Au Pied de Cochon y Alfredo di Roma, primeros restaurantes preocupados por la salud de sus comensales

Victoria González Prado

American amplía su presencia en México y es la única aerolínea con vuelos entre Tijuana y Estados Unidos

Hace algún tiempo la disposición gubernamental que procuraba la salud pública, retiró los saleros de las mesas de restaurantes, en el ámbito de la gastronomía se consideró un desafío, y hoy la tendencia es la cocina saludable, más chefs y cocineros buscan hacer platillos con menos grasa, menos sal, sin alterar sabores y, en algunos casos, cambiando ingredientes.

El valor de esta cocina se mide por su resultado nutritivo y saludable, pues se emplean alimentos que antes eran simple “guarnición”.

Ahora en la cocina sana se utiliza una variedad de alimentos más amplia que nunca y a los ingredientes tradicionales se suman productos cuyo uso era impensable. o se empleaban de diferente forma.

En otro tiempo se consideraba que la cocina saludable era “sosa” y su sabor no era el mejor. Actualmente la realidad es distinta. No tienes que renunciar a tus comidas favoritas; quizá debes cambiar el método de cocinarlos o sustituir algunos ingredientes. Hay nuevas técnicas para preparar comidas deliciosas y nutritivas.

La variedad de ingredientes se completa con frutas, verduras, hortalizas, germinados, setas, aceites de coco o aguacate; hierbas aromáticas, algas y una variedad de especias.

Todo esto viene a cuento porque desde noviembre del año pasado los restaurantes de Grupo Presidente Au Pied de Cochon y Alfredo Di Roma recogieron el guante y ya presentaron nuevas opciones para las personas que tratan de llevar un estilo saludable a su mesa y a su vida, y fuimos invitados a degustarlos.

Es importante señalar que los chefs de ambos restaurantes, Frédéric Lobjois y Marco Chiecchio, en conjunto con la nutrióloga Daniela Vizcarra, fundadora de Dasana (plataforma dedicada a promover un estilo de vida saludable) armaron una selección de platillos libres o escasos de grasa y menos sal y carbohidratos.

Vizcarra trabajó con los chefs para crear diversos platillos inspirados en la cocina saludable y en ambos menús se cuidaron los detalles, y se buscó incluir diferentes tipos de cocina: vegana, vegetariana, keto, sin gluten.

Al menú de Au Pie de Cochon, cocina francesa, se incorporaron muchos vegetales al grill como el bourguignon de verduras, y dips cremosos con poca grasa, el crujiente de verduras horneadas con cremoso de queso de cabra y ricotta que estaba más que delicioso, simplemente para ‘chuparse los dedos’; el menú de desayunos incluye crepas de avena gratinadas o huevos en cazuela, entre otros.

En el restaurante Alfredo Di Roma, cocina italiana, se sustituyen pastas por harinas vegetales y de la variedad de ellas destacan los calamares sicilianos, falso risotto al camberi (de coliflor) con camarones y la pizzeta Margherita, elaborada con masa de coliflor; si les digo que estaban para ‘chuparse los dedos’ es poco. La verdad no encuentro los adjetivos para describir la explosión de sabores, y la verdad es que no me gusta ni el aroma de la coliflor; pero el falso rissotto y la pizzeta tenían un sabor extraordinario.

Además —y no puedo dejar de mencionarlo—, todos y cada uno de los platillos fueron maridados con deliciosos vinos de la cava del hotel Presidente Intercontinental Ciudad de México que tiene nada menos que 40 mil botellas de más de 2 mil 500 etiquetas y es considerada la más grande de América Latina.

Todos los platillos que probamos se sirvieron acompañados con vino. El vino es saludable y la cava tiene entre otros, vinos de Austria, China, Nueva Zelanda, Italia, España. Francia y México.

No les hablaré de los postres que, aunque no lo crean, tienen su toque realmente saludable. Pero sí les diré que desde sus respectivas aperturas, los chefs de cada uno de los dos restaurantes han deleitado a los paladares más exigentes con platillos que se mantienen fieles a sus orígenes, cultura y tradición gastronómica y no dejan de tener toque único.

Sin duda, esta nueva alianza saludable es un reto y compromiso de Grupo Presidente con huéspedes y visitantes.

✰✰✰✰✰ El próximo invierno American seguirá ampliando su presencia en México, convirtiéndose en la única aerolínea que ofrece vuelos entre Tijuana y Estados Unidos.

La aerolínea inaugurará un nuevo destino en México el 15 de febrero de 2024, conectando el Aeropuerto Internacional de Tijuana con el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor. El servicio operará diariamente en un avión Embraer 175, con capacidad para 78 pasajeros.

De Phoenix a Tijuana saldrá a las 10:59 para llegar a las 11:14 horas y de regreso, Tijuana-Phoenix saldrá a la una de la tarde para llegar a las 3:10 P.M. Estos horarios cambiarán durante el verano.

José A. Freig, vicepresidente de Operaciones y Comercial para México, el Caribe y América Latina dijo: “como la aerolínea estadounidense líder en México, estamos entusiasmados de convertirnos en la única aerolínea que conectará Tijuana y Estados Unidos, y de hacerlo desde nuestro centro de conexiones en Phoenix, donde nuestros clientes tendrán acceso a aproximadamente 250 vuelos diarios a 100 destinos en invierno.

“Tijuana, agregó, se convertirá en el destino número 26 de American en el país, resaltando nuestro compromiso de más de 80 años con México, con nuestro equipo local de más de mil 200 personas y con nuestros clientes”.

Este invierno, la línea aérea operará en Cancún su mayor programación hasta la fecha, con hasta 40 vuelos diarios en días pico desde 18 destinos en EU. El nuevo servicio incluirá vuelos estacionales desde Pittsburgh, Nashville y Cincinnati así como frecuencias adicionales desde Miami y Charlotte. Adicionalmente, el 5 de noviembre, American aumentará de uno a dos los vuelos diarios desde Austin.

El director general para México, Centroamérica y el Caribe de la compañía aérea, José María Giraldo, indicó: “Cancún continúa siendo uno de nuestros destinos internacionales más populares y como resultado hemos añadido aún más servicio este año, ofreciendo a nuestros clientes una red sin igual en México.

“Con estos vuelos adicionales, estamos orgullosos de decir que Cancún se convertirá en nuestro mayor destino internacional en invierno, con más vuelos que cualquier otra ciudad fuera de los Estados Unidos”.

Igualmente, la línea aérea anuncia que para la temporada de invierno aumentará sus vuelos desde Dallas-Fort Worth a Acapulco, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, Monterrey, Zacatecas y Zihuatanejo.

Con estos vuelos adicionales, American operará más de 720 vuelos semanales pico en México para la temporada de invierno y aumentará 8 por ciento su capacidad en el país en comparación con el año anterior.

