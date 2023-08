La Covid de regreso: UNAM

Arturo Ríos Ruiz

López-Gatell la desestima otra vez

El bicho mata: precaución

Aunque México no registra repunte de casos Covid-19, la UNAM reitera invitación al uso de cubrebocas. La máxima casa de estudios emitió esta recomendación a su comunidad estudiantil, ante el próximo inicio de clases .

La institución señaló que “el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país”. Leemos en El Universal.

La UNAM puntualizó que se trata de una invitación a su comunidad estudiantil, ante el próximo inicio de actividades presenciales en todos sus campus, indicó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de Atención de la Emergencia Covid-19 de la UNAM. Prevención, ante todo, en general.

No debemos hacer a un lado que aún hay contagios de Covid, que aunque se conoce que el bicho ya no es el inicial, aún ocasiona problemas, más cuando no se cuenta con las defensas suficientes para soportarlo. Se calcula que hay 333 contagios al día y no es cifra menor.

No obstante, en la penúltima semana reportó 243 casos positivos diarios y una defunción al día; y al pasado 30 de julio había mil 100 casos activos.

Por si fuera poco, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que existían 3 mil 558 caso activos al 25 de junio de 2023 en su último reporte y de estos, 9.57% están hospitalizados y 90.43% son casos ambulatorios. Eso significa que el bicho está activo aún.Todo lo escrito, inevitablemente, nos lleva a recordar los reiterados del Presidente cuando se mofaba de la pandemia en sus inicios y promovía irresponsablemente que todos nos abrazáramos y nos fuéramos de paseo y a los restaurantes y como ejemplo se rehusó al uso del cubrebocas. Sólo con Donald Trump se dobló.

En 2020, López-Gatell, titular de prevención y promoción de la Salud, insistió en que no había evidencia científica que demostrara que el uso de cubrebocas comunitario fuera útil para hacerle frente a la epidemia causada por el SARS-CoV-2. En oficioso acto de apoyar la postura del Presidente.

Encontramos el que el número de muertos en aquella ocasión fue de millones de mexicanos. Pues, otra vez, Hugo López-Gatell, llamado ‘zar’ del Gobierno para el manejo de la pandemia afirmó: “Sí, México vive un repunte, pero en palabras de él, esto no representa una situación de alerta.

Por aquellos antecedentes de cuando inició el ataque letal de la Covid-19, yo, al menos, no le hago caso, falló en el pasado y eso merece desconfianza

Finalmente, la UNAM señaló que para evitar una nueva ola de contagios de Covid-19 es importante continuar con prevención, como el uso de cubrebocas en lugares cerrados y especialmente con síntomas de enfermedad respiratoria aguda, como gripa, catarro, tos, dolor de garganta, etcétera.

Así como aislarse de tres a cinco días para evitar contagiar a más personas, no automedicarse y buscar asistencia médica.

