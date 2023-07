“Agnes de Dios” conmoverá a todos en el Teatro de La Capilla

Una obra maestra de John Pielmeier

La obra es dirigida por Óscar Casanova y protagonizada por Paulina Bringas

Arturo Arellano

Caos Arte y Equis Emergente presentan “Agnes de Dios”, una obra de teatro escrita por John Pielmeier, con la traducción y dirección de Óscar Casanova, todos los jueves hasta el 24 de agosto a las 20:00 horas en Teatro La Capilla ubicado en Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán.

La obra narra la historia de la doctora Martha Livingston, una psiquiatra que debe investigar el caso de la Hermana Agnes, una joven monja cuyo hijo ha sido estrangulado. Agnes asegura que su concepción fue inmaculada y no recuerda haber dado a luz.

La doctora Livingston deberá distinguir las mentiras de la percepción alterada por la fe de la monja, en este caso las actrices que dan vida a los complejos personajes de esta trama son Alejandra de la Rosa, Carmen Vera, Paulina Bringas y Xóchitl de la Concha.

Paulina Bringas, actriz de esta puesta en escena nos cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN “interpreto a Agnes, que es una monja de 21 años que la encuentran en su recámara, descubren que acaba de tener un bebé y que está muerto. Entonces es una historia fuerte. Ella es asignada a una psicóloga para que determine la culpa de Agnes en este misterio, pero la doctora se encuentra con que esta mujer es muy especial, tiene un don y una inocencia que sorprende a todo aquel que la conoce.

Afirma que “la obra es una exploración de la complejidad de la maternidad, porque por un lado tenemos tres personajes y ni uno de ellos tiene una buena relación con su madre y por el otro, se aborda el concepto de ser madre, a través de la religión”.

Reconoce que fue un proceso bien complicado, “no soy una persona religiosa, pero para mi personaje la religión es su pilar en la vida. Entonces implicó reconectar con esta educación católica que la mayoría de los mexicanos tenemos, me tocó ir a misa los domingos otra vez, como cuando era niña, leí muchísimas historias sobre mojas, sobre depresión post parto. Y me eché un clavado en lo que dice el texto del mismo personaje, su relación con su madre su historia de vida”.

Se trata de una obra tan bella, que no está a favor, ni en contra “ni de la religión o la psiquiatría, le deja al espectador la interpretación y eso es edificante, es confrontativa en ese sentido, para mí, que no soy una persona religiosa, pero sí espiritual, me implico plantearme la historia de esta mujer, no desde mi espiritualidad sino desde la suya. Es un proceso increíble para reconectar con algo que he juzgado tanto, que es el catolicismo y hacerlo más desde la espiritualidad y no desde lo institucional”.

Al final refiere que “me gustaría que la gente se fuera pensando, que ni la religión está peleada con la ciencia, ni al revés. Entonces debes cuestionar tus percepciones de la vida. La verdad es la primera obra en la que actúo después de graduarme de la carrera de actuación, estoy emocionada de compartirlo con las personas que me acompañan en este viaje. Hace un mes perdí a mi papá, pero ha sido muy bello como me ha acompañado esta obra en el proceso de duelo, porque es uno de los temas, cualquier persona que este pasando por un duelo le va a servir mucho”.

La obra narra la historia de la doctora Martha Livingston, una psiquiatra que debe investigar el caso de la Hermana Agnes, una joven monja cuyo hijo ha sido estrangulado. Agnes asegura que su concepción fue inmaculada y no recuerda haber dado a luz