¿Aguantará Xóchitl este ritmo electoral los 11 meses que faltan para la elección?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin duda, vivimos en la sociedad de lo superficial, del show y el espectáculo. La mayoría de las personas, no sólo en México sino en el mundo, en mucho actúan bajo el impacto de las redes sociales.

¿Qué tanto se mueve hoy alrededor de esa explosión popular llamada Xóchitl Gálvez en este espacio de la ligereza y la frivolidad? ¿Qué tanto operan en este boom mediático y de redes sociales los sorpresivos y masivos apoyos electorales obtenidos por la hidalguense?

¿O realmente la senadora penetró ya el blindaje de popularidad de Andrés Manuel López Obrador —que parecía imbatible— y lo comenzó a desplazar hacia su expulsión del ánimo ciudadano?

No sería extraño. Hemos visto subir y caer ídolos populares con una velocidad de vértigo.

Lo que estamos por ver como sociedad es si el fenómeno Xóchitl Gálvez tiene realmente fondo social y de proyección de futuro y poder.

A Xóchitl Gálvez la hemos tenido enfrente los mexicanos durante al menos 25 años y no sé de nadie que le diera la perspectiva que tiene hoy.

Nadie que hablara de ella hace un mes de que era la alternativa para arrebatarle el poder a AMLO y a su 4T.

Creo que después de ella, el principal sorprendido, verdaderamente impactado, es el Presidente.

Y me llama mucho la atención que, viendo el impacto que ella ha causado entre los mexicanos, hay quienes le regatean ese posicionamiento y aluden a si ella es un “globo” manipulador de Claudio X González o de si AMLO la está utilizando para distraer a los mexicanos de los problemas de inseguridad y otros.

Más terrenal, yo acudo a amigos que viven en diversos puntos del país y ellos me relatan que en sus comunidades, sus grupos sociales, en sus estados, la senadora ha causado una expectación y esperanza que unifica apoyos de prácticamente todos independientemente de edades, géneros, posiciones económicas etc.

Creo que todo podría resumirse en una palabra y concepto: Xóchitl conectó con una parte importante de los mexicanos.

Ella misma, durante las muchas entrevistas que le hicieron, lo explicó así: Creo que he dicho algo que a muchos les ha hecho sentido…

Es que la hidalguense a diferencia de otros, dice públicamente que no todo lo de AMLO es negativo. Que muchos de sus programas sociales no sólo hay que mantenerlos sino ampliarlos, darle otra orientación.

Igual cuestiona y critica lo que considera errores y caprichos como lo del Tren Maya, o Dos Bocas, donde recuerda que AMLO dijo que iba a tener un costo y ahora se ha invertido el doble.

Lo otro que me llama la atención es que ella no se enoja, no responde con ira a los ataques y descontones de López Obrador, se ríe, toma a broma esos embates o de plano se burla de ellos.

Y acude a la vía de la denuncia judicial, a denuncias penales, o ante el INE si AMLO viola sus derechos.

Pero hay que decirlo, falta mucho para el día de la elección en junio de 2024. Muchos días, semanas, meses para una sociedad donde las cosas ocurren rápido por redes sociales y donde una popularidad hoy puede ser la marginación más abrupta mañana.

Parece que eso lo han entendido ella y su equipo y han iniciado un recorrido tranquilo, lento por el país con gran contacto con la gente. Ha sido sorprendente su impacto en Torreón, en Monterrey y luego en Jalapa. Si logra mantener este ritmo y penetración no la pondrán parar en su camino a Palacio. Bueno, eso creo yo.

¿Hasta dónde llegará AMLO?

En este contexto, quien al parecer ha perdido piso es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a las lógicas medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas del INE para que se mantenga fuera de comentarios sobre aspirantes opositores para el 2024, ha alegado violaciones a su derecho de libre expresión.

Él sabe que existen claras restricciones sobre eso porque sus propios reclamos en el pasado fueron convertidos en leyes justamente para impedir que un presidente de la República se inmiscuyera en los procesos electorales.

No pocos le han recordado que él es el autor de esa frase de: ¡Ya cállate chachalaca!, que bien se le podría ahora aplicar a él.

Y luego está lo de revelar datos fiscales prohibidos en su afán de pretender dañar a la senadora Gálvez.

Va sobre un tobogán de ilegalidades que seguro harán crisis en un momento determinado y no tan lejano.

Yo lo que veo, es que AMLO danza de lo irascible a lo aterrado.

¿Y las corcholatas?

En este contexto, las llamadas corcholatas –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco– recorren el país sin poder debatir, hacer crítica prácticamente de nada y asediados por el reclamo a sus gastos y por la proliferación de cientos espectaculares por todo el país, de los cuales ellos dicen no saber nada.

Sobresale el reclamo de Marcelo Ebrard, quien exige abrir debates entre ellos para poder exponer sus proyectos de nación a lo que Sheinbam, se niega abiertamente a acceder. No es tiempo, dice ella.

Y quien no pierde tiempo y objetivo en este contexto es Ricardo Monreal, quien abrió su objetivo a pelear por la Jefatura de Gobierno de la CDMX y este fin de semana, desde la alcaldía Álvaro Obregón, dio a conocer sus perspectivas para gobernar la capital del país.

El primero: Garantizar la seguridad y así recuperar la tranquilidad; segundo, garantizar la movilidad en forma accesible y amigable con el medio ambiente; mejorar la calidad de la educación; cuarto mejorar la calidad del aire y la sustentabilidad; quinto, mejorar el acopio y la distribución del agua; sexto garantizar la competitividad atrayendo inversiones y el emprendimiento.

