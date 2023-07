“Carnaval” para llevarte a un gran Genesis musical

Un tema en homenaje a Celia Cruz

La joven artista se ha ganado el amor de miles de fans en el mundo

Arturo Arellano

Genesis Díaz, la joven promesa de la música latina lleva desde lo que va de año apareciendo en los eventos más importantes de Univisión como Premios lo Nuestro, Latin American Music Awards 2023 y recientemente fue una de las caras más jóvenes que participaron en la entrega de reconocimientos Billboard a las Mujeres Latinas En La Música.

Ha acaparado la atención en las principales alfombras rojas de este 2023, destacando entre las mejores vestidas con su distintiva cabellera color rosa y ahora nos sorprende con un verdadero “Carnaval”, título de su nuevo sencillo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la talentosa Genesis nos contó “Es un tema alegre, bailable, dándole homenaje a Celia Cruz porque es cubana y yo lo soy, porque mis padres son de Cuba, son músicos. El tema ha sido un éxito, por ello vine a México a promocionarlo, ya que ha sido un gran viaje todo este proceso, hasta su lanzamiento. La canción no es un cover, es inédita, habla de un amor muy lindo, que se siente como si estuvieras en un carnaval, la persona a quien se la dediques, es tu carnaval”.

Y aclara que el homenaje a Celia es con el título de la canción “Le hago mención también en una partecita del tema, replico lo que dice su canción ‘Vivir cantando, todo es carnaval0 solo es eso, no quise copiar la canción de Celia, porque ella es icónica, este se trata de un homenaje sutil. Es una canción pop fusionada con música tropical”.

Recuerda que el tema nació luego de que la invitaron a cantar en el Carnaval de Miami “A mí me tocaba cantar, pero he ido desde pequeñita con mis padres, ha sido un momento en mi carrera maravilloso, porque ahora fui parte del talento”.

Cabe destacar que el tema cuenta con la dirección de la empresa Fuertes Production, que ha apostado todo al talento de la nueva artista y el videoclip fue grabado en el emblemático carnaval de la calle 8 de Miami, de tal manera que sus escenas están llenas de colorido, fiesta y baile.

Soy fusión de pop con sonidos latinos

Adelanta que la canción muestra un poco de lo que es su proyecto “Estaré trabajando solo sencillos, aunque la idea es hacer fusión en todos temas que hago, para dar homenaje también a mis padres, por ejemplo, mi anterior sencillo llevó Cha cha cha, también meto salsa, ese es mi sello, los sonidos latinos juntos en mis canciones, para no encasillarme a una sola cosa”.

En medio de la vorágine que representa la música urbana, Genesis apuesta a un estilo diferente “Lo urbano ya está muy saturado, además no me pega, porque me gusta cantar temas más melódicos, esa es mi forma de fusionar lo pop, lo urbano, pero con tropical. Eso van a poder verlo en todas mis canciones, que espero les vayan gustando”.

Y en materia de conciertos adelantó “Ya estamos preparando un show super especial, pero primero grabaré más canciones en Miami, porque quiero tener un buen repertorio para mis seguidores. En cuanto me sienta lista vendré a México a cantar con los mariachis a que todos los mexicanos conozcan como soy en el escenario, donde me gusta llegarles con la voz, por eso cantó baladas también. Y además voy a poner al público a bailar”.

Por otro lado, se dijo orgullosa de formar parte de la gran ola de mujeres en la música “es un gran honor ser mujer y ser latina, en un mundo donde antes la música estaba saturada de hombres, pero ahora las mujeres están rompiéndola, es importante el empoderamiento de las mujeres y nos estamos ayudando unas a otras, me encanta lo que pasa en el mundo, las mujeres juntas nos hacemos mas fuertes”.

En este marco su mensaje a las féminas dijo “es que siempre seas tu misma, sé autentica, eso es lo más lindo, ser humilde, y buena para la humanidad. Por qué de pronto puedo ser ejemplo para las niñitas que me están viendo, por eso quiero siempre brindar mi mejor versión”.

Finalmente, Genesis, informó que pronto va a tener nuevas canciones, por lo que invita a todos a estar al pendiente de sus redes sociales.

