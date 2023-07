A Alejandro Robles, con tal de quedar bien con AMLO, no le importa el ridículo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Instituto Nacional de Cancerología, irregularidades de Oscar Arrieta

Si por algo se ha caracterizado el diputado de Morena, Alejandro Gómez Robles, es por tener lo que podría llamarse “el sello de la casa”, ya que al igual que el resto de los integrantes de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, que coordina el flamante diputado Ignacio Mier, es absoluta y totalmente leal, lo que en el oficialismo se traduce en servil, todos los días, si es posible, tratar de acaparar la atención ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se recordará, al coordinador de dicha bancada, Ignacio Mier, no le ha importado hacer el ridículo con tal de agradar al inquilino de Palacio Nacional, aunque como operador político, el diputado Mier Velazco ha demostrado ser muy malo.

Pues por la misma ruta va el diputado Robles Gómez, de quien ahora, el presidente López Obrador se ha valido para tener que acatar la instrucción del INE de que no puede intervenir en el proceso electoral de cara al 2024 y con todo y sus “derechos humanos violados”, (eso asegura López Obrador), ahora se da a la tarea de atacar desde un segundo frente y este es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Y hasta ahí, el comprometido diputado morenista, llevó una demanda en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, pero lo que no tiene sentido, es que el mismísimo Robles Gómez, dice no tener pruebas contundentes y, sin embargo, no tiene empacho alguno de acusar a la panista de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, ésta última encabezada por el flamante Pablo Gómez, el diputado Robles Gómez, explicó: “Estamos pidiendo a la FGR que investigue si es ella una exitosa emprendedora o es una política corrupta como todos apreciamos desde este lado”. El mismo morenista lo dijo, se trata sólo de meras apreciaciones. Lo único claro es que desde Palacio Nacional salió la instrucción precisa para que este flamante diputado oficialista, emprende una nueva andanada, desde un segundo frente en contra de quien tuvo la osadía de enfrentarse a López Obrador y decirle que no le tiene miedo.

Como antecedente está que la ignorancia del diputado morenista, es supina. Basta recordar que en abril pasado, este legislador subió a la tribuna una propuesta en la que planteó reformar el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para eliminar el requisito de tener título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que -según él-, este requisito era “discriminatorio” y, en todo caso, sólo bastaba con tener experiencia “en la lucha democrática” de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Afortunadamente, el anterior despropósito -por decir lo menos- planteado por el legislador morenista no prosperó, entonces para el mes siguiente, mayo, Manuel Alejandro Robles echó mano de otra de sus “brillantes” iniciativas. Esta vez, propuso una ley para “proteger” las obras que López Obrador tiene como prioritarias, es decir, esos “elefantes blancos” que en múltiples ocasiones han demostrado no servir para nada y sólo causarle problemas al país, como es la refinería que no refina, Olmeca Dos Bocas y ni qué decir del inoperante Tren Maya. Lo anterior, porque según el diputado morenista, estas magnas obras son objeto de constante ataque por parte de sectores económicos así como de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI), actualmente éste último, maniatado por el inquilino de Palacio Nacional.

Municiones

*** Se sabe que de manera cotidiana, se registran malas prácticas en el Instituto Nacional de Cancerología. Se sabe que el doctor Oscar Arrieta presidente del Comité de Ética en dicho instituto se ha valido de ese puesto para beneficiarse y esta práctica nociva se da ante la complacencia de quien es su mentor, el doctor Meneses, acusado de corrupción y el silencio hasta cómplice del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien de por sí nunca habla, pero esta vez, -según ha trascendido conoce a detalle de estos ilegales movimientos. Oscar Arrieta es el investigador principal de 27 de los 34 protocolos que están bajo su supervisión. Entre bonos de productividad y remuneraciones, el doctor Arrieta gana mucho más que el Presidente de la República, amén que con sus investigaciones beneficia a un reducido grupo de laboratorio. Además, en medio de una crisis de falta de medicamentos en esta errada y llamada Cuarta Transformación, Oscar Arrieta también es el encargado de elaborar los cuadros precisamente de los medicamentos institucionales. En fin, que las prácticas de este personaje, son por demás sospechosas y puede decirse que huelen a podrido ya que no es normal que un investigador acapare todas las investigaciones y es más, no es humanamente posible que puede dar una adecuada supervisión a los 27 protocolos bajo su mando, por eso no puede más que concluirse que el protagonismo del doctor Arrieta huele a corrupción y a conflicto de interés.

***Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, cuya iniciativa la presentó el diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román. Es decir, quedó asentado en el dictamen que aprobaron los 18 legisladores que se enlazaron vía electrónica, “las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”.

***Asegura el ex consejero del INE, Marco Baños, que la página del Frente Amplio por México para que los 12 perfiles que aspiran a ser abanderado o abanderada de la oposición, recolecten las 150 mil firmas requeridas, ya funciona mucho mejor que al principio, donde presentó muchísimos problemas. Qué bueno que en el Frente finalmente se “pusieron las pilas”.

