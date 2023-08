En 2050, el número de diabético se duplicará

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La leche materna, ideal para alimentar a recién nacidos

De acuerdo con el Estudio de Carga Global de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo, los casos de diabetes aumentan en todo el mundo y para 2050 se proyecta que el número de personas se duplicará a mil 310 millones. Durante el segundo curso de Educación en Diabetes denominado “Que la diabetes no lastime tu visión”, el doctor Josafat E. Camacho, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. señaló: “La diabetes es la condición metabólica donde la glucosa en sangre es elevada debido a que el páncreas produce baja o nula cantidad de insulina y el no cuerpo tiene resistencia a la insulina La diabetes descontrolada lleva al desarrollo de múltiples toxinas que el organismo produce por el exceso de glucosa y esto genera daño en los órganos”. Una de las complicaciones de la diabetes y la principal causa de ceguera prevenible es la retinopatía diabética, la cual “se presenta cuando hay una obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan sangre a la retina, provocando otras complicaciones como hemorragias y pérdida de la vista”. Este padecimiento crónico y progresivo tiene una prevalencia de 31.5% en México. Algunos factores de riesgo son “presión arterial elevada, nefropatía diabética (daño en riñones), mal control metabólico, obesidad, colesterol y triglicéridos elevados y más de cinco años viviendo con diabetes”. El mal control de los niveles de glucosa (azúcar en sangre) puede dañar la circulación de los pequeños vasos sanguíneos, por eso es importante realizar al menos una vez al año un estudio de fondo de ojo, tener buen control glucémico, lograr metas de hemoglobina glucosilada (HbA1c), controlar la presión arterial y mantenerse activo”. Por su parte, el doctor Francisco Martínez Castro, médico oftalmólogo y Director Regional América Latina, explicó que “en el caso del glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular si se hace un diagnóstico tardío debido a que todas ellas son silenciosas en su inicio, estas no son reversibles, por eso a pesar de todos los avances para estos pacientes no hay cura. Los pacientes con prediabetes, diabetes o alguna condición de riesgo visual deben empezar temprano sus tratamientos, acudir a sus exámenes de revisión. El especialista aseguró que la Educación en Diabetes es fundamental, “educar no es sólo informar, sino generar cambios positivos en el estilo de vida y el apego a los tratamientos. Durante su participación, el doctor Abelardo Vidaurreta Guerrero, médico oftalmólogo y Director de Operaciones de Prosperia dijo que “la detección temprana permite prevenir con 10 años de ventaja. La retina y la mayoría de los órganos que se dañan con la diabetes son sumamente eficientes y suelen dar síntomas cuando ya el daño es avanzado, por ello, el tamizaje activo puede detectar daños hasta 10 años antes de cualquier deterioro de la visión. Detecta cambio microvascular, disminuye el costo directo de tratamiento para el paciente”. “Hoy en día es más eficaz el uso de tecnología como la de RetinIA, una inteligencia artificial con un 95% de precisión.

******

La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido, contiene anticuerpos y nutrientes que requiere en los primeros meses de vida, y contribuye a cubrir las necesidades nutricionales durante sus dos primeros años. Además la lactancia materna tiene beneficios en la salud de las mujeres: ayuda a que el útero regrese más rápido a su tamaño original, en consecuencia, previene hemorragias posparto; contribuye a perder el peso que se ganó durante el embarazo, lo que a su vez disminuye el riesgo de diabetes y es factor protector ante la osteoporosis, cáncer de seno y de ovario, entre otros. La capacitación a embarazadas por parte de profesionales de la salud sobre las técnicas básicas de amamantamiento y los beneficios madre-hijo, informó la coordinadora de Educación para la Salud Reproductiva y Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, Rocío López Ortiz. Advirtió que es muy fácil que, ante las primeras dificultades, las madres desistan y opten por la alimentación con un sucedáneo de leche materna. Por esta razón, desde 2016 el INPer creó la Clínica de Lactancia Materna, con el objetivo de brindar acompañamiento a las madres y capacitarlas en técnicas de amamantamiento, extracción y conservación de leche.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 refiere que las principales causas para abandonar la lactancia es el dolor de espalda y brazos, debido a la mala posición de la madre al lactar; inadecuado agarre del pezón en el proceso de succión; y desconocimiento de que es normal que la persona recién nacida baje de peso entre siete y 10 por ciento; esto lleva a las mamás a optar por el biberón.

