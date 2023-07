Judicialización de la política y politización de la justicia

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Layda Sansores contra “Alito” Moreno y éste le gana todas

Adriana Abigali Sánchez, “feminicidio” sin resolver

¡Qué casualidad! y en política, éstas no existen, porque hay que recordar que sobre todo, en esta errada y llamada Cuarta Transformación, siempre hay una “mano que mece la cuna” y siempre proviene del púlpito de Palacio Nacional.

Así, en la actual coyuntura en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se siente seriamente amenazado por el Frente Amplio Opositor, echa mano de sus principales instrumentos que tienen nombre y apellido como la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y su “patiño” en los ya clásicos “Martes del Jaguar”, el fiscal del estado, Renato Sales Heredia.

Así, justo un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), reiteró que la gobernadora campechana cometió violencia política y de género en contra de un grupo de diputadas priístas, ella se lanzó en contra del presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y envió al procurador Sales Heredia a inspeccionar unos predios que -hay que subrayar- no son propiedad del líder del Revolucionario Institucional. Pero, ¡qué casualidad!

Como el propio Moreno Cárdenas lo señaló, esto no es más que una grotesca forma que utiliza esta errada y llamada Cuarta Transformación para “judicializar la política y politizar la justicia”. Hay que señalar que El Tribunal colegiado ya determinó que los cateos que se realizaron hace poco más de un año -el 4 de julio del 2022- es inconstitucional y por ende, violatorio de la ley y todas las instancias jurídicas las ha ganado el dirigente tricolor, “es lamentable que un fiscal estatal no sepa que todo lo está haciendo mal”.

Alito Moreno comentó que se trata de una persecución política con el objetivo claro de amedrentar a la oposición y utilizan los instrumentos para hacer justicia para perseguir opositores, por lo que de nueva cuenta, el líder del Revolucionario Institucional, de nueva cuenta acudirá a tribunales internacionales.

Se trata de todo un show mediático el que armó Layda Sansores, -desde luego por instrucciones directas de Palacio Nacional-, para ocultar la manera en que la carrera del “corcholaterío” está más opacada que los gastos que han hecho en espectaculares.

También se trata de la enésima muestra de desesperación principalmente de parte de López Obrador, sabedor que está en su última etapa del fracaso que resultó ser esta errada y llamada Cuarta Transformación y como el propio Alito Moreno lo señaló, están conscientes de que el poder no les va a durar para siempre. Se dice, en otro tema, que el proceso de transición en el Estado de México, se ha dado de manera tersa entre el gobernador saliente, Alfredo Del Mazo, y la entrante, Delfina Gómez, pero mucho se comenta que el paquetazo que recibirá la maestra, sobre todo en materia de inseguridad y justicia, no es cosa menor.

Y en este espacio, se muestra un hecho sangriento, cuya carpeta de investigación inició el 27 de mayo del año pasado en la Fiscalía Regional de Naucalpan, sin detenido por el delito de “suicidio” con protocolo de “feminicidio” contra de quien resulte responsable, y en agravio de Adriana Abigali Sánchez Durán.

Es importante destacar que desde que se da inicio a la referida carpeta de investigación, que se encuentra actualmente en la Dirección General de Servicios Periciales de Toluca, Estado de México, existieron omisiones y negligencias graves por parte de la Ministerio Público, Olivia De La Calleja Torres, tales como omitir diligencias correspondientes al esclarecimiento de los hechos.

El concubino de la víctima, Víctor “N”, se encuentra en el centro de esta serie de irregularidades, que de sus declaraciones, se desprenden serias contradicciones, Además de que el concubino de Adriana Sánchez Durán fue la última persona que tuvo en vida contacto físico con la víctima y es precisamente él quien encuentra el cuerpo dentro de su propio domicilio y lo reportó más de 24 horas después del aparente suceso, esto es, del “suicidio” con protocolo de “feminicidio”.

Entre las muchas negligencias y omisiones, De la Calleja Torres no solicitó la certificación médica legista para el testigo concubino, por lo que nunca se pudo verificar el estado físico en el que éste se encontraba y si existieron indicios de lucha por parte de la víctima o si se encontraba bajo el efecto de algún tipo de sustancia o alcohol.

Asimismo, la Policía de Investigación tampoco recabó la entrevista de ley, bajo el argumento de que como estaba en calidad de testigo sería una violación a sus derechos humanos, lo cual es falso, ya que de haberse seguido un protocolo de feminicidio adecuado era parte del mismo dar intervención inmediata a Policía de Investigación y demás áreas auxiliares de la fiscalía, cosa que no aconteció.

Tampoco la necropsia practicada a la señora Sánchez Durán por parte de Juan Luis Hernández ni la criminalística de campo que hizo la perito Amalia de la Cruz Montes se realizaron conforme a manuales y protocolos de actuación al no recabarse indicios fotografías o evidencias de todo el lugar donde ocurrió este trágico hecho

Por las anteriores irregularidades, el asesor jurídico, Erendali Trujillo Estrada, ha intervenido para solicitar que se cubran los errores y omisiones con las que se pretende ocultar este caso y entre esas demandas están, que se entrevisten a los testigos Victor “N” y Aris “N”, así como a las víctimas indirectas, Diego “N” y Mariela “N”, así como acceso directo a todas las cadenas de custodia, amén de la comparecencia de la Ministerio Público, Olivia de la Calleja, para que explique la serie de omisiones que cometió. Como puede observarse, este asunto debe esclarecerse.

Municiones

*** Otro coraje para el presidente López Obrador, porque el INE determinó que la venta de los peluches denominados AMLITOS pueden contar como gasto de precampaña y campaña, sobre todo ahora enfrascados en la carrera del “corcholaterío”. Baste recordar que cada una de las “corcholatas” tienen sus propios peluches, pero en el caso del tabasqueño, no hay lugar donde no se planten manifestantes de Morena, donde no se vendan este tipo de objetos y de que le reditúa beneficio económico al partido oficial, eso, que ni qué.

