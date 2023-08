Ebrard y Monreal, los enigmas

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Claudia y Adán gastan millones

INE y Tribunal no los controla

Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard son los enigmas de 4T, ambos actúan con una estrategia distinta de los oponentes Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Los primeros con un tinte de débil independencia y los segundos arropados por el dedo sensor, AMLO.

Es evidente que Marcelo y Monreal no están en el ánimo del Presidente, el comportamiento de ellos con la entrega descarada de los preferidos es palpable, compiten entre ellos en sus declaraciones de nítida entrega que anuncia que serían “Presidentes floreros” en caso de ganar.

A lo largo de los días en este espacio hemos asegurado que los “corcholatos independientes” son una pareja política que medio cuidan las formas, con una tímida libertad a diferencia de sus opositores consentidos, sin descartar su respeto al mandatario. Nadan en aguas disparejas.

Los dos conocen perfectamente el ego presidencial que exige “obediencia ciega” y que no acepta medias tintas y que únicamente le vale el si se es o no se es, y ellos no lo son.

Lo que sí saben perfectamente es que sólo engrosan los cuatro aspirantes por Morena y hacen su juego ambiguo en los espacios de publicidad para estar presentes ante el respetable a través de los medios que los requieren.

La prueba fehaciente de que las “corcholatas” preferidas han abusado flagrantemente con la inmensa promoción que desarrollan haciendo trizas las disposiciones electorales que no los pueden controlar porque no les hacen caso con la complacencia del mandamás.

El más gastalón es Adán Augusto que en todas las carreteras plagadas de cara publicidad anuncian con su imagen y textos que alientan su estrategia promoción; nos consta que todo Guanajuato y Querétaro y otros estados, el ex de Gobernación aparece en folletines que se regalan en las mesas de restaurantes, además de los póster en calles y avenidas en esas entidades.

Claudia, igual, tiene tapizado el país con su propaganda y actos de campaña con su discurso soso que no levanta ni a los dormidos sin mensajes dignos de analizar y en su característica inicial de florear al mandatario su máximo promotor.

Los organismos que deberían controlar esas acciones irregulares, INE y Tribunal Electoral, se ven omisos e incompetentes, ya que sus llamadas de atención, tanto al Presidente como a las corcholatas, ni caso les hacen y México ahora es un país sin respeto a las leyes en general. Han gastado millones en su promoción.

En fin, las dudas referentes a Marcelo y Monreal, los “muñecos feos de la 4T”, está por verse, nos les queda otro camino que soportar hasta ahora su triste papel de arrimados en su partido que no los acepta y que el tiempo se les termina para volar a otras latitudes partidistas ya que Xóchitl, tiene mareados dese el de Palacio de arriba para abajo.

rrrart2000@hotmail.com