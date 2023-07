“El ocaso de una estrella”, ineptitud del subsecretario Hugo López-Gatell

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Plan de Sonora de Energía Sostenible impulsa en Sonora Alfonso Durazo

“El ocaso de una estrella” no sólo es el nombre de una famosa película, también retrata la carrera de un funcionario que durante la pandemia de Covid-19 supuso que llegaría a la cima de su trayectoria sólo contando con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su evidente incompetencia para desempeñarse como el “zar” anti-Covid.

Y se trata ni más ni menos que del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien después de mucho tiempo de haber permanecido en una especie de anonimato, luego de su fracasado manejo de la pandemia que tuvo al mundo sumido en el miedo, reapareció y para enojo suyo, familiares de pacientes que padecen diversas enfermedades mentales, interrumpieron su conferencia, en el marco del evento “Recuperación de lo público en salud y bienestar”, en una justificada demanda de que los medicamentos psiquiátricos, ya no escaseen.

Lo único que atinó a hacer el flamante funcionario fue llamar arrogantes a los manifestantes, así como antes, en el 2021 y en plena pandemia, dijo que la demanda de medicamentos de los padres de los niños que padecen era “una narrativa golpista de la derecha”.

López-Gatell sólo ha politizado un asunto tan delicado e importante como la salud del país, sobre todo, en tiempos de pandemia. Cuando inició con esto, quien es conocido ya por las “ex benditas redes sociales” como el “doctor muerte”, supuso que llegaría a ser el secretario de Salud, dejando de lado a su silente maestro, el actual titular, Jorge Alcocer y ya desde esa cartera, podría incluso proyectarse a otra importante posición política, en esto de la continuidad de la errada y llamada Cuarta Transformación.

Pero afortunadamente, todos sus sueños se difuminaron en la niebla de su incompetencia, pese a contar con el respaldo de Palacio Nacional que al final, de nada le valió. Y como prueba está que en reiteradas ocasiones, en el Congreso de la Unión, especialmente los legisladores de la oposición, lo han llamado a comparecer para que dé cuentas de su frágil y negativo desempeño no sólo en lo que respecta al manejo de la Covid-19, sino de por qué el sistema de salud de Dinamarca no llega y cómo piensa revertir la escasez de medicamentos.

Y siempre se ha negado, pero no solo él, sino también una serie de funcionarios que se supeditan a la voluntad de quien fuera llamado también el “rock-star” o bien, son igual o un tanto más incompetentes que él, además de que no tienen elementos para explicar por qué no se ha podido solucionar lo referente a la compra de medicamentos, un tema en el que por cierto, López Obrador perdió el nombre pues en el pasado reciente, dando un “contundente” golpe en la mesa, declaró que dejaría de llamarse Andrés Manuel, si no se resolvía el desabasto de medicamentos, y nada que, ¿cómo se llamará ahora el de Tepetitán?

Municiones

*** Otra de las iniciativas del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, es la construcción de una terminal de gas natural licuado, por parte de Mexico Pacific, la cual se realizará en Puerto Libertad, Sonora. La terminal de exportación, tendrá una inversión privada de más de 13 mil millones de dólares, una de las inversiones más grandes en la historia de México. Con este proyecto, el estado que gobierna Durazo se colocaría como líder en la producción de Gas Natural Licuado y México podría colocarse como el cuarto productor mundial de GNL, aumentando con ello el comercio entre México y Asia en más de 71 mil millones de dólares. La iniciativa constituye sin duda un pilar fundamental del Plan de Sonora de Energía Sostenible, que impulsa el gobierno de Sonora y el gobierno de México y que generará 13 mil empleos directos y 21 mil indirectos durante su construcción. Enhorabuena al gobernador Durazo, con estos importantes proyectos.

*** Tan en picada va la campaña, no campaña, de Adán Augusto López Hernández, que ahora más bien se dedica a promover a aspirantes a los gobiernos de los diferentes estados que se jugarán en 2024. Tal es el caso, ni más ni menos que del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco. Ayer, de gira por Puebla, el ex secretario de Gobernación le envió un mensaje al diputado Mier al señalar: “Yo sé que él debe de estar en este momento escuchando o viendo la transmisión del evento, y desde aquí le mando un abrazo con respeto y agradecimiento a mi hermano Nacho Mier”. Pues de nada valdrá el espaldarazo del ex responsable de la política interna del país; en este asunto de familia en el que se ha convertido la sucesión de Morena el Puebla, desde hace rato le llevan la delantera al diputado Mier y se trata, como es bien sabido, del senador Alejandro Armenta. ¡Qué tal!

*** Cada día parece más lejana la posibilidad de que en México tengamos un sistema de salud como el de Dinamarca como tanto lo ha presumido esta errada y llamada Cuarta Transformación. Y es que en materia de salud renal también vamos de mal en peor a pesar de que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una de las 10 primeras causas de muerte. Se estima que al menos 200 mil pacientes requieren terapia de sustitución a través de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Actualmente, la adjudicación de contratos para la administración de hemodiálisis a pacientes del IMSS se realiza a través de licitaciones públicas en las que “partidas” enteras de sesiones deben ser adjudicadas a un sólo proveedor o grupo de proveedores en participación conjunta. No existe la posibilidad de proveeduría simultánea que está contemplada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Solo se considera la “capacidad”; es decir el número de máquinas disponibles, y un “precio bajo”. No se toma en cuenta ni se evalúa en absoluto la calidad de la atención, los resultados de las unidades ni la preferencia o percepción de los pacientes lo cual ha favorecido el crecimiento de monopolios y eso desincentiva la competencia y la inversión en la materia. Al parecer, la autoridad no sabe que si abre la competencia con un sistema de evaluación de calidad aumentaría el acceso al tratamiento por la participación de muchos más proveedores y claro se tomaría en cuenta la voz más importante en este proceso, que es la del paciente. En este sentido, es muy importante mover todos los mecanismos y a los actores en este proceso para permitir y garantizar al paciente la libre elección de su tratamiento con base en la prescripción médica, calidad de los servicios y conveniencia sin poner en riesgo su condición y su vida.

