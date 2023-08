Ebrard presenta su propuesta de salud y no menciona a Dinamarca

Liborio Vidal, con posibilidades de ser candidato del FAM para Yucatán

En un momento muy especial, una de las “corcholatas”, Marcelo Ebrard, presentó su propuesta en materia de salud, un evento en el que se comprometió a alcanzar un sistema de salud universal de calidad que proporcione atención a todos los mexicanos, incluidos prioritariamente aquellos 37 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

Llamó la atención que no mencionara ni de lejos que hacia el final de esta errada y llamada Cuarta Transformación -a la que le quedan 14 meses-, México contará con un sistema de salud igual al de Dinamarca y que con su presentación, el ex secretario de Relaciones Exteriores está aceptando que en nuestro país, el sistema de salud a diario comprueba ser un absoluto fracaso, entre escasez de medicamentos y de todo tipo de material e insumo sanitario, nula atención a pacientes con cáncer y elevadores descompuestos.

Y se reitera, este evento se da en un momento muy delicado, ya que no hay que perder de vista que la UNAM, dio a conocer un comunicado en el que recuerda que “a pesar de que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables, se recomienda, en esta época del año y ante el inicio de las actividades de la Universidad, continuar con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por Covid-19, así como de otras enfermedades respiratorias…, especialmente considerar a las personas más vulnerables de la comunidad”.

El virus de la Covid, no sólo se encuentra en la atmósfera de la máxima casa de estudios, sino que circula por todo el país y el problema es que muchos de sus habitantes creen erróneamente que dicho virus ya se extinguió, por lo que los especialistas recomiendan que se vuelva a usar el cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación.

Además, no hay que soslayar que en octubre próximo, se insaculará a la población de la tercera edad con la vacuna cubana Abdala, que como refuerzo no sirve, pero una vez más, esta errada y llamada Cuarta Transformación, politiza el tema y no se ha cubierto con la triple de Moderna, cuya efectividad está más que probada.

Desde luego, el comunicado que emitió la UNAM, en nada le gustará ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el pasado ya ha enderezado sus baterías hacia la máxima casa de estudios y menos cuando el tabasqueño se vanagloria de haber sido el mandatario que acabó con la pandemia en nuestro país, cuando en los inicios de ésta, como se recordará, lo negaba e invitaba a la población a salir y a seguir conviviendo pese a las recomendaciones de aislamiento.

Ahora, retomando el evento que protagonizó Marcelo Ebrard, asistieron empresarios, académicos y médicos como Francisco Navarro, ex director general del Hospital General de México; Alejandro Mohar, ex director del Instituto Nacional de Cancerología y Rafael Gual, ex director de Canifarma.

Otra pregunta surge de la realización de esta presentación es: ¿acaso el ex canciller querrá reparar ese error del pasado en el que invitó a Andrés López Beltrán a ser el secretario de la 4T, lo que el hijo del Presidente rechazó?, esto es, después de la falla, allegarse del apoyo de empresarios que pareció haber perdido con esa ocurrencia.

Municiones

*** Un empresario de extracción priista, actual secretario de educación del gobierno panista de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar, cuenta con muchas posibilidades de convertirse en el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Yucatán. En círculos rojos locales se menciona que este político con destacada trayectoria y liderazgo, podría asegurar la victoria aliancista en 2024. “El amigo Libo” es muy apreciado por el gobernador Mauricio Vila y trae muchísima intención de voto en el interior del estado. Veremos si los grupos panistas recalcitrantes le permiten avanzar, o si cometen el error de imponer a Renán Barrera Concha, actual alcalde de Mérida, para una triste derrota anunciada ante el crecimiento de Morena en la entidad.

*** Por cierto, a partir de este fin de semana y hasta el 26 de agosto, se jugará el torneo de futbol “El Carnal del Barrio 2023”, organizado por empresarios y ciudadanos que apoyan las aspiraciones del ex canciller Marcelo Ebrard. La mencionada competencia, dicen, será gratuita y los partidos se llevarán a cabo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y una veintena de municipios de Edomex; a detalle, comprenderá las categorías varonil, femenil y comunidad LGBTTTI+ y se espera una participación de más de 300 equipos, que corresponden a alrededor de 4 mil deportistas.

*** El diputado Luis Espinoza Cházaro, el legislador local Víctor Hugo Lobo Román, la senadora Kenia López Rabadán, la alcaldesa en Alvaro Obregón, Lía Limón; el de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba; el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, y la diputada Cinthia López Castro son los que ya están más que apuntados para la carrera por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el Frente Amplio por México y lo que llama la atención, es que unos coinciden en un método y otros no. Cuestión de observar que Lía Limón aseveró que en el caso del gobierno de la CDMX, le tocaría al PAN designar al abanderado porque en las pasadas elecciones de Coahuila y Estado de México lo hizo el PRI. El diputado Lobo Román se pronunció porque cada partido que integra el FAM, designe a uno o una y entre ellos compitan, mientras que el resto de los aspirantes, se inclinó porque el método sea prácticamente el mismo que se utilizó a nivel federal para la Presidencia de la República. Aquí, sin duda, dichos aspirantes se tendrán que ir “con pies de plomo” para evitar el menor viso de división, lo que redundaría en beneficio de Morena.

*** “Caliente Ayuda” visitó la escuela de integración para niños especiales “Viba” (Vida independiente para el bienestar adolescente) y obsequió insumos de cocina para uno de los talleres que se ofrecen con la finalidad de integrar a los jóvenes a la vida productiva de manera independiente. “Viba”, es un plantel de reciente creación, único en su género, se ubica en la colonia Fortín de las Flores de Tijuana; recibe alumnos de 10 a 18 años y ofrece clases de actividades cotidianas como cocina, jardinería, belleza y otras que además de brindarles la posibilidad de aprender un oficio, les brinda la posibilidad de ser autosuficientes.

