Se disparan los casos de hepatitis entre la población quintanarroense

Piden médicos implementar campañas más intensas para su detección

Médicos de Quintana Roo hicieron un llamado a los gobiernos estatal y municipal para implementar campañas más intensas para la detección de la hepatitis y sus variantes, que se han disparado entre la población.

Carlos Ruvalcaba, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), declaró que la detección oportuna de la hepatitis es fundamental para erradicarla, antes que afecte al hígado de manera irreversible.

“La hepatitis viral es una enfermedad que afecta al hígado y es causada por distintos virus (hepatitis A, B, C, D y E). Todas las variantes, a excepción del tipo A, se transmiten a través de sangre infectada, relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo durante el embarazo. Cada tipo tiene sus propias características y gravedad, por lo que es fundamental tomar medidas de prevención”, declaró.

Agregó que el mayor problema es que la hepatitis es una enfermedad silenciosa, por lo que si no se trata a tiempo puede tener consecuencias irreversibles, sobre todo en menores que debieron ser vacunados a tiempo.

“Es fundamental que las personas estén informadas sobre los riesgos de la infección y las medidas de prevención, como la vacunación. La vacunación en la infancia es fundamental para proteger a los niños contra múltiples enfermedades, incluida la hepatitis B. La vacuna hexavalente, la cual forma parte del esquema de vacunación en nuestro país, ofrece protección contra la hepatitis B y otras cinco enfermedades”, aseveró el especialista.

El informe más reciente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), refiere que Quintana Roo suma 21 casos de hepatitis A, 12 de hepatitis B y 43 de hepatitis C, por lo que en total hay 76 personas con esta enfermedad.

Aumentan contagios de dengue durante el mes de julio

Si bien, se llevan a cabo acciones preventivas para evitar contagios de dengue en diferentes puntos estratégicos de Quintana Roo, parece ser que no han sido suficientes, y es que, al menos durante el mes pasado se reportó un incremento en el número de pacientes enfermos y en el de fallecimientos a causa de esta enfermedad.

De tal manera que, Quintana Roo destaca a nivel nacional en las cifras de esta enfermedad, porque se han reportado un total de tres personas fallecidas durante julio debido a complicaciones que no permiten la recuperación del paciente en cuestión y lo llevan a la muerte.

El caso más reciente fue el de un hombre que respondía al nombre de Juan Efrén ‘N’, de 31 años de edad y originario del estado vecino de Yucatán, quien fue encontrado por su hermana, pero ya sin conocimiento en su cama. Esto ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida Sin nombre con calle Villa Cuervo, en el fraccionamiento Misión de las Flores, hasta donde tuvieron que llegar las autoridades.

La hermana del contagiado llamó al número de emergencias 911 para solicitar de inmediato una ambulancia, no obstante, cuando los paramédicos arribaron al lugar, ya no pudieron hacer nada y declararon fallecido al paciente, más tarde se determinó que la causa de su muerte habían sido complicaciones no atendidas, por el dengue.

Lamentablemente, esta muerte se suma a otras dos, también de varones que perdieron la vida esta semana debido a complicaciones relacionadas con esa enfermedad. En este sentido, un menor falleció en el Hospital General el jueves pasado y, posteriormente, el domingo 23, José Ángel ‘N’, de 18 años, murió en su domicilio, en el fraccionamiento Villas del Sol, también con síntomas avanzados de la enfermedad.

Bajo el anterior contexto, las autoridades sanitarias advirtieron sobre una creciente incidencia de casos de dengue en Quintana Roo, Yucatán y Colima, pero es Quintana Roo el estado hasta ahora con mayores afectaciones, es decir, que acumula el mayor número de casos y fallecimientos.

Es por ello que las autoridades sanitarias, refieren que es primordial que la población esté atenta a los síntomas de esta enfermedad, a fin de que, a la primera alarma, acudan al médico y reciban la atención adecuada, pues del o contrario podrían enfrentar consecuencias graves y hasta la muerte.

Entre otros síntomas, el dengue provoca fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones y músculos, fatiga y erupciones en la piel.

Registran más muertes por causas externa

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegi) informó que durante 2022, Quintana Roo se ha ubicado en el lugar número nueve en la tasa de muertes registradas debido a causas externas, es decir, por accidentes, homicidios y suicidios, que fue de 73.5 por cada 100 mil habitantes.

El informe del lnegi destaca en el apartado de homicidios, hubo un total de 635 casos, mientras la tasa fue de 33.2 por cada 100 mil habitantes y que a nivel nacional se registraron 32 mil 223, mientras la tasa nacional de homicidios fue de 25 .0.

Sobre los accidentes hubo 581, de un total nacional de 37 mil 438 casos; mientras que la tasa de defunciones por accidente a nivel estatal fue de 29 .0; y en el caso de suicidios se contabilizaron 163, y la tasa fue de 8.0.

Las defunciones registradas, en 2022 fueron 8 mil 237 suicidios, siendo el vecino Estado de Yucatán el que registra la mayor tasa por la causa citada, con 15.4 por cada 100 mil habitantes.

En los casos de enfermedades, Quintana Roo registró las menores tasas de decesos por afecciones a la salud en comparación con los otros Estado de la República Mexicana.

Sobre males del corazón fueron 1 mil 416 casos; del padecimiento de diabetes mellitus, fueron mil 106 incidencias y en el caso de los tumores malignos 946 casos. Y en el tema de los decesos por Covid-19, se dio una tasa de muertes de 16.8, mientras que la más elevada en el país fue en Baja California Sur, con 47.2.

