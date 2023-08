Aplica el DIF Naucalpan pruebas de Covid-19 de manera gratuita

Garantizan abasto suficiente

Naucalpan, Estado de México.— Ante el aumento de casos Covid-19 a nivel nacional anunciado por las autoridades sanitarias, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Naucalpan pone a disposición de la ciudadanía pruebas gratuitas para detectar esta enfermedad y evitar la propagación del virus.

Durante el Martes Ciudadano que realizó el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Angélica Moya Marín en la colonia Lomas de Occipaco, la titular del DIF Naucalpan, Cynthia Elizondo Basurto, informó que las pruebas de Covid-19 son tipo Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y el resultado se entrega en un lapso de aproximadamente 10 minutos.

Apuntó que estas pruebas se aplican en todos los consultorios médicos del DIF Naucalpan, jornadas médicas comunitarias y en las sedes de los Martes Ciudadanos.

Previamente, los pacientes que presentan algún síntoma relacionado con la Covid-19 pasan a una consulta médica para su valoración y después se les practica la prueba que determina si la persona es positiva o negativa al coronavirus.

Sobre el número de pruebas disponibles, Elizondo Basurto comentó que existe el abasto suficiente para cumplir con la demanda ciudadana. “La verdad es que están llegando menos solicitudes que las que llegaban hace unos meses, pero nosotros no hemos dejado de tener el servicio, porque aunque no hay la alerta sanitaria, es importante que cuando alguien tenga un síntoma o resulte positivo en la prueba, cumpla con la norma de aislamiento y las precauciones debidas”.

La funcionaria hizo un llamado a los naucalpenses para que continúen con las precauciones y medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y lavado de manos frecuente, además de poner especial atención a los grupos vulnerables que por sus condiciones físicas y de salud son más susceptibles de contraer coronavirus.

Martha Alanís Solorio, vecina de la colonia Lomas de Occipaco, presentó algunas molestias en la garganta, por lo que acudió a la revisión médica y aplicación de la prueba Covid. “Salí negativa, me recetaron el medicamento para mi malestar, el servicio que brindan es excelente, muchos de nosotros no tenemos dinero para acudir a un laboratorio o médico particular y esta es una buena oportunidad”, expresó.

En esta edición del Martes Ciudadano, la presidenta municipal Angélica Moya y los directores de las diversas dependencias escucharon las principales demandas de los vecinos de Lomas de Occipaco y comunidades aledañas, para trabajar en soluciones integrales que les permitan elevar su calidad de vida y de sus familias.