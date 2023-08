The Warning siguen su gira por México

Las hermanas Villarreal Vélez extienden el Err0r World Tour a Pachuca, Mérida, Cancún, Toluca y Querétaro

Imparables es el adjetivo que mejor describe a las hermanas Villarreal Vélez. Su música ha trascendido cualquier obstáculo y se han posicionado como una de las mejores bandas de metal dentro de la escena mexicana y de Latinoamérica. Actualmente culminaron su gira por Europa: ERROR WORLD TOUR, con lo que comienzan esta nueva aventura musical por nuestro país; y gracias al gran recibimiento de los fans, The Warning anuncia estas nuevas fechas.

Sin duda, The Warning ha llegado a lo más alto de la escena musical en nuestro país, gracias a un viaje lleno de grandes éxitos; primero siendo teloneras de los Foo Fighters y Muse; luego con dos fechas agotadas en el Teatro Metropólitan; y dentro de la vena festivalera, la participación en la primera edición de The World Is A Vampire.The Warning ha demostrado a pulso y con buena música, que son una de las mejores agrupaciones mexicanas de metal en este momento y claro que, van por más.

Pachuca, Mérida, Cancún, Toluca y Querétaro son las ciudades donde The Warning llegará para romperla con lo mejor de su música. Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 4 de agosto,y un día después los podrás adquirir en la venta general a través de y taquillas del inmueble.

“MORE” es el tema más reciente de The Warning, una rola que ya acumula más de un millón de reproducciones en plataformas