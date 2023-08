Mr. Pig conquista Tomorrowland 2023

Mr.Pig se presenta por quinta vez en el festival más importante de música electrónica, Tomorrowland, el cual se celebra en la región de Boom, Bélgica y hoy en día llegan gente de más de 100 países y tiene récord de asistencia de más de 500 mil personas durante sus dos fines de semana.

Durante su presentación, Mr.Pig tocó éxitos como “Deep End”, “I just died in your arms tonight” , y uno de los grandes clásicos del rock en español “Flaca” del grupo Jarabe de Palo, el cual puso a cantar a todos los asistentes.

Sin embargo uno de los momentos más especiales del set y de la carrera de Daniel Bautista como artista, fue cuando subió a su hermano, Mario Bautista a interpretar “IBIZA”, su primera colaboración oficial, la cual ha tenido bastante aceptación por parte del público mexicano e internacional.

La agencia de booking, Rokkatto ha sido la encargada de llevar a distintos talentos mexicanos como Mr.Pig, Tom & Collins, Le Twins, Danna Paola, Kimberly Loaiza a presentarse en los mejores festivales y clubs alrededor del mundo, como Tomorrowland, Ushuaia, EDC, etc.

Esto con el objetivo de darle más visibilidad al talento nacional a través de la renombrada lista de DjMAG, en donde se eligen a los mejores 100 artistas de la actualidad por medio de votaciones de los fanáticos de la música electrónica pueden apoyar a sus Dj´s/Productores favoritos.