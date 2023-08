“Nereydas, El Musical” llega al Teatro Las Torres

Ofrecerán dos funciones el 1 de septiembre

Donde el actor principal es el Danzón en un salón de baile

Arturo Arellano

Nereydas, El musical, se presentará este 1 de septiembre con dos funciones en el Teatro las Torres WTC Mexiquense, donde de la mano de su productor, Mario Acosta, llevarán a todo el público a un viaje en el tiempo, de regreso a la década de los 60’s, cuando la buena música preponderaba en los centros nocturnos del centro de la Ciudad de México, para el deleite de los amantes del danzón, que en este caso se convierte en el protagonista de la historia situada en un salón.

Acosta, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó los detalles al respecto “Estamos prácticamente reabriendo esta obra de teatro, porque ya la teníamos montado antes de la pandemia y nos estaba yendo muy bien, a consideración del público fue algo que gusto y que queremos reponer. La historia se sitúa en un salón de baile, pero no es lo común, por ejemplo antes había ‘Aventurera’, ‘Que rico mambo’, que también se desarrollan en un centro nocturno de los años 40’s o 50’s, pero aquí no, aquí es un salón de baile”.

Recordó, de donde viene su inquietud por contar esta historia “Recuerdo que antes había un salón que se llama ‘La playa’ y se ubicaba en el mero centro de la ciudad, hacia Granaditas en Tepito, a ese salón iba la crema y nata de la sociedad a bailar danzón, Cha cha cha y rumba, pero yo prácticamente lo conocí por fuera, cuando era un niño y pasaba por ahí con mis padres. Se escuchaba la música, y aunque uno fuera niño se te graban las cosas, me llamaba mucho la atención como iba vestida la gente que entraba y conforme fui creciendo me fui empapando de todo ese ambiente”.

Asimismo, destacó que “mi madre escuchaba la radio y ahí pasaban esos temas de Pérez Prado, de Los Panchos, eso me gustó mucho y veía películas de Ninon Sevilla, de Tin Tan, con mis padres, eso se me quedó muy grabado y por eso quise hacer este musical, que se desarrolla en el salón Nereydas, que se inspira en el salón La playa, de tal manera que cuando escribo la obra, busco que se trate de un lugar donde la gente va a bailar y donde prevalece el danzón, por ello el nombre, por la canción”.

Sobre los invitados en este show, entre los que destacan Ray Quijano (El último de la dinastía Matancera), Maria Luis Landín, Las Kukaras, los Huasos Quincheros, Los Cometas y el imitador Carlos Donald, destacó “Por lo mismo de que yo soy locutor de radio, conozco mucha gente talentosa, llevo 10 años lejos del radio, pero recuerdo haber tenido invitados, que ahora se toman en cuenta para este concepto, en el que dan muestra de su talento, a algunos de ellos incluso los vi en televisión en algún momento, pero necesitan mayor apoyo para ser reconocidos”.

Y aclaró que “Cada artista se va a integrar a la historia en el salón, porque llegan en distintas etapas de la obra, como si fueran días destinitos, cierro el telón y pasa una noche, y aunque sea muy poca la diferencia de minutos, se hace pensar a la gente que pasa mucho tiempo, con otras personas, con otro ambiente y ahí voy metiendo también mis parodias, porque también me integró como parte del elenco.

Entre todo ello, también se presentan pachucos y bellas damas que bailan con los temas de las danzoneras, de modo que afirmó que no le gusta meter gente famosa, para poder brindar oportunidades a talentos medianamente conocidos y para poder ofrecer precios accesibles al público “Cuando se montó la obra uno o dos años antes de la pandemia, estaba ‘Aventurera’ en los Estados Unidos y con ello salieron otras obras similares, eso llamó mucho la atención, incluso tenían a la Sonora Santanera en vivo. Pero a mí, se me ocurrió hacer algo diferente, porque todos metían actrices y actores muy famosos, que salían en cine, televisión, y demás, por ello cobraban muy caro. En mi caso no, mi obra siempre la plasmé dejando claramente que el actor principal es el danzón, entonces, invitamos a la gente a que se divierta, a bailar con los pachucos, y con un ballet a la usanza de Tin Tan, con su pluma, su cadena, zapatos de charol en colores. Asimismo, el acceso es más económico, al alcance de todos, aunque también llevo orquesta en vivo”.

Concluyó que la idea es llevar un espectáculo bonito, “que la gente disfrute, que conozcan lo que era antes en los salones de baile, y lo hago lo mejor que se puede, porque no me he dedicado a otra cosa que no sea el teatro”.

Nereydas el Musical ofrecerá funciones el 1 de septiembre a las 10:00 horas y a las 20:00 horas y los boletos ya se encuentran a la venta a través de ticketpoint.mx con precios que van de los 410 pesos y hasta los 610.