Con inversión de 500 millones de dólares se construirán en Punta Mita, dos nuevos hoteles: Montage y Pendry

Victoria González Prado

Fiebre de Barbie: viaje vinícola en Baja California a través del color rosa

Con una inversión de 500 millones de dólares se construirán en Punta Mita dos nuevos hoteles, gracias al acuerdo entre el desarrollador inmobiliario DINE y la gestora de hoteles de lujo Montage International.

En conferencia de prensa Carl Emberson, jefe de Marketing y Operaciones Punta Mita, presentó a Alejandro de la Barreda, director general de DINE; Alan J. Fuerstman, fundador, presidente y director general de Montage International y a Alfredo Bonnin, director general de Punta Mita quienes señalaron que los hoteles Montage y Pendry iniciarán su construcción a mediados del próximo año, 2024 y abrirán en 2026.

La oferta será de al menos 250 habitaciones y 120 residencias que llegarán a potencializar el desarrollo del sector privado en Bahía de Banderas. Además, generará alrededor de mil empleos directos que beneficiarán a las comunidades cercanas, lo que reafirma el compromiso de DINE de impulsar el desarrollo social y económico de Riviera Nayarit.

Este complejo residencial y hotelero se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para el turismo y el sector inmobiliario en México, caracterizado por su arquitectura vanguardista, sofisticación y funcionalidad, en perfecta armonía con la naturaleza.

En su oportunidad, Alejandro de la Barreda y Alan J. Fuerstman, coincidieron en señalar que Punta Mita se está convirtiendo en hub de marcas de lujo. “La recepción de turistas está creciendo, pero además Punta Mita recibe clientes de alto poder adquisitivo a quienes se han sumado también los mexicanos después de la pandemia, los cuales ya mantienen un 35% de incremento.

El hotel Pendry, para jóvenes, será contemporáneo y hará la diferencia con el resto de los inmuebles, “llegará a refrescar el lujo y la actividad de Punta Mita anticipándose a las tendencias del nuevo mercado con confort, excelente cocina y anticipando los deseos de los viajeros. Tendrá 115 habitaciones y de 30 a 35 residencias”.

Los espacios de Montage serán más amplios, con actividades y experiencias totalmente diferentes. El inmueble tendrá 140 habitaciones y 90 residencias.

Aunque ambos hoteles están en la misma zona, los terrenos son completamente diferentes y se adaptaran a la topografía de la tierra. Habrá restaurantes, bares, música y más, completamente diferentes.

Señalaron que el personal estará debidamente seleccionado y capacitado para las nuevas generaciones que buscan experiencias y tienen un estilo de vida más definido.

Hicieron hincapié en el grupo desarrollador que cuenta con más de 40 años de experiencia en México y fue quien sentó las bases en Punta Mita, con la construcción hace más de dos décadas del Four Seasons Punta Mita, y aunque más tarde tuvieron que vender su participación, se fueron consolidando en el destino con la apertura de St Regis, y hoy buscan incrementar la oferta hotelera del destino al incluir estas dos propiedades que darán la pauta al proceso de consolidación de Punta Mita.

“Lo que ofrece México en términos de turismo, clima, y características que tiene el país en sus distintos destinos es una oferta segura. Seguiremos apostando por México, creemos que es más poderoso de lo que pueda estar pasando y la realidad se termina imponiendo. México está en el mapa mundial y seguirá por muchos años”.

Integrada por gran variedad de ofertas residenciales y terrenos disponibles, Punta Mita es la única comunidad residencial en México que cuenta con dos campos de golf Jack Nicklaus Signature. Este destino alberga 23 comunidades residenciales, cinco clubes de playa y tres hoteles galardonados: The St. Regis Punta Mita, Four Seasons Resort Punta Mita y el recién inaugurado Four Seasons Resort Naviva, además de una interesante oferta culinaria de clase mundial, excursiones acuáticas que incluyen kayak, avistamiento de ballenas, surf, e-foiling y más, a sólo 45 minutos al norte de Puerto Vallarta.

✰✰✰✰✰ El reciente estreno de la película de Barbie ha desatado una fiebre rosa alrededor del mundo, convirtiendo este color en una auténtica tendencia. Desde la moda y el diseño hasta la cultura pop, el rosa ha conquistado los corazones de millones de personas.

Así como la muñeca más famosa del mundo y el color rosa han dejado huella en la cultura popular, los vinos rosados están dejando su marca en la escena vitivinícola. Por esta razón, la Secretaría de Turismo de Baja California te recomienda cinco vinos rosados bajacalifornianos.

Entre los vinos rosados que destacan en Baja California, encontramos una amplia variedad de opciones que conquistan los sentidos. Ejemplo es el Tricot de Hilo Negro, vino con color fresa y destellos rosados que nos evoca los frescos aromas de fresas y cerezas, complementados por toques florales. Este vino deleita el paladar con frescura única, acidez equilibrada y toque mineral. Ideal para acompañar ensaladas, pastas ligeras, pescados y mariscos, es opción perfecta para aquellos que buscan descubrir los encantos de los vinos rosados.

El Rosé Monte Xanic, procedente del valle de Ojos Negros, se presenta como un vino elegante con estilo provenzal y color rosa tenue. Destacan notas de toronja, limón y frutos rojos como frambuesas y granadas. Ofrece una experiencia equilibrada y refrescante, con retrogusto de aromas cítricos y frutas rojas. Ideal para maridar con ostras, almejas, carpaccios, pescado al pibil y arroz con bogavante, este vino sorprende a cada sorbo.

Como la paleta de colores en la película de Barbie, Baja California ofrece una gama de vinos rosados que deslumbran con sus matices y sabores. Convertible Rosa de Vinos Pijoan es otro ejemplo, es un vino excepcional que muestra el carácter del Valle de Guadalupe y se convierte en acompañamiento perfecto para platos de garnachas mexicanas.

El Nebbiolo Rosé de Encino de Piedra deleita con su hermoso color salmón intenso y aromas frescos y picantes que evocan cerezas rojas y pimienta verde. Su sabor equilibrado y suave se combina con frutos rojos, lo que lo convierte en opción ideal para degustar con carnes rojas, pastas especiadas o risottos de vegetales.

El Flamingo de la línea Aves de MD Vinos, tempranillo con tonalidad coral y destellos naranjas destaca por sus aromas de frutos rojos, fresas, frambuesas y toques de sandía. Su suavidad y ligero tostado de barrica se suman a su atractivo.

El encanto de los vinos rosados no puede pasarse por alto, y Baja California es uno de los destinos más relevantes en la producción de estos vinos en México. Cuna de viñedos y bodegas de renombre, esta región ofrece experiencias ecoturísticas únicas que combina la belleza de sus paisajes con la calidad de sus vinos.

