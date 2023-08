Ahora, los libros

Carlos Ramos Padilla*

No pasamos de un escándalo a otro cuando ahora los titulares, análisis y críticas nos llevan a los libros de texto gratuitos, convertidos en adoctrinamiento político. Mientras en Japón a los seres humanos universales los preparan a base de la ciencia y las matemáticas, aquí las línea de instrucción es fortalecer la triste imagen de la transformación y debilitar al máximo el conocimiento de la información y de las matemáticas.

Padres de familia y varias ONG advierten que este programa rompe con la conexión entre educación básica y media superior. En el nuevo planteamiento descansa en que los aprendizajes se organizan en cuatro campos formativos: lenguajes; saberes y pensamiento científico; ética, naturaleza y sociedades y de lo humano a lo comunitario.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el plan de estudios de la SEP fue armado al vapor y podría procurar un mayor abandono escolar. Además hay un factor sumamente negativo: Se violan todas las disposiciones de transparencia, dado que el gobierno determinó “reservar por cinco años” el procedimiento para la formulación del contenido de los libros.

Es muy probable que la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos, “sugirió” a la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, declarar no haber recibido la notificación de la jueza federal Yadira Medina Alcántara, que le da 24 horas para demostrar que los contenidos de los libros de texto gratuitos fueron consultados, tanto con maestros como padres de familia.

Incluso, el dirigente de la Sección 9 del SNTE informó que los profesores no fueron consultados por los responsables de los textos, los libros que deberán utilizarse de manera obligatoria a partir del 28 de agosto, cuando se reinicien las clases en primaria y secundaria.

Ante el rechazo a la divulgación y entrega de estos libros de adoctrinamiento, el Presidente declaró que se “entregarán, porque se entregarán”. Cuáles son las críticas: Que el contenido es de adoctrinamiento político; no hay un libro por cada materia; tienen varias faltas de ortografía y la redacción es mala; no hay vínculos entre la educación básica y la media superior; se elimina casi por completo a las matemáticas; y, no contestan al amparo para detener su distribución.

¿Qué argumenta el gobierno?: Aseguran que incrementa la perspectiva humanista, de igualdad de género e inclusión; señalan que profesores, docentes y académicos aprobaron el contenido (esto sin mencionar quiénes); aseguran que fomenta el contenido crítico y el aprendizaje activo; que como sea, la distribución ya está en marcha; y, dicen que no han recibido ningún amparo.

Se preve que regresen a clases 24 millones de alumnos en educación básica en el ciclo escolar 2023/2024. Lo cierto es que hay temas, hay materias y asuntos de carácter religioso, económico y político que son menester de los adultos, incluyendo la educación sexual.

Los niños no deben ni tienen que participar de conflictos electorales, corrupción o manipuleo político. Hay etapas en la formación que se atienden de acuerdo a la evolución mental y emocional de las personas, el contexto, la información y la pedagogía que esta última no existe en los libros de texto.

Todo esto me recuerda al nocivo adoctrinamiento que la guerrillas del khmers rouge en la guerra camboyana cuando adoctrinaban a los niños para saber cómo y de qué manera eliminaban a sus enemigos creados. Igualmente ocurrió en Vietnam con los comunistas del Frente Nacional de Liberación Ho Chi Minh preparando a los pequeños para enfrentar a los soldados estadounidenses, invasores contra el comunismo.

La táctica del Vietcong consistía en la guerra de guerrillas, principalmente asesinaban a líderes locales. A partir de 1960 comenzaron a emplear el poco armamento que tenían ayudados por los comunistas del norte.

El vietcong se veía favorecido por el mal estado del armamento del ejército de Vietnam del Sur. Y eso era lo que “enseñaban” a los niños. Dirán mis lectores, pero no estamos en guerra, pero en réplica aseguro que es la etapa más violenta y agresiva en la historia contemporánea en donde los pasotismos, asilos, discursos y proyectos van inclinados francamente a una tendencia comunistoide.

