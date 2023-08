La medicina, como negocio

Uno de los cárteles que tuvo que enfrentar la actual administración es el de las medicinas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al indicar que sólo diez empresas, sin la infraestructura ni la experiencia suficiente, acaparaban la comercialización de los productos e incluso prohibían al Estado mexicano la importación de las mismas.

Se trata de uno de tantos negocios que los poderosos grupos de poder realizaban con el poder público, al que mantenían secuestrado e imponían sus condiciones, lo mismo que en la construcción de carreteras, hospitales, aeropuertos, centros de reclusión, entre otros, desde donde realizaban -y realizan aún-, jugosos negocios.

Para ello contaban -y cuentan-, con medios de comunicación -prensa, radio y tv-, redes sociales- que utilizan para presionar a la autoridad y para obtener mayores concesiones. Los medios de comunicación como instrumento para el enriquecimiento de familias, grupos, facciones, partidos y, en general, sectores reducidos que se enriquecían escandalosamente al amparo del poder.

Hoy, cuando se está en la víspera de la renovación de poderes, los grupos desplazados presionan para recuperar lo perdido y hacen todo para volver por sus fueros; la ética, la honestidad, la transparencia en el manejo de los dineros del pueblo estaba ausente en la época pasado; hoy es la misma lucha, los que tienen todo contra los que nada tienen.

TURBULENCIAS

Distribución de libros de texto

La distribución de los libros de texto gratuitos es otra batalla legal y política que enfrenta la IV-T en contra de los grupos conservadores tomando en cuenta que se trata de nuevos tiempos, que los textos que ayer fueron útiles, hoy tienen que actualizarse, como lo reclama una sociedad cambiante. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los textos estarán en las escuelas al inicio del nuevo ciclo escolar este mes y que se dará entrada a las inquietudes de los grupos inconformes, pero de ninguna manera quedarán embodegados… La ejecución de operadores políticos y financieros de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, nada tiene que ver con las elecciones del año que entra, en primer lugar porque no se han definido los candidatos, es una precampaña y falta tiempo. Los crímenes, lamentablemente, ocurren por circunstancias alejadas de la lucha política y obedecen a rencillas personales, de grupos o disputa de los cárteles. Aunque lo que sí no se descarta es que algunos de ellos se hayan refugiado en los partidos o en las precampañas para protección personal o para ampliar sus negocios en caso de ganar los grupos con los que se identifican… El presidente López Obrador celebró que su homólogo Biden, contrario al gobernador de Texas, Greg Abbott, se incline por la vía legal y humanitaria para atender el problema de la migración ilegal procedente de Centroamérica y haya dispuesto de 40 millones de dólares para impulsar los programas sociales del gobierno federal mexicano que se han extendido a esa región y que son generadores de empleo a ingresos para miles de familias en el desamparo… En tanto, Abbot siga reforzando la frontera texana con México, cuando que se trata de territorio mexicano despojado por la invasión estadunidense… Y en cuestión de límites, Los Chimalapas extendieron su disputa hacia Veracruz una vez que se ha definido ya el conflicto con Chiapas; ahora piden la delimitación de su territorio, rico en una gran diversidad de riquezas naturales muy codiciadas por los grupos caciquiles que disputan la región, de tal manera que se define que la Corte no ha concluido su labor en la región, sino que han resultado nuevas diferencias que hay que corregir.

