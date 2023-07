Alicia Machado y Anette Michel protagonizan nuevo episodio de “Amores que engañan”

Gran estreno:

Lifetime, sábado 22 de julio 10 PM, tiempo de México

La ex Miss Universo además comparte pantalla con el actor Francisco Gattorno

Este sábado 22 de julio, Alicia Machado, Anette Michel y Francisco Gattorno protagonizan “Amor Compartido”, el nuevo episodio de la serie de Lifetime “Amores que engañan”, que mostrará la historia de dos mujeres engañadas por el mismo hombre.

Sabrina (Alicia Machado) es una madre que tiene tres hijos pequeños y un marido perfecto, Rafael (Francisco Gattorno). Pese a ser un hombre que trabaja muchísimo, los problemas financieros afectan a la familia y Sabrina y sus hijos permanentemente están ahorrando porque el dinero no alcanza. Si bien ella quiere salir a trabajar para mejorar la economía del hogar, Rafael no se lo permite. Durante un viaje al extranjero Rafael sufre un infarto y Sabrina debe tomar un vuelo para acompañar a su esposo. Será en el mismo hospital donde ella descubrirá que Rafael le es infiel y que tiene a otra mujer y un hijo. Desde hace años, los viajes que él decía eran de trabajo, eran solo una excusa para estar a su otra familia.

“Él (Rafael) me tiene a mí en Miami en la casa con los tres niños, no podemos gastar en nada y escatima cada uno los gastos. Mientras que en México tiene a la otra mujer con otro hijo y a ella sí le da de todo. Ella es la empoderada, la que va al gimnasio y la que es empresaria. Yo soy la ama de casa, a la que no dejó trabajar”, cuenta Alicia Machado sobre el episodio que protagoniza en “Amores que engañan”,

Sobre su personaje y este “Amor Compartido”, la actriz y ex Miss Universo es categórica. “Aunque suene duro, pero hay que decirlo, estas dos mujeres son víctimas de un sociópata y sociópata que está escudado frente a una sociedad latina machista con la que hemos convivido los últimos ‘tres mil’ años. Al final, la gran moraleja es que la unión de las mujeres es lo único que nos va a salvar. La mujer ya no está dispuesta ni tampoco tiene necesidad de soportar cosas que soportaron nuestras madres o nuestras abuelas”.

“Estoy feliz de ser parte de este proyecto de Lifetime, en el que en cada capítulo se van contando historias de mujeres. Historias que siempre han existido, solo que ahora nos hemos atrevido a decirlas”, agregó.

Estos nuevos episodios de “Amores que engañan”, están dirigidos por Henry Colmenares y José L. Rodríguez, son protagonizados por un talentoso elenco internacional de primera línea como Danna García, Carlos Ponce, Marjorie de Sousa, Cristián de la Fuente, Helena Rojo, Mark Tacher, Gaby Spanic, Sergio Basáñez, Laura Flores, Manuel Landeta, Scarlet Ortiz, Yul Burkle, Erika de la Rosa, Sebastián Caicedo, Alicia Machado, Anette Michel, Francisco Gattorno, Ariadne Díaz, Luciano D’ Alessandro, Alejandra Espinoza, Juan Soler, Marlene Favela, Pedro Moreno, Ishbel Bautista y Héctor Suárez Gomís, entre otros destacados actores latinoamericanos.

“Amores que engañan”,” sigue el exitoso formato de las Lifetime Movies, abordando problemáticas actuales y cercanas a la mujer latina, como la violencia vicaria, la infidelidad, la dependencia económica, la manipulación, trastornos mentales, y la violencia física y psicológica, estableciendo así una conexión cercana con la audiencia.

Episodio 8 – Sábado 22 de julio AMOR COMPARTIDO Elenco: Alicia Machado, Anette Michel y Francisco Gattorno