólo es adorador del fallido régimen cubano, al que apoya con recursos públicos —pago a “médicos”, compra de piedras, regalo de combustibles, etc.— de nosotros, los pagaimpuestos…

…no nada más invita a Nicolás Maduro a su toma de posesión…

…da refugio al boliviano Evo Morales, y asilo a la familia del peruano Pedro Castilllo…

…sino que, también, trae al dictador isleño Miguel Díaz-Canel, para que sea él quien pronuncie la pieza conmemorativa de ¡nuestra Independencia!

López Obrador sigue ahora los pasos de otros de sus pares.

Ni más ni menos que los que ha dado la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo, quienes ya se han perpetuado en el poder presidencial de Nicaragua, llevándose entre los pies a la tan traída y siempre vapuleada democracia.

Ortega y esposa, recuerde usted, acusó de “traición a la Patria”, en febrero de este año, a 94 disidentes —entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez—, quienes perdieron “sus derechos ciudadanos de forma perpetua” por una decisión judicial tras la cual, evidentemente, estaba “la pareja presidencial” nica.

No sólo eso. A esos 94 ciudadanos también los despojaron de la nacionalidad nicaragüense y les confiscaron sus bienes en el país centroamericano. Días antes, 222 opositores que estaban en la cárcel también fueron declarados apátridas y deportados a Estados Unidos.

Con el camino desbrozado, no obstante los cuatro años de protestas callejeras reprimidas hasta con tanques y que cobraron la vida de muchos jóvenes, los esposos Ortega y Murillo se mantienen como Presidente y Vicepresidente desde hace ya 16 años.

¿Son esos los pasos que ahora sigue López Obrador en el caso de la senadora y aspirante a una candidatura presidencial Xóchitl Gálvez, a quien, una mañana sí y otra también, ataca con denuedo y pasándose las leyes por en medio de las piernas?

Todo indicaría que así es.

Porque nada hay que lo haga distinto a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Luiz Inácio Lula da Silva, a Gustavo Petro, a Rafael Correa, a los Kirchner-Fernández, a Evo Morales … a los caudillos latinoamericanos del Siglo XXI.

¿No cree usted?

Xóchitl, ¿horma o piedra en el zapato?

Es cierto. AMLO está desesperado, ansioso, paranoico ante el fracaso de su experimento “corcholatero” y ante la irrupción de una posible candidatura presidencial, encarnada en la senadora Gálvez, que se oponga exitosamente a quien él “destape”.

Y es que si hasta hace tres semanas se veía remota la posibilidad de que sus opositores, constituidos por ahora en Alianza, siquiera hicieran un buen papel en los comicios de junio del próximo año, hoy la ciudadanía está animada, apoya a la hidalguense frente a tantos estúpidos e ilegales ataques del tabasqueño, en tanto ella está abriendo al PAN, PRI y PRD las puertas del Congreso de la Unión que, también, hasta hace unas semanas eran apenas una rendija por la cual podrían pasar sólo algunos de sus militantes.

Ya le dije a usted aquí hace unos días que a AMLO sólo le faltaba alentar un proceso de desafuero —como el que él sufrió durante el foxiato— en contra de la senadora incómoda, pero fue más allá.

En su matiné del viernes divulgó documentos fiscales de las empresas de “la señora Xóchitl”, como él se refiere a ella, que sólo pudieron ser extraídos del SAT, ahora en manos de uno más de los amigos de su hijo Andy López. Y ello, señor Presidente, no sólo no es digno de un Jefe de Estado, también es ilegal y por ello es que la aludida va a demandarlo penalmente.

Porque la senadora respondió de inmediato a aquello de que durante los últimos nueve años, “sus” empresas —ahora dirigidas por el cónyuge y la hija de Gálvez, desde que ella se lanzó por la candidatura de la que fuese delegación Miguel Hidalgo de CDMX— han facturado mil 400 millones de pesos, lo que evidentemente fue un discurso para la cahiriza, los Amlovers y fauna que se le parezca.

Vía Twitter, ella respondió que cuando hiciera uso de su nombre en sus mensajes por esa red le colocara la arroba correspondiente, y además que AMLO acababa de acometer un “perro oso”.

Explicó la legisladora y aspirante presidencial que, con ello, el de Macuspana “deja evidencia de que está usando todo el aparato de inteligencia para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo. No hay nada que ocultar.

“Ha violado una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable.

“Me queda claro que ni contar sabe. Eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 millones de pesos y, según su propio documento, no llegan ni a 80.

“Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia”, concluyó.

¿Es Xóchitl Gálvez la horma del calzado de López Obrador?

¿O una piedra en su zapato?

Indicios

Y a propósito de contratos: Circula en redes una imagen, bajo el rubro “¿Ahora sí les importan los contratos”, en la que se enlistan los que diversos cuatroteros han recibido de la fallida administración AMLO: El monero Hernández, 3 millones de pesos en tan sólo tres meses; las empresas de Xóchitl Gálvez, 9 millones en cinco años; las publicaciones Gurú Político y Noticias ZMG, 18 millones en tres años; los amigos de Andy, 100 millones en sólo un año; el hijo de Manuel Bartlett, 424 millones en cinco años; Felipa Obrador, 904 millones en el mismo lapso, y desde 2019 a 2022 el diario La Jornada, 919 millones de pesos. Unos cuantos entre muchos que este espacio y muchos más no alcanzarían a enlistar. Son los fieles de la 4T que ya salieron de pobres. ¿Usted cuándo? * * * Pues resulta que, según sus “otros datos” López Obrador ya no sólo es “el Presidente más atacado desde la época de Madero”, ahora también ya es —datos propios— el que más demandas judiciales ha recibido en contra, por los diversos delitos —incluso penales— que todos los días comete. Va a tener un “séptimo año de sexenio” muy ajetreado. Y es que a las ya presentadas y las que presentará en breve la senadora Gálvez, se suma ahora la del diputado de MC Jorge Álvarez Máynez, por los ataques que desde su matiné ha lanzado a candidaturas de la oposición. * * * Primero, un grupo de jóvenes tabasqueñas denunció que Adán López no les pagó mil 500 pesos por dejarse “acarrear” a uno de sus sosos mítines. Ahora también se sabe que las promotoras de Claudia Sheinbaum También incumplen con el compromiso que adquieren al subir a camiones a quienes le lanzan porras “de a mentiritas” y con costo, a la ex jefa del gobierno de la capital nacional. * * * Y la Comisión de Quejas del INE cuatrotero, encabezado por la sonorense Guadalupe Taddei, dio trámite a las quejas de los partidos opositores al Movimiento de un solo hombre por los mítines, los escandalosos acarreos de personas y concluyó recomendándoles, suplicándoles casi de rodillas que, en la medida de lo posible, por favor no vayan a violar la ley. ¡El colmo!, ¿no cree usted? * * * Disculpe señora Ernestina Godoy, pero deje de contar sus billetes producto de los “cateos”, sólo para que responda: ¿Ya pagó a los policías ministeriales de su dependencia el bono trimestral que, desde 2019, les prometió Claudia Sheinbaum? ¿Será que se desvió hacia alguna precampaña? * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

