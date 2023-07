IMSS logra acuerdo reparatorio con los padres de niña prensada

Tras el trágico accidente en Playa del Carmen

Otorgará el Seguro Social atención médica, seguro de salud y becas

Playa del Carmen.— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que se llegó a un acuerdo reparatorio con los padres de la niña que falleció cuando quedó prensada en un elevador de un hospital de Playa del Carmen.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó, a través de un video en Twitter, que entre lo acordado con los padres se encuentra la atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar, así como becas educativas para sus hermanos de 17 y 20 años. Asimismo, destacó que habrá “medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria”.

Robledo, aclara que dichos acuerdos fueron aprobados por el Consejo Técnico del IMSS, en sesión extraordinaria, para atender el caso, dar apoyo y atención a las víctimas, no obstante “tiene que haber justicia en el caso para establecer responsabilidades y también fijar medidas para que no vuelva a suceder algo similar. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país”, aseveró.

Agregó que hay tres investigaciones abiertas: la primera es una investigación sobre los hechos de ese día; la segunda sobre los contratos que desde enero del 2019, diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa Sitravem; y la tercera sobre la adquisición de los elevadores marca HITRA “Tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde”, enfatizó.

Zoé Robledo responsabilizó al técnico de la empresa Sitravem, compañía encargada de dar mantenimiento al elevador del hospital donde murió la niña, pues indicó que no dejó ninguna advertencia sobre el mal funcionamiento del mismo y aseguró que el elevador, de la marca HITRA, ha presentado muchas fallas como los otros 180 que se adquirieron en mayo del 2016 por 558 millones de pesos aproximadamente.

“Se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS, como el caso del Congreso del estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esta misma marca”, concluyó.