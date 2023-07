Murió Alejandro

Carlos Ramos Padilla*

Falleció a los 73 años de edad el empresario Alejandro Martí García, una víctima más de la violencia e impunidad. Murió con el dolor de haber perdido a su hijo de 14 años, Fernando, luego de su secuestro y asesinato, pero también herido en un país que no contribuye a la eliminación de bandas criminales y que la respuesta presidencial, la de AMLO, es que no se secuestra a los pobres, sino a los que tienen, mostrando un enorme desprecio a las familias que padecen de este flagelo y omitiendo las escalofriantes cifras de miles de personas de bajos recursos que son extorsionados, explotados, secuestrados, mutilados y muertos.

Porque el fenómeno no es estrictamente urbano y de segmentación social, eso es falso. Martí era aspiracionista, emprendedor, gente de trabajo, fundador de las tiendas deportivas Martí y participante de la organización México SOS.

Ganó fama no precisamente por sus éxitos empresariales, sino por el plagio de su hijo en 2008. Su entereza, valor y fuerza lo llevó a enfrentarse al presidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, al externarles: “Si no pueden, renuncien”.

Martí no solamente impulsó el negocio familiar (fundado por su abuelo) de las tiendas deportivas, sino que anunció por 1995 la creación de Sport City, gimnasios bajo el concepto de Fitness Center. Fue socio de Alfredo Harp y participó en el proyecto del actual estadio de beisbol de los Diablos Rojos.

El drama de su hijo se registró en 2008. Fue localizado sin vida en la cajuela de un auto con reporte de robo en Coyoacán, 53 días después y luego de haber pagado una considerable suma de dinero por el rescate. Se acusó entonces a la banda de Los Petriciolet, liderada por Abel Silva, condenado a 384 años de prisión.

Ante el Consejo Nacional de Seguridad, Martí expresó: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, eso también es corrupción”.

Martí muere viendo a un paso desangrado, lejos de resolver los asuntos de seguridad, este sexenio es la estampa de la administración con mayor número de ejecuciones, secuestros, homicidios y feminicidios, eventos que según AMLO son usados para desprestigiar a su imagen.

Apenas en septiembre pasado Alejandro Martí sentenció: “A más de 300 años de prision sentencian a Petriciolet y a Noé Robles por el secuestro y asesinato de mi hijo Fernando. Ya son tres sentenciados, faltan 14 de esta banda. Espero y confío que estas sentencias sean un antecedente claro para los demás miembros de la banda de “La Flor”. Pero aún así, Alejandro fue testigo de que desde la tribuna presidencial se habla y promueven los derechos de estos criminales.

