Panistas se suman al proyecto de Sheinbaum

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Panistas y ecologistas se suman a Morena. Los primeros, a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheibaum rumbo a las elecciones de 2024, con la certeza de que será la buena pues goza del respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los segundos, a la gobernadora electa, Delfina Gómez.

Detrás de Sheinbaum vienen empujando fuerte el ex canciller Marcelo Ebrard y el ex titular de Gobernación, Adán Augusto López. Los otros, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, no son los favoritos de Palacio, pero dicen que el pueblo los respalda. Noroña, cada que lo entrevistan, repite que él va ganar porque es el más preparado de sus compañeros y además porque a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, la haría “polvo” en un debate.

Mientras empresarios se suman a las aspiraciones de Marcelo, panistas le dan su respaldo a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitados por Gonzalo Espina, quien renunció a la bancada del PAN, pero aún se considera militante de ese partido. Los legisladores locales crean la Ola azul para apoyar las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum y Espina busca que otros blanquiazules se sumen a favor de Claudia.

En su arenga, Espina dijo: “Bienvenidos todos los panistas que se están adhiriendo a este proyecto”. Y anunció que “próximamente visitarán alcaldías, municipios y estados”.

Explicó que él y otros liderazgos del partido decidieron sumarse de manera libre al proyecto que encabeza Sheinbaum, a quien consideran “más panista que a Xóchitl Gálvez”.

Pero más allá de ideologías o colores, aquí se apoya a una persona, a quien cuenta con un perfil académico sólido, congruente, experiencia en gobierno y porque es una mujer que ha venido luchando desde la academia por una mejor ciudad.

Asegura que se suman a Morena porque dentro del PAN quieren imponer a Gálvez como candidata, situación con la que no están de acuerdo.

“Quiénes la conocemos, añadió, sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, solo sus intereses; muestra de ello es que ahora, por conveniencia, hasta se dice trotskista. Si ella se asume como tal, entonces es todo lo que el panismo trató de combatir desde sus orígenes”.

Por otra parte, el Partido Verde Ecologista en el Estado de México, que en el año 2021 compitió solo, prevé ir en alianza con Morena en el 2024, en las elecciones para renovar alcaldías y la Legislatura mexiquense, y apoyar a la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez en su proyecto.

El dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc Buentello, anunció, “vamos a apoyar a la maestra Delfina en todo lo que ella requiera”.

Couttolenc Buentello aseveró que la militancia de su partido tiene claro dónde y quiénes podrían encabezar una candidatura el siguiente año, de acuerdo con los últimos resultados electorales y afirmó que hay unos 25 ayuntamientos donde el verde es competitivo.

Explicó que el proyecto de ganar municipios mexiquenses y espacios en la Legislatura local será para apoyar al futuro gobierno, pues quieren respaldar a la maestra en lo que necesite y buscarán “jugársela” con ella. ¡Qué listos!

Lecciones de buen gobierno

Ante el evidente fracaso de Clara Brugada y Francisco Chiguil en materia de seguridad en sus respectivas alcaldías (Iztapalapa y Gustavo A. Madero), el coordinador Federico Döring los exhortó a dejar atrás toda su politiquería y aceptar lecciones de buen Gobierno como el que tiene Santiago Taboada en Benito Juárez.

Los habitantes reclaman mejor calidad de vida en esas demarcaciones, pero queda claro que el distintivo de Morena en la CDMX son los fracasos, dijo.

Según señaló Döring, los vecinos exigen un alto a la violencia, así como la implementación de un modelo de vigilancia y prevención del delito como el BJ, que se mantiene como la más segura en la CDMX.

Destacó que el Inegi posicionó a BJ, otra vez, como la segunda alcaldía más segura a nivel nacional, pues ocho de cada diez de sus habitantes así lo manifiestan. Solo hay dos alcaldías a nivel nacional con menos del 20% de percepción de inseguridad: San Pedro Garza García, Nuevo León, y Benito Juárez, Ciudad de México. “La peor alcaldía de la Ciudad es Iztapalapa con 75.1 por ciento, seguida de Xochimilco con el 72.2%, y Gustavo A. Madero con 70.9 por ciento. Los diputados panistas, Luis Chávez García, Aníbal Cañez Morales, Federico Chávez Semerena y Héctor Barrera Marmolejo, lamentaron que Iztapalapa, GAM y Xochimilco sean las alcaldías de Morena con los peores resultados en cuidar a la gente de la delincuencia.

Federico Döring, quien es coordinador del GPPAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, abundó que los resultados demuestran la diferencia entre un alcalde exitoso como Taboada con su programa “Blindar Benito Juárez”, aprovechando la figura de policía de proximidad, y el fracaso de Clara Brugada en Iztapalapa, de poco más de un millón 800 mil habitantes, fracaso al que se suman Xochimilco y Gustavo A. Madero, de casi un millón 200mil habitantes.

