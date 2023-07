CNDH investiga caso de la niña prensada en un hospital en Playa del Carmen

A más de una semana de la tragedia

Piden información al Seguro Social y a la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo

Playa del Carmen.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, desde que se dio a conocer la muerte de una menor de 6 años identificada como Aitana en un elevador del Hospital General de Zona número 18 en Playa del Carmen, el personal de este organismo público ha comenzado con una investigación coordinada con otras autoridades para esclarecer lo ocurrido.

De tal manera, que la coordinación se ha dado con el propósito de brindar el apoyo necesario a los familiares de la menor fallecida, quien fue prensada por uno de los elevadores del hospital que no funcionaba correctamente.

También se informó que la CNDH inició los trabajos de investigación y documentación del caso, por lo que solicitó información a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) a efecto de indagar respecto a las carpetas iniciadas en el fuero común. Del mismo modo, mantendrá comunicación con la FGE para continuar con el proceso de investigación y se han enviado solicitudes de información tanto a la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales en el IMSS, como al director general de ese instituto en el estado.

La Comisión aseguró que se mantendrá atenta a la actuación de las autoridades involucradas y realizará todas las labores para las que está legalmente facultada hasta la conclusión del expediente que tiene en su poder.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el IMSS informó a la empresa encargada de dar mantenimiento al elevador que no estaba funcionando. Sin embargo, a pesar de que fueron a revisarlo, no lo arreglaron ni dejaron señalamientos de que no se podía utilizar.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va a revisar todo lo relacionado a la operación y mantenimiento de los elevadores del IMSS. La semana pasada, una menor de edad murió prensada por las puertas de un elevador tras una falla mecánica del mismo en el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen.