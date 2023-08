Los sórdidos libros de texto de la 4T, llenos de errores y dislates

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Por qué mantenerlos ocultos?; Claudia Sheinbaum optimista, de flojera

Los nuevos libros de texto que esta errada y llamada Cuarta Transformación pretende distribuir no son más que guías de adoctrinamiento con el sello de la casa, elaboradas por un venezolano afín a Hugo Chávez, como lo es Marx Arriaga, un hombre que se pelea hasta con su sombra por el tema y que procura mantenerse escondido, por algo será.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que los encargados de elaborar estos textos plagados de errores y mentiras, se manejen de manera tan sórdida, de tal forma que los amparos interpuestos por ejemplo, por la Asociación de Padres de Familia y los análisis de los expertos, ha sido posible realizarlos mediante filtraciones; tal parece que esta errada y llamada Cuarta Transformación lo quiere conservar como el secreto mejor guardado hasta el ya próximo 28 de agosto, cuando estos textos que están más enredados que una madeja de hilo, sean distribuidos en los diferentes planteles escolares y ya nadie pueda decir nada.

¿Por qué tanto misterio de parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación? Hay que destacar también que dichos libros plan de estudios, alejados de toda norma y protocolo y ante tantos dislates, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no habrá amparo que pare la distribución de estos libros que dejan tanto que desear, con lo que mucho recuerda aquella ocasión en la que, en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, aseveró: “que no me vengan con que la ley es la ley” y respecto al tema que nos ocupa, el de Tepetitán señaló que no había razón alguna para embodegarlos.

A este respecto, habrá que ver también qué sucede porque el pasado lunes, un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que someta a consultas previas el rediseño de los libros de texto gratuito que serán distribuidos en todo el país para el ciclo 2023-2024 del nivel primaria y secundaria.

En el acuerdo, la jueza Yadira Mena, titular del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, expuso que “las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución referente a la suspensión definitiva dictada en autos”.

Y como ya se sabe por dónde acostumbra pasarse la ley el inquilino de Palacio Nacional, no tendrá empacho alguno el violarla por enésima vez.

Lo cierto es que los múltiples errores de estos libros exhiben el bajísimo nivel de preparación de los integrantes de esta administración, a los que se les exige 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de conocimiento. Se nota que este último requerimiento lo cumplen a pie juntillas.

Por su parte, la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, -sí, esa funcionaria que no sabe responder preguntas que ignora o le resultan incómodas-, dijo con relación a los juicios de amparo por los libros de texto, “la SEP ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y que la dependencia que encabeza, ha sido respetuosa. ¿Será?

Municiones

*** De flojera, así estuvo la entrevista que la “corcholata” consentida de Palacio Nacional concedió a un programa de espectáculos de Grupo Fórmula. Dijo que le causa risa que digan que Claudia Sheinbaum es “una calca” de López Obrador; repitió aquello de que es una “científica” y también confió en que será la primera Presidenta de México. Bueno, hasta para manifestar optimismo, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México habla como si estuviera cansada, arrastrando la voz, así que, ¿cómo hablará cuando está en modo pesimista? Se nota que la ex funcionaria capitalina dio línea de cómo debía ser tratada en la breve entrevista. Luego de estar en la estación radiofónica, la señora Sheinbaum Pardo se fue al monumento de la Estela de Luz, un “elefante blanco” inaugurado por el ex presidente Felipa Calderón, allá por el rumbo de Paseo de la Reforma. La “corcholata” consentida subrayó que, “este monumento la estela de luz que en realidad es el monumento a la corrupción y nos recuerda todos los días lo que fue ese gobierno que inició con un fraude electoral (en 2006), que declaró la guerra al narcotráfico… y nos llevó a un nivel muy fuerte de inseguridad. Pero, ¿con qué cara habla la ex jefa de Gobierno de la CDMX?, y todavía tuvo la desfachatez de anunciar que durante su administración, bajó las cifras de inseguridad en la capital de la República. Ahora sí que como dice un clásico, “pero si ¡achú!”

*** Hasta la mismísima tierra del presidente López Obrador, Tabasco, se ha extendido la violencia. Ayer se registraron al menos dos vehículos incendiados, balaceras, asaltos y el consecuente miedo entre la población se reportaron en la carretera Huimanguillo-Cárdenas. Y ante este sangriento panorama, ¿qué va a decir el jefe del Ejecutivo?, ¿acaso reiterará que en seguridad “vamos requetebién”?

*** También al seno de la sesión de la Comisión Permanente, la senadora panista Kenia López Rabadán y el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, establecieron un intercambio donde plantearon una situación preocupante, los constantes apagones de luz en la zona norte del país, las Bajas Californias y Sonora. La senadora López Rabadán preguntó por qué no hay luz en esta parte del país, a lo que el senador Bonilla respondió lanzando la “pedrada” a su compañera de partido: “simplemente no se tiene oficio político. Yo hice un proyecto de una planta fotovoltaica”, mismo que -informó Bonilla- fue frenado ni más ni menos que por la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y agregó el ex mandatario de Baja California: “el fenómeno que se está dando es de un descuido pero que se requiere tomar medidas”. Así se llevan de duro entre correligionarios porque el senador Bonilla aseguró desde la tribuna de la Cámara alta que se avergüenza del trabajo que ha venido haciendo la gobernadora Marina del Pilar.

*** Por cierto, a partir de ayer, Higinio Martínez se reincorporó a su escaño en el Senado de la República, luego de haber estado prácticamente pegado a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. Qué bueno que el líder del grupo Texcoco regresó a la Cámara alta, ¿habrá asimilado ya que el consentido de la maestra Delfina es ni más ni menos que Horacio Duarte y no él? Por lo visto, no bastó que el senador Higinio Martínez le hubiera cedido un lugar que según él le correspondía.

