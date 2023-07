Acusan a diputado de organizar protesta magisterial que causó caos en Edomex

Señalan a Abraham Saroné Campos

Arturo Baena

Valle de México.— Diversos sectores de la sociedad y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) exigieron a las autoridades competentes investigar a Abraham Saroné Campos, ex secretario general del Sindicato de Maestros del Estado de México, por su posible implicación en el paro que realizaron el pasado 29 de junio que dejó pérdidas millonarias y el fallecimiento de una persona

“Hay que recordar que maestros mexiquenses ocasionaron un caos en las principales carreteras del Estado de México durante varias horas que desquiciaron el tránsito y generaron pérdidas económicas incalculables a millones de mexicanos de diariamente transitan esta parte del país entre del Edomex y la CDMX y que fueron incitados por el ahora diputado de MORENA y eso no puede quedar impune”, dijeron integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Por su parte, líderes sociales encabezadas por Azucena Reyes, demandaron de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrir una carpeta de investigación contra el ex dirigente del magisterio “para saber qué intereses hubo detrás de dichos paros que fueron, supuestamente, convocados por Saroné Campos”.

Mientras tanto, líderes partidistas locales del PRI, PAN y PRD en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, afirmaron que “hacemos un respetuoso llamado al diputado morenista Abraham Saroné, para que dé la cara y explique qué intereses lo llevaron a convocar a una manifestación de tal magnitud”.

Asimismo, delegados y Copacis del Valle de México, coincidieron en señalar que “la criminalización del magisterio disidente en el Estado de México, entró en una nueva fase: que no puede permitirse y aunque están en su legítimo derecho a manifestarse, no se vale qué por intereses de personales o familiares de un sólo hombre, se deslegitime a todo el magisterio, por ello el ex dirigente del sindicato de maestros mexiquense, debe ser investigado y en su caso sancionarlo”.