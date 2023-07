El presidente López Obrador acata orden del INE que le prohíbe hablar sobre el proceso electoral

“Por lo pronto, pausa”

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera medidas que prohíben al titular del Ejecutivo federal hacer menciones sobre el proceso electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que acatará la orden.

“Ya no puedo mencionar a las personas. (…) Vamos a esperarnos, por lo pronto, pausa”, dijo el mandatario federal en su mañanera de este martes, tras la queja interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez, que busca encabezar la candidatura del Frente Amplio por México, por exhibir nombres y contratos de sus empresas.

“Vamos a esperarnos, ayer hable de que iba a acatar bajo protesta, además de la libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo de que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo el futuro, que esa es una obligación que tengo, luchar por la justicia y la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar al gobierno para saquear y tener en el abandono a la mayoría de los mexicanos?, ¿Por qué no lo voy a decir?”, cuestionó ayer en Palacio Nacional.

Señaló que los pronunciamientos contra los aspirantes de la oposición no tienen que ver con el origen, si no con su desempeño en la vida política. “Vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente. No es de dónde venimos, sino si hemos sido consecuentes en la vida, si hemos actuado con honestidad, eso es lo que el pueblo necesita, gobernantes honestos, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares, no gente que tiene como Dios al dinero”, criticó.

AMLO agradece a Biden por posponer

sanciones comerciales por la vaquita marina

El presidente López Obrador agradeció este martes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por posponer las sanciones comerciales contra México por los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, especies en peligro de extinción del Alto Golfo de California, ala vez que defendió la estrategia que ha implementado su administración en ese sentido. “Agradecer al presidente Biden porque de él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina”, dijo López Obrador durante su conferencia mañanera de este martes desde Palacio Nacional.

El lunes, el presidente Biden dio un plazo de un año para conocer los resultados de las acciones que México implementa para la protección de la vaquita marina y la totoaba. Tras lo cual solicitará un informe en julio de 2024 a sus departamentos de Estado, Comercio e Interior para determinar posibles sanciones. Sin hacer mención de este plazo de un año, que llegaría en sus últimos meses de Gobierno, López Obrador agradeció la decisión comunicada por la Casa Blanca. Limitándose a exponer que “el presidente Biden ayer resolvió no implementar ninguna medida en contra de México porque, entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita marina”.

Ante esto, el primer mandatario argumentó que su administración sí lleva a cabo programas para proteger a estas especies en peligro de extinción. Destacando que la Secretaría de Marina (Semar), junto con otras dependencias del Gobierno federal, resguarda el mar de Cortéz para evitar la pesca ilegal.

En ese sentido, López Obrador insistió en que hay constancia de que se está resguardando a la vaquita marina. Incluso argumentando que, en fechas recientes, se han registrado casos de que estos animales se están reproduciendo. Si bien sus especímenes no han incrementado lo suficiente como para salir del listado de especies amenazadas.

Confirma AMLO que viajará a Colombia y Chile en septiembre

En otro tema, el mandatario federal confirmó que el 8 y el 9 de septiembre próximo viajará a Colombia y que el 10 y el 11 de ese mismo mes irá a Chile.

Añadió que en Colombia, donde está previsto que se reúna con su homólogo Gustavo Petro, abordará las estrategias de cooperación para enfrentar al crimen organizado y la violencia.

“Uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas de la violencia”, afirmó.Cuestionado sobre la eficacia de estrategias de seguridad implementadas en el pasado como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, López Obrador aseguró que “cada vez que aplican esos planes,se violan derechos humanos, porque son licencias para rematar heridos, masacres, torturas, todo eso no resuelve, porque no se puede enfrentar el mal con el mal, la paz es producto de la justicia”.

López Obrador ha informado en distintos momentos que estará en Chile, donde se reunirá con el presidente Gabriel Boric y participará en las ceremonias de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.

También ha señalado que su gira podría incluir visitas a Brasil y Argentina, pero no lo ha confirmado.