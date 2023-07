“Twisted Broadway” le abre el telón a Alejandra Ávalos

El musicaal llega a México en el Nuevo Teatro Silvia Pinal

Estremece al público al interpreter “Maybe This Time” que hizo inmortal Liza Minnelli en “Cabaret”

Asael Grande

¿Quién podría resistirse a una noche donde la sensualidad y la música se vuelven íntimos cómplices bajo un ambiente de cabaret? Twisted Broadway México es el primer show masculino de Cabaret que combina temas icónicos de películas y musicales de Broadway, bajo la dirección de Ricardo Díaz; una experiencia de sensualidad, erotismo y entretenimiento energizante del género “cabaret”.

El Nuevo Teatro Silvia Pinal (viernes 20:00 hrs y 22:00 hrs; sábados 19:00 y 21:00hrs.) se inunda con coreografías audaces, elegantes corsés y melodías fascinantes interpretadas por grandes figuras del teatro musical como Luis René Aguirre, José Antonio López Tercero, Elías Ajit y Jesús Cassab.

Cinco jóvenes talentos, Antonio Arjonilla, Santiago Almaraz, Jonatan Casares, Josafat Haro y Pablo Papacostas, integran al elenco revelación al ritmo del Swing, Tango, Tarantela y Big Band. Doce bailarines en escena transforman el escenario, bajo la dirección de Gerry Perez Brown, acompañados de 11 músicos en vivo dirigidos por Oyambi Solano.

Como invitada especial, “Twisted Broadway” tuvo la participación de la cantautora, música, productora, conductora, locutora y actriz mexicana de teatro, cine y televisión, Alejandra Ávalos, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria, y quien en julio de 2022 participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México: “es una participación especial con un número que es icónico del musical cabaret, que se llama ‘Maybe This Time’, con una adaptación en México a ese tema de Liza Minnelli, y es una maravilla; cuando vi por primera vez Twisted Broadway me encantó, y desde ahí para acá, todas las actrices que la han hecho tienen mi respeto, porque han sido mujeres que han hecho esta obra de teatro famosísima a nivel mundial, y es un honor venir a Twisted Broadway a compartir el escenario con tanto talento, ya vine al estreno, me encantó, hay números musicales espectaculares, hay voces gigantes, haciendo alarde de lo que es el teatro musical, y eso es la experiencia que tengo. Estoy muy feliz y emocionada de haber pisado este escenario, estuve un tiempo alejada de los musicales, y para mí fue un placer, hay una comunidad con muchísimo talento, eso es lo que atrae al público”, dijo Ávalos, en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN.

Los actos que suenan y conforman este musical, que conecta con estilo el bello mundo del cabaret en complicidad de una noche inolvidable, son: I: Bienvenidos a Twisted Brodway México, Yo soy niño bien, Tango de la cárcel, Hombres a mí, ¡Hey tú guapo!, Ven a mi burlesque, Tal vez ahora; II: Justo hoy, Mein Herr, Papi lo es también, Fuego artificial, Sé italiano, Como bailas burlesque.

Twisted Broadway, ha sido montado únicamente en cuatro países (Argentina, Australia, Estados Unidos e Inglaterra) y ahora llega a México a través de Astralaga Producciones. Nuevo Teatro Silvia Pinal. Días y horarios de función: viernes 8 y 10 pm; sábados 7 y 9 pm. Boletos disponibles a través de la plataforma GoLiiive.com.

Respaldado en 13 icónicos temas musicales provenientes de obras icónicas del teatro musical, Twisted Broadway México es una conexión con estilo al bello mundo del cabaret en complicidad de una noche inolvidable