“Corcholatas” en apuros

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La gira de las “corcholatas” no parece ser todo lo gratificante que se esperaba. Conforme avanza el tiempo (faltan poco más de mes y medio para que culminen) las cosas tienden a entramparse.

El hastío asoma en sus rostros y en el de los asistentes a sus eventos, ya que tienen que ir, en su mayoría hasta cuatro veces a refrendar su apoyo a los prospectos de Morena y en menor medida a los de sus dos invitados.

Para colmo de males, la atención que prestaban los medios a la difusión de sus actos no considerados proselitistas, ya tiene una nueva figura atrayente, en la persona de Xóchitl Gálvez, quien se manifiesta como la nueva joya electoral.

Los nuevos candados decretados por la autoridad electoral (INE) lejos están de establecer un rigor necesario para regir las nuevas reglas y dejar de usarlas a conveniencia de los actores políticos y sus partidos, como ha venido sucediendo, impactan aunque de forma menor en sus eventos.

Como si fuese poco, entre las corcholatas ya hay diferencias que se dejan sentir en sus declaraciones y se detecta guerra sucia entre las mismas.

Las pugnas están entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, aunque traten de no dejar huellas, quedan las marcas de la casa.

El miércoles pasado, Claudia fue al terruño de Adán, que es el mismo del presidente López Obrador y fue invitada a una entrevista en el noticiario radiofónico más escuchado en el sureste, aunque no fue entrevistada por el conductor del mismo, sino por el jefe de redacción del programa, el que en forma metódica trataba de sacar raja de la entrevista, mediante preguntas reiterativas que la ex jefa de Gobierno contestaba pausada y sin responder lo que esperaba el entrevistador para acribillarla. Claudia en forma reposada, sin alterarse, cuestionó el tipo de entrevista y dejó en claro que le gustan las entrevistas a modo, pactadas. Sin embargo, la última pregunta dejó en claro la intención de la entrevista. El periodista le preguntó si ella se regresaría a su cargo anterior si perdía la consulta de su partido, ella respondió que había pedido licencia definitiva a su cargo, lo que no era la respuesta esperada y le soltó la joya del cuestionamiento, según una encuesta de una casa encuestadora desconocida, Adán Augusto la había rebasado y ella respondió secamente no conozco la encuestadora. El periodista le insistía en que quería su opinión del rebase del tabasqueño, al que todas las encuestas lo sitúan en tercer lugar.

Aparentemente el periodista no consiguió el resultado esperado, pero la guerra sucia en contra de Claudia arreció. De intolerante, de mecha corta, poca capacidad argumentativa y más lindezas no fue bajada.

Antes que eso, Claudia cuestionó el programa de seguridad A.N.G.E.L, por lo que Ebrard la apuró a presentar el suyo, aunque el convenio entre ellos era no confrontarse y mucho menos hacer propuestas.

Adán es víctima de una guerra sucia en todos los frentes, viéndolo como un opositor, temiendo que aunque las cifras no le favorezcan el Presidente pueda optar por su amigo, hermano y paisano, no tomando en serio los números de las encuestas.

La cuarta “corcholata”, Ricardo Monreal ya obtuvo una victoria de consciencia, logrando que su queja de abuso de espectaculares fuese escuchada Y el Presidente de la República y el de su partido pidieron a todos bajar sus anuncios y borrar sus pintas.

El escenario tiende a ponerse borrascoso para las “corcholatas” y más cuando los aspirantes del Frente Amplio por México comiencen a apurarse en su recolección de firmas.

¿Qué pasará, cuál será lo que sigue? No tendrán que esperar mucho, ya viene la segunda parte de esta historia electoral y pensar que faltan 10 meses y medio para la elección, suena demasiado pesado el futuro.

ramonzurita44@hotmail.com