Monólogos de la Vagina llegará a 8 mil exitosas representaciones

En medio de grandes festejos

Preparan una adaptación con 12 actrices en escena el 10 de agosto

Se suman celebridades deportivas, culturales y artísticas

Alexandra Arellano

La exitosa obra Monólogos de la Vagina escrita por Eve Ensler, que en un principio fue dirigida por Jaime Matarredonda en México, llegará a su función número 8 mil, después de su larga travesía, gracias a la maravillosa mente y trabajo que realizó Morris Gilbert, desde hace 23 años.

Fue en el año 2000 cuando el valiente y afamado productor de teatro, se enfrentó a través del arte que se produce en el escenario, a un sistema conservador, que temía incluso decir la palabra “Vagina”, y es que Morris Gilbert narró que mientras un domingo por la mañana leía uno de sus diarios favoritos de Estados Unidos, sus ojos chocaron con un anuncio que promocionaba a la puesta en escena Monólogos de la Vagina, y al quedar tan impactado por el poder visual que contenía dicha imagen la recortó del periódico, y tomó el primer avión que pudo para dirigirse en búsqueda de los derechos de la icónica obra.

Glbert, reconoció que desde entonces no ha sido un proceso nada fácil, ya que a la par de que llegó a pedir la obra para realizarla en México, otros tantos productores ya estaban luchando por el mismo objetivo.

Hasta ahora, la obra ha tenido entre sus filas a diferentes actrices, grades mujeres que se han vuelto activistas, al alzar la voz por todas y por lo que han vivido y experimentado en su trinchera de la vida cotidiana. Entre estas se encuentran la doctora Anabel Ochoa, Lilia Aragón, Stephanie Salas, Sofia Álvarez y Andrea Legarreta, aunque claro estos sólo son algunos nombres de los más de 100 que han transitado para hacer hablar a la Vagina.

A la función en la cual se realizará la ceremonia oficial de celebración se le unirán grandes celebridades, e incluso el monólogo tendrá una adaptación para que logren estar 12 actrices en escena, de las cuales ya están confirmadas Dalilah Polanco, Carmen Muñoz, Diana Ley, Beatriz Martínez, Andrea Escalona, Paty Duval, Pilar Boliver, Ana Karina Guevara, Gloria Aura, Elba Jiménez, Susana Moscatel.

Esto se dio a conocer a través de una conferencia de prensa en línea, donde la hermosa Kika Edgar, afirmó que aún hay lugares disponibles para las que se quieran sumar. Y adelantó que está función no sólo tendrá esa variante, sino también se develará una placa conmemorativa, la cual será amadrinada por mujeres que han influido grandemente en sus medios, como Elena Poniatowska, María del Rosario Espinoza y probablemente la actriz Blanca Guerra.

Durante la conferencia también se anunció que el próximo 19 de octubre, fecha en que fue el primer de estreno de la obra en México, se les realizará un homenaje a las mujeres que fueron parte de esta puesta en escena y que ya han fallecido.

Así que si tu aún no has vivido esta gran experiencia no te pierdas la oportunidad de vivirla en el Nuevo Teatro Libanés todos los martes y jueves, no obstante, la función de las 8 mil representaciones será el 10 de agosto.

