Descarada corrupción en el Poder Judicial

Desde el portal

Ángel Soriano

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció “la descarada corrupción” en el Poder Judicial federal, en donde jueces y magistrados están al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco, obedecen a intereses de los poderosos por lo cual enviará una iniciativa para que sean electos y tengan compromiso con los electores.

Dijo que en la época de la República Restaurada así ocurría, y así ocurre en los Estados Unidos, donde los integrantes del Poder Judicial son electos por el pueblo y a ellos obedecen; por eso, en nuestro país, ante la falta del Ejecutivo federal el presidente de la Corte asume esas funciones, como pasó con Sebastián Lerdo de Tejada, pero ahora no tienen legitimidad.

Citó el caso de Puebla, donde el fiscal Gilberto Higuera Bernal puso tres denuncias ante el Consejo de la Judicatura estatal porque un juez liberó a dos secuestradores y a un ministro de culto acusado de violar a una menor de edad. Esto se da en todos los estados, los jueces y magistrados enseñan el cobre y venden la justicia al mejor postor.

Hacer participar al pueblo en la elección de los integrantes del Poder Judicial, incluso al Fiscal General, es el propósito de una iniciativa que enviará al Congreso antes de que termine su mandato, pues no se puede tolerar la descomposición en los impartidores de justicia, que deben ser elegidos y comprometidos con el pueblo de México, no con la delincuencia.

TURBULENCIAS

Creel, de señor Constitución a corrupción

El diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, “no es el señor Constitución, como se quiere definir, sino es el señor corrupción, al ejercer el presupuesto en su beneficio, en su gestión hay malversación de fondos”, dijo el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, al asegurar que el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México tiene “un “hangar de aviadores en San Lázaro”, y espera que antes de que entregue el cargo sea investigado al respecto… El gobernador Salomón Jara Cruz también denunció que se investiga presuntas conductas delictivas de los integrantes del extinto Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y deberán explicar al pueblo de Oaxaca cómo es que su patrimonio no coincide con los ingresos que obtuvieron en el ejercicio de sus cargos. El ex presidente Manuel Velasco Alcántara tiene cuatro carpetas de investigación y el secretario de Acuerdos está ya en la cárcel… En Guadalajara, el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, dijo que en México necesitamos autoridades bien pagadas, bien capacitadas, policías estatales, municipales y federales, jueces y ministros capacitados para tener el país que merecemos. Seguramente, el ex secretario de Turismo no ve ni escucha las mañaneras, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia todos los días la corrupción en el Poder Judicial, porque además de que gozan de un salario superior al del Presidente y con 40 privilegios de lujo, todavía están asociados a la delincuencia de cuello blanco y a la organizada. O el aspirante presidencial desconoce la realidad del país o lo que dice el Ejecutivo federal carece de credibilidad… La virtual candidata única de la oposición, Xóchitl Gálvez, no desea cometer el mismo error del malogrado líder panista Ricardo Anaya: pese a ser blanco de severas críticas, envía mensajes conciliadores a AMLO. Sabe lo que es el poder del Estado y más vale un buen acuerdo que un mal pleito. La historia de los candidatos opositores es una lección que conoce a la perfección.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista